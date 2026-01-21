Arranca el Torneo Apertura 2026: el formato, los descensos, la clasificación a las copas y todo lo que hay que saber

La espera llegó a su fin. El fútbol grande de la Argentina vuelve al ruedo a partir de este jueves 22 de enero desde las 17 con el duelo interzonal que protagonizarán Aldosivi y Defensa y Justicia en Mar del Plata dentro de una jornada con cinco partidos en el menú de opciones. La primera fecha culminará el domingo 25 y la segunda arrancará el lunes 26 en medio de un calendario vertiginoso para completar la actividad de este primer semestre antes del comienzo del Mundial.
El sorteo de las zonas, celebrado el 10 diciembre de 2025, arrojó que Boca Juniors, Independiente y San Lorenzo compartirán la Zona A, en la que también estará Gimnasia de Mendoza, uno de los ascendidos para esta temporada como campeón de la Primera B Nacional. Por otro lado, River Plate y Racing disputarán la Zona B, donde estará Estudiantes de Río Cuarto, otro de los equipos provenientes de la Segunda División vía Reducido.
Si bien no se publicó el reglamento de este año para la Liga Profesional de Argentina -se difundirá en las próximas horas-, se cree que no habrá cambios sustanciales respecto al 2025 con los ocho primeros de cada zona clasificados a los octavos de final, instancia que será disputada en la cancha del mejor clasificado (al igual que los cuartos y semis). La final se jugará en estadio neutral. Allí buscará estar Estudiantes para defender la corona lograda al cierre del año con el Torneo Clausura frente a Racing. El elenco pincha también se quedó con el Trofeo de Campeones ante Platense, campeón del Apertura.
En el mismo sentido, los dos descensos de categoría serán para los conjuntos que terminen en la última posición de la tabla anual y la de promedios, respectivamente. Si un mismo equipo se repite en ambos cupos, también bajará de división el anteúltimo de la Anual.
Sobre la clasificación a las copas internacionales, irán a la Copa Libertadores 2026 el campeón del Apertura, el del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores equipos ubicados en la tabla general (excluyendo a los campeones anteriores y los posibles campeones argentinos de Sudamericana o Libertadores). El equipo con más puntos acumulados en el año entre la Fase Regular del Apertura y Clausura se llevará un título: campeón de Copa de Liga.
A la Copa Sudamericana 2026 ingresarán los 6 mejores equipos ubicados en la tabla anual de posiciones, excluyendo a los que ya hayan obtenido su lugar en la Libertadores.
Las zonas del Torneo Apertura
- ZONA A: Boca Juniors, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Independiente, Instituto, Lanús, Newell’s, Platense, San Lorenzo, Talleres, Unión y Vélez;
- ZONA B: Aldosivi, Argentinos, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente Rivadavia, Racing, River Plate, Rosario Central, Sarmiento y Tigre.
Así se jugarían los octavos de final
- Partido 1: 1º Zona A vs. 8º Zona B
- Partido 2: 1º Zona B vs. 8º Zona A
- Partido 3: 2º Zona A vs. 7º Zona B
- Partido 4: 2º Zona B vs. 7º Zona A
- Partido 5: 3º Zona A vs. 6º Zona B
- Partido 6: 3º Zona B vs. 6 Zona A
- Partido 7: 4º Zona A vs. 5º Zona B
- Partido 8: 4º Zona B vs. 5º Zona A
Los emparejamientos del Torneo Apertura 2025
- Boca Juniors vs. River Plate
- Racing Club vs. Independiente
- San Lorenzo vs. Huracán
- Rosario Central vs. Newell’s Old Boys
- Estudiantes vs. Gimnasia
- Banfield vs. Lanús
- Talleres vs. Belgrano
- Platense vs. Argentinos
- Vélez Sarsfield vs. Tigre
- Godoy Cruz vs. Instituto
- Atlético Tucumán vs. Central Córdoba
- Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra
- Barracas Central vs. Sarmiento
- Aldosivi vs. San Martín de San Juan
Los “clásicos” interzonales del Torneo Apertura 2025
- Aldosivi - Defensa y Justicia | Fecha 1 (jueves 22 de enero - 17:00)
- Atlético Tucumán - Central Córdoba | Fecha 2 (martes 27 de enero - 22.15)
- Barracas Central - Deportivo Riestra | Fecha 3 (domingo 1 de febrero - 17:00)
- Huracán - San Lorenzo | Fecha 4 (domingo 8 de febrero - 19:15)
- Gimnasia – Estudiantes | Fecha 5 (domingo 15 de febrero - 17:00)
- Sarmiento - Unión | Fecha 7 (jueves 26 de febrero - 17.15)
- Newell’s - Rosario Central | Fecha 8 (domingo 1 de marzo - 17.00)
- Estudiantes (Río Cuarto) - Instituto | Fecha 9 (sábado 7 de marzo - 17.00)
- Tigre - Vélez | Fecha 10 (martes 10 de marzo - 17.30)
- Belgrano - Talleres | Fecha 11 (domingo 15 de marzo - 17.30)
- Argentinos - Platense | Fecha 12 (domingo 22 de marzo - 22.15)
- Independiente - Racing | Fecha 13 (fin de semana del 05/04)
- Banfield - Lanús | Fecha 14 (fin de semana del 12/04)
- Boca - River | Fecha 15 (fin de semana del 19/04)
- Gimnasia de Mendoza - Independiente Rivadavia | Fecha 16 (fin de semana del 26/04)
Los interzonales de la sexta fecha del Torneo Apertura 2025
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Banfield – Newell’s
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
Argentinos – Lanús
El fixture completo del Torneo Apertura 2025
FECHA 1
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
19:00 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
FECHA 2
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
19:00 Racing – Rosario Central (Zona B)
20.00 River – Gimnasia (Zona B)
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Lanús – Unión (Zona A)
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
FECHA 3
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
22.00 Talleres – Platense (Zona A)
22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
19:45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
19.45 Tigre – Racing (Zona B)
22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B)
Martes 3 de febrero
19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
FECHA 4
Viernes 6 de febrero
21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
20.00 River – Tigre (Zona B)
22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
17.00 Platense – Independiente (Zona A)
17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
FECHA 5
Jueves 12 de febrero
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
22.15 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
17.30 Banfield – Racing (Zona B)
19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
19.30 Boca – Platense (Zona A)
22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
FECHA 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Banfield – Newell’s
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
Argentinos – Lanús
FECHA 7
Martes 24 de febrero
17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
19:00 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
21:15 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
19.30 River – Banfield (Zona B)
A confirmar
Lanús – Boca (Zona A)Aldosivi – Argentinos (Zona B)
FECHA 8
Sábado 28 de febrero
17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 1° de marzo
17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
21.30 Instituto – Unión (Zona A)
Lunes 2 de marzo
19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
21:30 Banfield – Aldosivi (Zona B)
21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)
Martes 3 de marzo
19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)
FECHA 9
Jueves 5 de marzo
19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
22.00 Unión – Talleres (Zona A)
22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
21.30 Racing – Huracán (Zona B)
21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
FECHA 10
Martes 10 de marzo
17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
19.45 Tigre – Vélez (Interzonal)
19.45 Independiente – Unión (Zona A)
22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
21.30 Huracán – River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)
FECHA 11
Sábado 14 de marzo
17.00 Platense – Vélez (Zona A)
20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)
Domingo 15 de marzo
15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
19.45 River – Sarmiento (Zona B)
22.00 Unión – Boca (Zona A)
Lunes 16 de marzo
15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
18:30 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.15 Instituto – Independiente (Zona A)
Martes 17 de marzo
19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)
FECHA 12
Viernes 20 de marzo
21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)
Sábado 21 de marzo
15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
22.15 Belgrano – Racing (Zona B)
Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
20.00 Boca – Instituto (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)
22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)
Lunes 23 de marzo
19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)
Miércoles 25 de marzo
19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)
FECHA 13 (Fin de semana del 05/04)
Interzonal: Independiente – Racing
ZONA A
Talleres – Boca
Instituto – Defensa y Justicia
Unión – Deportivo Riestra
San Lorenzo – Estudiantes
Central Córdoba – Newell’s
Gimnasia (Mza.) – Vélez
Lanús – Platense
ZONA B
River – Belgrano
Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
Barracas Central – Sarmiento
Gimnasia – Huracán
Rosario Central – Atlético Tucumán
Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
Argentinos – Banfield
FECHA 14 (Fin de semana del 12/04)
Interzonal: Lanús – Banfield
ZONA A
Platense – Gimnasia (Mza.)
Vélez – Central Córdoba
Newell’s – San Lorenzo
Estudiantes – Unión
Deportivo Riestra – Instituto
Defensa y Justicia – Talleres
Boca – Independiente
ZONA B
Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
Atlético Tucumán – Tigre
Huracán – Rosario Central
Sarmiento – Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Belgrano – Aldosivi
Racing – River
FECHA 15 (Fin de semana del 19/04)
Interzonal: River – Boca
ZONA A
Independiente – Defensa y Justicia
Talleres – Deportivo Riestra
Instituto – Estudiantes
Unión – Newell’s
San Lorenzo – Vélez
Central Córdoba – Platense
Gimnasia (Mza.) – Lanús
ZONA B
Aldosivi – Racing
Barracas Central – Belgrano
Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
Rosario Central – Sarmiento
Tigre – Huracán
Argentinos – Atlético Tucumán
Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
FECHA 16 (Fin de semana del 26/04)
Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
Zona A
Lanús – Central Córdoba
Platense – San Lorenzo
Vélez – Unión
Newell’s – Instituto
Estudiantes – Talleres
Deportivo Riestra – Independiente
Defensa y Justicia – Boca
ZONA B
Atlético Tucumán – Banfield
Huracán – Argentinos
Sarmiento – Tigre
Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
Belgrano – Gimnasia
Racing – Barracas Central
River – Aldosivi