Con Enzo Pérez de titular, Argentinos vence a Midland en su debut por la Copa Argentina

El Bicho se enfrenta al Funebrero en cancha de Lanús, por los 32avos del certamen federal

Enzo Pérez debuta en Argentinos
Enzo Pérez debuta en Argentinos Juniors por la Copa Argentina (Prensa: AAAJ)

El enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Midland por los 32avos de final de la Copa Argentina adquiere un matiz especial en esta edición: el conjunto de La Paternal buscará romper una sequía de 16 años sin títulos, luego de haber sido subcampeón en 2025 tras perder la final en los penales ante Independiente Rivadavia, mientras que Midland llega tras conquistar los dos torneos de la temporada anterior y lograr su primer ascenso histórico a la Primera Nacional. El partido se disputa en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de TyC Sports y TyC Sports Play.

Un dato distintivo del cruce es la figura de Enzo Pérez: el ex River Plate debuta oficialmente con la camiseta de Argentinos Juniors, que refuerza su plantel con otras incorporaciones de renombre como Gino Infantino, Brayan Cortés y Leandro Fernández. La presencia de estos refuerzos responde a las mayores exigencias del calendario que, además del objetivo de la Copa Argentina, incluye la disputa del repechaje de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Nicolás Diez viene de una campaña destacada en 2025, aunque terminó con la frustración de caer en la final. Ahora, el impulso renovado y la experiencia de figuras como Enzo Pérez y Gino Infantino marcan el tono de la temporada, en la que aspiran a cortar el prolongado periodo sin títulos.

Por su parte, Midland vive el mejor momento de su centenaria historia. El club de Merlo celebró en 2025 al quedarse con el Torneo Apertura y el Clausura de su categoría, lo que le otorgó el título absoluto y el esperado ascenso por primera vez en sus 111 años a la Primera Nacional. Además, Funebrero ostenta la particularidad de ser el único club entre las dos principales categorías del fútbol argentino que juega en un estadio con césped completamente sintético, aunque esta particularidad no tendrá impacto directo en el encuentro, ya que la sede de Lanús cuenta con césped natural.

Formaciones:

Argentinos Juniors: Braian Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Tobías Ramírez, Sebastián Prietto; Enzo Pérez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Lautaro Giaccone; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Ferrocarril Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Fernando González, Pablo Casarico; Matías Flores, Nicolás Violini, Dylan Aguilar, Marcos Roseti; Agustín Campana y Jeremías Perales. DT: Joaquín. Iturrería.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

TV: TyC Sports y TyC Sports Play.

