La historia del matrimonio que logró salir campeón del fútbol argentino con Midland: “Trabajar juntos es un sueño”

El matrimonio campeón del fútbol argentino

Midland se consagró campeón del Torneo Apertura de la Primera B y se aseguró jugar la final por el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino luego de la victoria por 2-0 ante Flandria en la última jornada. En medio de la euforia y la emoción desatada en el estadio del Funebrero, hay una historia de amor, trabajo y superación que explica el éxito de un equipo que a lo largo de 20 fechas fue el mejor de la categoría.

Cuando el árbitro hizo sonar su silbato anunciando el final del partido, las cámaras de televisión captaron el abrazo de dos integrantes del cuerpo técnico de Midland, envueltos en lágrimas. Ellos eran Joaquín Iturrería, el director técnico del campeón, y su esposa, Sofía Mato, la coach deportiva del plantel. El matrimonio se sumó este año a la entidad de Libertad y fueron los protagonistas de un momento único en el fútbol argentino. “Acá estamos y vamos por más. Apostando a ganar con mucho que perder en el camino”, dijeron en medio de los festejos.

Iturrería, entrenador de 36 años, que fue futbolista en categorías de ascenso e inició su recorrido en Deportivo Morón y tuvo pasos como DT en Los Andes y Defensores de Villa Ramallo, destacó que más allá del plus que le genera trabajar junto a su pareja, detrás del resultado positivo hay un gran grupo humano. “En realidad somos un equipo. Quizás por mi rol soy el que aparece y el que toma ciertas decisiones, pero el trabajo es lineal entre todos. Sofi es una de las partes fundamentales de todo esto, desde su lado de coaching, porque trabaja con la parte emocional y mental del jugador y con la alineación del equipo para trazar objetivos. Tiene esa cuota extra y ese sabor que además es mi esposa, pero en realidad adentro del club somos compañeros de trabajo, profesionales y tratamos de convivir bajo esas normas. Puertas para adentro, estamos todo el tiempo pensando en el partido, hablando juntos de qué más podemos hacer para mejorar y qué cosas hay que resolver. Lo estamos disfrutamos mucho", reconoció en diálogo con Infobae.

Mato, de 31, es coach ontológica y cuenta con un pasado como atleta de alto rendimiento y jugadora de futsal. Comenzó a trabajar junto a su marido en las juveniles del Deportivo Morón y luego formaron equipo en Ramallo con el fútbol profesional. “Es hermoso trabajar con Joaquín. Lo admiro muchísimo. Para mí, es es más que un director técnico, es un entrenador porque forma futbolistas. En ningún momento siento yo que soy ‘la mujer de’, ni nada de eso. Somos los dos muy apasionados de lo que hacemos. A los dos nos gusta mucho el fútbol y podríamos estar horas mirando partidos. De hecho, a veces nuestras salidas son ir algún partido de fútbol o alguno de futsal porque realmente lo disfrutamos“, expresó.

El abrazo del campeón. Joaquín Iturrería, DT de Midland, se aferra a su esposa y coach deportiva del equipo, Sofía Mato (Credito: Prensa FC Midland)

La pareja se conoció en un torneo universitario panamericano de futsal, en el que ambos representaron a la Universidad de La Matanza. Allí nació un amor que se afianzó, los llevó al altar en diciembre de 2024 y a compartir juntos un proyecto deportivo como el de Midland. “Te repito. Es un sueño trabajar con él y me enorgullece. Es una persona sencilla en su vida y muy ambiciosa, visto desde un buen parámetro y te transmite todo el tiempo su ambición. Entonces es una persona que todo el tiempo te hace mejorar y a mí me hace crecer. Para mí es un placer y un lujo", afirma con orgullo Sofía.

En cuanto a la campaña, Midland fue sin dudas el protagonista del Apertura en la Primera B, con datos contundentes. Sumó 40 puntos (6 más que su escolta, Real Pilar), con un registro de 11 triunfos, 7 empates y dos derrotas. Además, solamente recibió 5 goles, marcó 24 y no perdió como local. En el medio de su campeonato puso en aprietos a Vélez en los 32avos de final de la Copa Argentina y terminó cayendo ajustadamente 1-0 tras un penal convertido por Braian Romero. Este rendimiento, llevado adelante por una buena preparación física y técnica, además contó con la herramienta del coaching, clave para el trabajo mental del equipo a la hora de ir por los objetivos.

“Hoy en día es imposible de negar la importancia del trabajo mental y emocional. Encontrar ese lugar para que los jugadores puedan expresarse, comunicarse y que tengan apertura es fundamental. Creo que donde más se formó este equipo tan protagonista y valiente fue en el vestuario y cómo trabajaron para ir resolviendo los problemas como equipo puertas adentro. Nunca nos corrimos del objetivo, entonces ahí mostramos tener carácter, compromiso y de la misma manera pudimos ir resolviendo desde ese lado otras situaciones que se presentaban dentro de la cancha. Todo empieza con la fortaleza del equipo”, agregó Iturrería sobre la herramienta que aporta su mujer.

Joaquín Iturrería y Sofía Mato, el matrimonio campeón con Midland en la Primera B (Credito: Prensa FC Midland)

Acerca de la experiencia de plasmar distinciones de coaching a un plantel y cuerpo técnico, Mato se sorprendió por la buena predisposición que encontró en el grupo para llevar adelante sus dinámicas. “Las herramientas mentales y emocionales están en pleno crecimiento y el deportista de hoy ya sabe lo importante que es. Me encontré con un plantel muy abierto a la herramienta. Después, en la convivencia van pasando un montón de conflictos, como en cualquier equipo y familia. Pero todo eso también lo trabajamos. Estar alineados implica estar limpios. Entonces, si hace falta tener sesiones de conversaciones, lo hacemos. Todo lo incómodo que se requiera para crear un equipo, lo hacemos y y lo atravesamos. Obviamente ocurren diferencias y es algo muy normal en un plantel porque son solamente 11 jugadores lo que entran, más nueve más que están en el banco y después hay un montón que que quizás quedan afuera de la citación. Obviamente van a haber diferencias, pero todo eso, lo hablamos, lo charlamos, lo ponemos sobre la mesa. Trabajamos todo lo que haga falta para que el equipo esté bien alineado bien", profundizó sobre su trabajo “invisible”.

Toda la labor que realizó el plantel del Funebrero dio sus frutos, pero aún el objetivo final está en pleno proceso y el matrimonio es consciente de que no hay motivos para relajarse. También resaltaron la importancia de la dirigencia, que tiene como cara visible al ex arquero de San Lorenzo, Estudiantes, Boca, Racing y la Selección Agustín Orión, actual vicepresidente del club, quien también sueña en grande. “Que esté él fue una de las cosas que me sedujo para venir, ya que poder trabajar a la par de un tipo que tocó la elite del fútbol argentino y que jugó un Mundial (2014), es inspirador. Siempre que podemos y estamos con él, aprovechamos para escucharlo y aprender de sus vivencias. Trabajamos a la par y está encima de todos los detalles de Midland. Está bueno porque es exigente, pujante y justamente eso hace que estemos todo el tiempo exigiéndonos y buscando constantemente la excelencia", resaltó Iturrería.

Sin mucho tiempo para seguir con los festejos, Midland inició el Clausura ante Villa Dálmine (fue victoria por 2 a 0) y la pareja Iturrería-Mato se enfoca en el nuevo torneo, que podría culminar con el sueño de todo un barrio: ascender por primera vez a la B Nacional. “Logramos algo importante y ahora queremos cerrarlo con algo mucho más importante que es un ascenso y tratar de vivir el día a día. Nuestra cabeza está acá para conquistar algo más y seguir creciendo”, cerró el matrimonio que hizo historia y sigue pensando en grande.

El cuerpo técnico de Midland, con Joaquín Iturrería en el medio y Sofía Mato a la derecha (Credito: Prensa FC Midland)