El ataque de ira de Jorge Sampaoli por un gesto del entrenador rival y la advertencia de Felipe Melo: “Dejá de pelear un poco”

Sampaoli protagonizó un tenso episodio en Brasil

El clásico entre Atlético Mineiro y América Mineiro por el Campeonato Mineiro dejó un episodio que trascendió lo deportivo. En el estadio Arena Independencia, el entrenador argentino Jorge Sampaoli protagonizó un fuerte cruce con su colega brasileño Alberto Valentim durante el descanso del partido, que terminó con la intervención de la seguridad para evitar una pelea.

El incidente comenzó tras la anulación de un gol del Atlético con la intervención del VAR y escaló hasta involucrar a jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos. El marcador estaba igualado 1-1 en el momento de los hechos.

Según detallaron los medios brasileños Lance y GE, el delantero Hulk había convertido, pero la acción fue invalidada por una falta en ataque, lo que provocó la protesta inmediata de Sampaoli. Mientras el técnico argentino reclamaba la decisión, Valentim le exigió que regresara dentro de su área técnica y realizó un gesto con la mano derecha que simulaba la baja estatura del entrenador rival, lo que desató la furia del casildense. Ambos técnicos empezaron a discutir y tuvieron que ser separados por jugadores y personal de seguridad.

La tensión se extendió al campo: los bancos de suplentes también se cruzaron verbalmente y un miembro del cuerpo técnico de Atlético Mineiro, Pablo Fernández, fue expulsado por el árbitro. El clima en el estadio se volvió tenso y la pelea entre los entrenadores contagió a los futbolistas, que protagonizaron una trifulca con empujones y gritos antes del descanso.

El comentario de Felipe Melo sobre Sampaoli

El partido, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato estadual, ofreció un desarrollo parejo hasta ese momento. América Mineiro abrió el marcador en la primera parte, pero Atlético logró empatar después de generar varias ocasiones de gol. El equipo dirigido por Sampaoli presionó e incluso llegó a concretar el segundo tanto, que fue anulado tras la revisión en el VAR. Las decisiones arbitrales y las provocaciones desde los bancos elevaron la temperatura en el Arena Independencia.

El episodio no pasó desapercibido en el ambiente futbolístico brasileño. El mediocampista histórico Felipe Melo utilizó sus redes sociales para comentar el presente de Atlético Mineiro y la actitud de su entrenador: “No puedo evitar hacer un comentario sobre Atlético Mineiro y Sampaoli. Atlético Mineiro, que tiene un plantel fuerte y hasta ahora no pudo demostrar el futbol que todo el mundo espera, principalmente yo”.

Posteriormente le envió una fuerte advertencia al técnico argentino: “Sampaoli, deja de pelear un poco y empezá a concentrarte en los entrenamientos del equipo. Muchas peleas, querés pelear con todos. El partido terminó y querés pelear con el árbitro. Tenés noventa minutos para intentar ganar el partido, no ganás y querés pelear con el árbitro, con el entrenador rival… Demostrá el gran entrenador que sos. No actúes así porque sos un gran entrenador. Deja de pelear un poco, hacé que el Atlético Mineiro juegue al fútbol, que es lo que esperamos”.

Hasta el momento, ni Atlético Mineiro ni América Mineiro emitieron comunicados oficiales sobre posibles sanciones a sus entrenadores y miembros del staff involucrados. El empate en el marcador no logró opacar el impacto del enfrentamiento.