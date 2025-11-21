El gigante de Europa que está tras los pasos del Dibu Martínez para ganar la Champions League

El Dibu Martínez aparece en la órbita del Inter de Milán (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

El futuro de la portería del Inter de Milán podría tener nuevo protagonista, ya que el club analiza la llegada de Emiliano Dibu Martínez como posible reemplazo del suizo Yann Sommer, según informó Football Insider. La dirigencia italiana estudia alternativas debido a la situación contractual del portero suizo, cuyo vínculo culmina a mediados de 2026 y sigue sin novedades respecto a una renovación.

El rendimiento de Sommer en la Serie A ha sido uno de los puntos altos del Inter desde su llegada. De acuerdo con el medio británico, el experimentado arquero de 36 años superó los 20 partidos sin recibir goles en cada una de sus dos temporadas completas en el fútbol italiano. Ese nivel lo convirtió en uno de los guardametas más consistentes del campeonato, aunque la edad y la falta de acuerdo para renovar el contrato llevan al club a planificar una transición.

La intención del Inter de Milán es no perder solidez defensiva ni liderazgo en el arco. El cuerpo técnico, encabezado por Christian Chivu, considera que la llegada de un portero de jerarquía internacional resulta prioritaria. Ante este escenario, Martínez aparece como uno de los candidatos más firmes para ocupar ese puesto, debido a su experiencia en la Premier League y a su condición de campeón mundial con la Selección Argentina.

El presente de Emiliano Martínez en Aston Villa y su desempeño en las últimas temporadas pesan en la evaluación del club italiano. El arquero argentino se consolidó como referente del equipo inglés y se destacó tanto en la liga local como en competiciones europeas. Además, su imagen se fortaleció tras el título en Qatar 2022, con actuaciones decisivas, especialmente en definiciones por penales. De acuerdo a lo expresado por dicho medio, la dirigencia del Inter valora esas cualidades como diferenciadoras para el contexto actual del club.

La opción de incorporar a Dibu Martínez se ve influida también por el escenario contractual de Yann Sommer. Con 36 años y sin una propuesta concreta de renovación sobre la mesa, su continuidad en el plantel resulta incierta. “Es muy probable que sea traspasado” si no se alcanza un acuerdo en los próximos meses, publicó Football Insider. Frente a ese escenario, el club busca adelantarse a un posible recambio importante en el arco.

El papel de Aston Villa dentro de la posible negociación también es relevante. Si bien el club inglés tiene a Martínez bajo contrato y como titular indiscutido, sabe que será difícil retener al arquero marplatense ante una buena oferta. Vale recordar que el argentino estuvo cerca de emigrar en la anterior ventana de transferencias, ya que estuvo en la mira del Manchester United.

El mismo medio británico afirmó que en el staff del Inter se valora el consenso sobre el perfil buscado para el puesto. Christian Chivu y su equipo consideran prioritario sumar experiencia internacional y personalidad en el arco, condiciones por las que Emiliano Martínez asoma como una de las opciones más atractivas del mercado europeo en el corto plazo. En caso de concretarse la transferencia, será compañero de su compatriota y compañero en la selección argentina, Lautaro Martínez.

El Dibu Martínez (33 años), que llegó al conjunto villano a mediados del 2020, lleva disputados esta temporada 11 partidos con la camiseta del club de Birmingham, con cuatro vayas invictas y sólo nueve goles recibidos entre duelos por Premier League y Europa League.

Inter, tras un irregular Mundial de Clubes (fue eliminado por Fluminense en octavos de final), atraviesa una muy buena temporada al ser protagonista en todos los frentes. Los Nerazzurri lideran la tabla de posiciones de la Serie A junto a Roma con 24 unidades, dos más que Milan y Napoli. En la Champions League también son uno de los punteros junto a Bayern Munich y Arsenal tras ganar en sus cuatro presentaciones (Ajax, Slavia Praga, Royale Union SG y Kairat Almaty). En la Coppa Italia, por su parte, enfrentarán en los octavos de final al Venezia.