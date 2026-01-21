Inter inició contactos para contratar al Dibu Martínez: el principal obstáculo en la negociación

El Inter, tras los pasos del Dibu Martínez

Inter quiere ser protagonista en todas las competencias y para dar un salto de calidad apunta a renovar la portería. El futuro del arco del conjunto nerazzurro sumó un nuevo candidato de peso en las últimas horas: Emiliano Dibu Martínez se encuentra entre las alternativas que baraja el club italiano para reemplazar a Yann Sommer, cuyo contrato está próximo a vencer. Según informó Sky Sports en su transmisión, de la mano del especialista en transferencias Gianluca Di Marzio, el actual arquero del Aston Villa y campeón del mundo con la Selección Argentina figura en “la pequeña lista de opciones” de la institución de Milano.

La situación contractual de Sommer es un factor determinante en la búsqueda de un nuevo portero. El vínculo del arquero suizo con el Inter finaliza al cierre de la temporada y todo indica que no será renovado. Esto llevó a la directiva del club de Milán a acelerar la evaluación de alternativas para el puesto. Allí aparece el nombre de Dibu Martínez, uno de los pilares de la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022 y figura del Aston Villa en la Premier League.

Sky Sports detalló que la dirigencia del Inter ya estableció contactos iniciales con el entorno del arquero argentino. “Hay una pequeña lista de candidatos. Lo que podemos decir esta noche es que en esa pequeña lista, gracias también a los contactos de los últimos días, también está Dibu Martínez, el portero campeón del mundo de la selección argentina y del Aston Villa”, afirmó el periodista durante su intervención en la cadena deportiva. También recalcó que el interés es concreto, aunque aclaró que la política salarial del club será determinante en el desenlace de la negociación.

El salario de Martínez en Inglaterra representa uno de los principales obstáculos para su traspaso. Durante el programa se subrayó que el arquero percibe un contrato elevado en el Aston Villa y que el Inter no planea modificar su política de límites salariales, impuesta por la propiedad del club. “El Inter ha dado a entender que Martínez está absolutamente en esta lista, pero no quiere superar ciertos límites salariales, porque esa es también la política de la propiedad. Dibu Martínez gana mucho en el Aston Villa, por lo que hay que ver si el propio jugador decide valorar esta propuesta del Inter aceptando un salario base más bajo, siempre y cuando el Inter decida claramente elegirlo en las próximas semanas”, puntualizó Di Marzio.

Inter inició contactos con el Dibu Martínez, arquero del Aston Villa (Reuters/Andrew Couldridge)

El futuro del arquero argentino en el fútbol inglés permanece abierto. Desde el entorno del jugador no se pronunciaron sobre una posible salida, aunque la información de Sky Sports indica que la decisión final dependería tanto de la postura del club de Birmingham como de la disposición del propio Martínez para adecuarse a la propuesta económica del Inter.

En paralelo a la cuestión del arco, el Inter avanza con otros movimientos en el mercado de pases. El club llegó a un acuerdo con Leon Jakirovic, joven defensor central del Dinamo de Zagreb, nacido en 2008. También negocia la llegada de Branimir Mlacic, zaguero del Hajduk Split, de apenas 17 años. La dirigencia nerazzurra prevé reunirse con el agente del jugador para sellar el entendimiento en los próximos días.

Esta información sobre el Dibu Martínez va en línea con lo informado por Football Insider en noviembre. Según el medio británico, el Inter de Milán ya analizaba la posibilidad de incorporar al arquero argentino como reemplazo de Sommer, ante la falta de acuerdo para la renovación del suizo y la intención de sumar jerarquía internacional al plantel. La publicación remarcó que la dirigencia del club italiano valora la experiencia y la personalidad del arquero y considera su llegada prioritaria en caso de que Sommer no continúe. Además, recordó que el argentino estuvo cerca de emigrar en la anterior ventana de transferencias.

Los Nerazzurri atraviesan una muy buena temporada, al liderar la Serie A con 49 unidades, tres más que su escolta y clásico rival Milan, gracias a un intratable Lautaro Martínez, que lidera la tabla de goleadores con 11 tantos (tres más que sus más inmediatos perseguidores, Christian Pulisic -Milan- y Nico Paz -Como-). Además, se encuentra en cuartos de final de la Coppa Italia, donde se medirá ante Torino.

En lo que respecta a la Champions League, los dirigidos por Cristian Chivu ayer cayeron contra el Arsenal de Inglaterra por la séptima jornada de la Fase Regular, lo que los relegó a la novena posición, lo que los obligaría a disputar los playoffs del máximo certamen europeo.