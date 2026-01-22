En 2023 jugaba en la C, lo preside un histórico de Boca y un matrimonio es la clave en su conducción: el vertiginoso ascenso de Midland

Los jugadores de Midland lograron una clasificación histórica en la Copa Argentina (X: @Copa_Argentina)

La clasificación de Ferrocarril Midland a los 16avos de final en la Copa Argentina, tras dejar en el camino a Argentinos Juniors por penales y después de empatar 1-1 en los 90 minutos, marca un nuevo hito en la trayectoria de un club que, hasta hace poco, no figuraba en la discusión de la elite. La figura del equipo de Libertad fue su arquero, Mauro Leguiza, quien atajó tres penales y pateó el que definió la serie.

Desde 2023, cuando ascendió a la Primera B Metropolitana, Midland no cesó de escalar posiciones. El año pasado conquistó los dos torneos en la Primera B Metropolitana y ascendió a la Primera Nacional. El conjunto del oeste del Gran Buenos Aires, presidido desde julio de 2025 por Agustín Orión -exarquero de Boca Juniors y San Lorenzo-, dominó de manera absoluta la tercera división: ganó tanto el torneo Apertura como el Clausura sin la necesidad de disputar una final, sumando 78 puntos sobre 120, con 22 victorias y solo seis derrotas, y encabezó la tabla de goles, con 51 tantos en 40 partidos, mientras que apenas recibió 15. Tales cifras no emergen del azar.

Su entrenador Joaquín Iturrería, quien a sus 37 años combina su labor de director técnico con la docencia en educación física, explicó a Infobae que el trabajo táctico del equipo incorpora elementos del futsal: “Aplicamos muchos conceptos del Futsal, ya que es un deporte muy técnico y muy dinámico”.

Mauro Leguiza, el héroe de Midland: atajó tres penales y definió la serie con su tiro

El aspecto mental del plantel fue acompañado por Sofia Mato, coach deportiva y pareja de Iturrería, encargada de reforzar la gestión emocional del grupo. Mato subrayó a este medio: “Es hermoso trabajar con Joaquín. Lo admiro muchísimo. Para mí, es más que un director técnico, es un entrenador porque forma futbolistas. En ningún momento siento yo que soy ‘la mujer de’, ni nada de eso. Somos los dos muy apasionados de lo que hacemos. A los dos nos gusta mucho el fútbol y podríamos estar horas mirando partidos. De hecho, a veces nuestras salidas son ir algún partido de fútbol o alguno de futsal porque realmente lo disfrutamos".

La confianza en el plantel de Midland quedó reflejada cuando, en los primeros amistosos de pretemporada del 10 de enero, venció a Vélez 1-0 en el segundo encuentro después de igualar el primero, demostrando solidez ante rivales de mayor recorrido.

Este miércoles, se vio superado por Argentinos en el inicio del encuentro, pero en el segundo tiempo consiguió el empate con un golazo de Agustín Campana. En los penales, Leguiza se convirtió en héroe al atajar tres tiros y en el último se hizo cargo del remate: convirtió y le dio el pase a su equipo a los 16avos de final y se medirá con el ganador de Godoy Cruz y Deportivo Morón.

La definición por penales de Argentinos vs Midland

Luego del encuentro, Leguiza analizó la clasificación histórica de Midland, donde volvió este año luego de luchar por la permanencia en la Primera Nacional con Güemes de Santiago del Estero: “Vengo de un año complicado, peleando el descenso. Pero con mucha personalidad lo hemos sacado adelante como grupo. Hoy me toca estar en un club donde siempre me sentí cómodo. El apoyo de mis compañeros, que me dieron la confianza para patear, porque no me tenían, pero yo me sentía confiado en que lo podía conseguir”, dijo en diálogo con TyC Sports.

El propio Orión pidió que patee el último penal y Leguiza indicó: “No lo vi, pero es también porque me tiene confianza y sabe lo que puedo dar. Sorprendí a todos pateando y me tocó hacer mi papel, disfrutar de mi momento que fue este y lo aproveché muy bien”.

El Bicho y el Funebrero igualaron 1-1 en cancha de Lanús y definieron el pase por penales

Sobre el logro de sus compañeros en 2025 y lo que viene en este año afirmó: “Tuvieron un año increíble. Este técnico me sorprendió porque tiene una idea muy clara, que los chicos lo llevan a cabo a rajatabla. Hoy por momentos fuimos superados porque jugamos contra un gran rival. Este Midland ya empezó a dar que hablar y durante todo el año lo va a seguir haciendo”.

Esta victoria lo ubicó al elenco de Libertad como uno de los que dio el golpe desde la vuelta de la Copa Argentina en 2012: 139 equipos de Primera han sido eliminados por rivales de categorías inferiores, con un promedio de más de 10 eliminaciones por edición, y ahora Midland se suma a esa estadística. Huracán llegó incluso a conquistar el trofeo militando en la segunda división. Midland ya sorprendió y va por más.