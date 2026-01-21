Deportes

Arranca el Torneo Apertura 2026: el formato, los descensos, la clasificación a las copas y todo lo que hay que saber

El campeonato ya definió la grilla de las primeras doce fechas y promete tener una definición apasionante. Estudiantes defiende el título

Guardar
Estudiantes le ganó a Racing
Estudiantes le ganó a Racing y se coronó en el Torneo Clausura 2025 (Crédito: AP/Nicolas Aguilera)

La espera llegó a su fin. El fútbol grande de la Argentina vuelve al ruedo a partir de este jueves 22 de enero desde las 17 con el duelo interzonal que protagonizarán Aldosivi y Defensa y Justicia en Mar del Plata dentro de una jornada con cinco partidos en el menú de opciones. La primera fecha culminará el domingo 25 y la segunda arrancará el lunes 26 en medio de un calendario vertiginoso para completar la actividad de este primer semestre antes del comienzo del Mundial.

El sorteo de las zonas, celebrado el 10 diciembre de 2025, arrojó que Boca Juniors, Independiente y San Lorenzo compartirán la Zona A, en la que también estará Gimnasia de Mendoza, uno de los ascendidos para esta temporada como campeón de la Primera B Nacional. Por otro lado, River Plate y Racing disputarán la Zona B, donde estará Estudiantes de Río Cuarto, otro de los equipos provenientes de la Segunda División vía Reducido.

Si bien no se publicó el reglamento de este año para la Liga Profesional de Argentina -se difundirá en las próximas horas-, se cree que no habrá cambios sustanciales respecto al 2025 con los ocho primeros de cada zona clasificados a los octavos de final, instancia que será disputada en la cancha del mejor clasificado (al igual que los cuartos y semis). La final se jugará en estadio neutral. Allí buscará estar Estudiantes para defender la corona lograda al cierre del año con el Torneo Clausura frente a Racing. El elenco pincha también se quedó con el Trofeo de Campeones ante Platense, campeón del Apertura.

En el mismo sentido, los dos descensos de categoría serán para los conjuntos que terminen en la última posición de la tabla anual y la de promedios, respectivamente. Si un mismo equipo se repite en ambos cupos, también bajará de división el anteúltimo de la Anual.

Sobre la clasificación a las copas internacionales, irán a la Copa Libertadores 2026 el campeón del Apertura, el del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores equipos ubicados en la tabla general (excluyendo a los campeones anteriores y los posibles campeones argentinos de Sudamericana o Libertadores). El equipo con más puntos acumulados en el año entre la Fase Regular del Apertura y Clausura se llevará un título: campeón de Copa de Liga.

A la Copa Sudamericana 2026 ingresarán los 6 mejores equipos ubicados en la tabla anual de posiciones, excluyendo a los que ya hayan obtenido su lugar en la Libertadores.

Estudiantes levantó el Trofeo de
Estudiantes levantó el Trofeo de Campeones ante Platense en el duelo de ganadores del Apertura y Clausura (Crédito: Fotobaires)

Las zonas del Torneo Apertura

  • ZONA A: Boca Juniors, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Independiente, Instituto, Lanús, Newell’s, Platense, San Lorenzo, Talleres, Unión y Vélez;
  • ZONA B: Aldosivi, Argentinos, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente Rivadavia, Racing, River Plate, Rosario Central, Sarmiento y Tigre.

Así se jugarían los octavos de final

  • Partido 1: 1º Zona A vs. 8º Zona B
  • Partido 2: 1º Zona B vs. 8º Zona A
  • Partido 3: 2º Zona A vs. 7º Zona B
  • Partido 4: 2º Zona B vs. 7º Zona A
  • Partido 5: 3º Zona A vs. 6º Zona B
  • Partido 6: 3º Zona B vs. 6 Zona A
  • Partido 7: 4º Zona A vs. 5º Zona B
  • Partido 8: 4º Zona B vs. 5º Zona A

Los emparejamientos del Torneo Apertura 2025

  • Boca Juniors vs. River Plate
  • Racing Club vs. Independiente
  • San Lorenzo vs. Huracán
  • Rosario Central vs. Newell’s Old Boys
  • Estudiantes vs. Gimnasia
  • Banfield vs. Lanús
  • Talleres vs. Belgrano
  • Platense vs. Argentinos
  • Vélez Sarsfield vs. Tigre
  • Godoy Cruz vs. Instituto
  • Atlético Tucumán vs. Central Córdoba
  • Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra
  • Barracas Central vs. Sarmiento
  • Aldosivi vs. San Martín de San Juan

Los “clásicos” interzonales del Torneo Apertura 2025

  • Aldosivi - Defensa y Justicia | Fecha 1 (jueves 22 de enero - 17:00)
  • Atlético Tucumán - Central Córdoba | Fecha 2 (martes 27 de enero - 22.15)
  • Barracas Central - Deportivo Riestra | Fecha 3 (domingo 1 de febrero - 17:00)
  • Huracán - San Lorenzo | Fecha 4 (domingo 8 de febrero - 19:15)
  • Gimnasia – Estudiantes | Fecha 5 (domingo 15 de febrero - 17:00)
  • Sarmiento - Unión | Fecha 7 (jueves 26 de febrero - 17.15)
  • Newell’s - Rosario Central | Fecha 8 (domingo 1 de marzo - 17.00)
  • Estudiantes (Río Cuarto) - Instituto | Fecha 9 (sábado 7 de marzo - 17.00)
  • Tigre - Vélez | Fecha 10 (martes 10 de marzo - 17.30)
  • Belgrano - Talleres | Fecha 11 (domingo 15 de marzo - 17.30)
  • Argentinos - Platense | Fecha 12 (domingo 22 de marzo - 22.15)
  • Independiente - Racing | Fecha 13 (fin de semana del 05/04)
  • Banfield - Lanús | Fecha 14 (fin de semana del 12/04)
  • Boca - River | Fecha 15 (fin de semana del 19/04)
  • Gimnasia de Mendoza - Independiente Rivadavia | Fecha 16 (fin de semana del 26/04)

Los interzonales de la sexta fecha del Torneo Apertura 2025

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano

17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento

20.00 Boca – Racing

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central

17.00 Banfield – Newell’s

19.15 Deportivo Riestra – Huracán

21.30 Central Córdoba – Tigre

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River

21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar

Argentinos – Lanús

El fixture completo del Torneo Apertura 2025

FECHA 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

19:00 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

FECHA 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A)

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)

19:00 Racing – Rosario Central (Zona B)

20.00 River – Gimnasia (Zona B)

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Lanús – Unión (Zona A)

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)

FECHA 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)

19.45 Independiente – Vélez (Zona A)

22.00 Talleres – Platense (Zona A)

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)

19.15 Boca – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)

19:45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre – Racing (Zona B)

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B)

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)

21.15 Instituto – Lanús (Zona A)

FECHA 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)

18.00 Racing – Argentinos (Zona B)

20.00 River – Tigre (Zona B)

22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)

22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense – Independiente (Zona A)

17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)

22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)

22.15 Vélez – Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)

19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Lanús – Talleres (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

FECHA 5

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)

21.15 Argentinos – River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

20.00 Independiente – Lanús (Zona A)

22.15 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B)

19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)

19.30 Boca – Platense (Zona A)

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)

FECHA 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano

17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento

20.00 Boca – Racing

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central

17.00 Banfield – Newell’s

19.15 Deportivo Riestra – Huracán

21.30 Central Córdoba – Tigre

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River

21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar

Argentinos – Lanús

FECHA 7

Martes 24 de febrero

17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)

19:00 San Lorenzo – Instituto (Zona A)

19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)

21:15 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)

22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)

17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)

19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)

17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)

19.30 River – Banfield (Zona B)

A confirmar

Lanús – Boca (Zona A)Aldosivi – Argentinos (Zona B)

FECHA 8

Sábado 28 de febrero

17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)

22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 1° de marzo

17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)

19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)

19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)

21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)

21.30 Instituto – Unión (Zona A)

Lunes 2 de marzo

19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)

19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)

21:30 Banfield – Aldosivi (Zona B)

21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)

Martes 3 de marzo

19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)

19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)

FECHA 9

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)

22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)

FECHA 10

Martes 10 de marzo

17.30 Newell’s – Platense (Zona A)

19.45 Tigre – Vélez (Interzonal)

19.45 Independiente – Unión (Zona A)

22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)

17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)

19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)

19.15 Talleres – Instituto (Zona A)

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)

21.30 Huracán – River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)

FECHA 11

Sábado 14 de marzo

17.00 Platense – Vélez (Zona A)

20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)

Domingo 15 de marzo

15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)

15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)

19.45 River – Sarmiento (Zona B)

22.00 Unión – Boca (Zona A)

Lunes 16 de marzo

15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)

15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)

18:30 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)

20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

22.15 Instituto – Independiente (Zona A)

Martes 17 de marzo

19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)

FECHA 12

Viernes 20 de marzo

21.00 Banfield – Tigre (Zona B)

21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)

Sábado 21 de marzo

15.30 Vélez – Lanús (Zona A)

17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)

20.00 Independiente – Talleres (Zona A)

22.15 Belgrano – Racing (Zona B)

Domingo 22 de marzo

15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)

17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)

20.00 Boca – Instituto (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)

22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)

Lunes 23 de marzo

19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)

21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)

Miércoles 25 de marzo

19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)

FECHA 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal: Independiente – Racing

ZONA A

Talleres – Boca

Instituto – Defensa y Justicia

Unión – Deportivo Riestra

San Lorenzo – Estudiantes

Central Córdoba – Newell’s

Gimnasia (Mza.) – Vélez

Lanús – Platense

ZONA B

River – Belgrano

Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

Barracas Central – Sarmiento

Gimnasia – Huracán

Rosario Central – Atlético Tucumán

Tigre – Independiente Rivadavia Mza.

Argentinos – Banfield

FECHA 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal: Lanús – Banfield

ZONA A

Platense – Gimnasia (Mza.)

Vélez – Central Córdoba

Newell’s – San Lorenzo

Estudiantes – Unión

Deportivo Riestra – Instituto

Defensa y Justicia – Talleres

Boca – Independiente

ZONA B

Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos

Atlético Tucumán – Tigre

Huracán – Rosario Central

Sarmiento – Gimnasia

Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Belgrano – Aldosivi

Racing – River

FECHA 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal: River – Boca

ZONA A

Independiente – Defensa y Justicia

Talleres – Deportivo Riestra

Instituto – Estudiantes

Unión – Newell’s

San Lorenzo – Vélez

Central Córdoba – Platense

Gimnasia (Mza.) – Lanús

ZONA B

Aldosivi – Racing

Barracas Central – Belgrano

Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

Rosario Central – Sarmiento

Tigre – Huracán

Argentinos – Atlético Tucumán

Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

FECHA 16 (Fin de semana del 26/04)

Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A

Lanús – Central Córdoba

Platense – San Lorenzo

Vélez – Unión

Newell’s – Instituto

Estudiantes – Talleres

Deportivo Riestra – Independiente

Defensa y Justicia – Boca

ZONA B

Atlético Tucumán – Banfield

Huracán – Argentinos

Sarmiento – Tigre

Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

Belgrano – Gimnasia

Racing – Barracas Central

River – Aldosivi

Temas Relacionados

Torneo Apertura 2026Torneo AperturaLiga ProfesionalBoca JuniorsRiver PlateIndependienteRacingSan LorenzoEstudiantesCentral Córdoba de Santiago del EsteroDefensa y JusticiaDeportivo RiestraInstitutoLanúsNewell’sPlatenseTalleresUniónVélezAldosiviArgentinosAtlético TucumánBanfieldBarracas CentralBelgranoEstudiantes de Río CuartoGimnasia de La PlataHuracánIndependiente RivadaviaRosario CentralSarmientoTigre

Últimas Noticias

Exclusivo: las impactantes imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

Comenzaron los trabajos para remodelar el escenario porteño. Los detalles de los trabajos en el área de boxes y el importante edificio que se mantendrá en pie

Exclusivo: las impactantes imágenes de

Francisco Cerúndolo avanzó sin problemas a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Fran arrolló sin inconvenientes al bosnio Damir Dzumhur por 6-3, 6-2 y 6-2. Su próximo rival en el primer Grand Slam del año saldrá del cruce entre el ruso Andrey Rublev y el portugués Jaime Faria. Tirante cayó ante el estadounidense Tommy Paul por 6-3, 6-4 y 6-2

Francisco Cerúndolo avanzó sin problemas

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme por el mercado de pases: la contundente frase que hizo ruido en Boca

El Flaco se refirió a la falta de refuerzos en el Xeneize y dejó una frase que hizo ruido

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme

10 frases de Mastantuono tras hacer historia en Champions con el Madrid: su enfática reacción a las críticas y la comparación con Messi

El juvenil argentino reconoció la exigencia del público merengue, pero también defendió su rendimiento: “Tampoco soy la peor compra del club”

10 frases de Mastantuono tras

El festejo de Bellingham tras ser acusado de “borracho”, el enojo de Lautaro Martínez y el gol del Cuti Romero: las perlitas de Champions

La estrella del Real Madrid le respondió a los detractores que lo acusaron, el delantero del Inter no ocultó su malestar por ser reemplazado en la derrota ante Arsenal y el defensor volvió a gritar en el Tottenham

El festejo de Bellingham tras
DEPORTES
Exclusivo: las impactantes imágenes de

Exclusivo: las impactantes imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

Francisco Cerúndolo avanzó sin problemas a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme por el mercado de pases: la contundente frase que hizo ruido en Boca

10 frases de Mastantuono tras hacer historia en Champions con el Madrid: su enfática reacción a las críticas y la comparación con Messi

El festejo de Bellingham tras ser acusado de “borracho”, el enojo de Lautaro Martínez y el gol del Cuti Romero: las perlitas de Champions

TELESHOW
El inesperado comentario de Wanda

El inesperado comentario de Wanda Nara a Maxi López: “Quiero un bebé, me dieron ganas”

Verónica Ojeda irrumpió en LAM y enfrentó furiosa a Marisa Brel: “Sos nefasta”

Santiago del Moro presentó la nueva casa de Gran Hermano: playa artificial y un escenario de película

El enojo de Cecilia Roth con Intrusos: “No me provoques y apagá la cámara”

Nueva vida en la Patagonia: Juliana Awada apuesta por la serenidad y el entorno natural tras su separación

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán amenazó

El régimen de Irán amenazó con represalias si Trump ataca al ayatollah Ali Khamenei: “Prenderemos fuego a su mundo”

Se vienen las nominaciones al Óscar 2026: favoritas, sorpresas y todo lo que hay que saber

Ocuparse del alma hoy: el sorprendente auge de Viktor Frankl

El futuro de las universidades estadounidenses bajo la presión de la administración Trump

Persecución en Cuba: la dictadura intensifica la vigilancia digital para reprimir el disenso