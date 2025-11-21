Deportes

El gigante de Europa que está tras los pasos del Dibu Martínez para ganar la Champions League

El arquero argentino podría dejar Aston Villa para recalar en uno de los clubes más importantes del Viejo Continente

Guardar
El Dibu Martínez aparece en
El Dibu Martínez aparece en la órbita del Inter de Milán (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

El futuro de la portería del Inter de Milán podría tener nuevo protagonista, ya que el club analiza la llegada de Emiliano Dibu Martínez como posible reemplazo del suizo Yann Sommer, según informó Football Insider. La dirigencia italiana estudia alternativas debido a la situación contractual del portero suizo, cuyo vínculo culmina a mediados de 2026 y sigue sin novedades respecto a una renovación.

El rendimiento de Sommer en la Serie A ha sido uno de los puntos altos del Inter desde su llegada. De acuerdo con el medio británico, el experimentado arquero de 36 años superó los 20 partidos sin recibir goles en cada una de sus dos temporadas completas en el fútbol italiano. Ese nivel lo convirtió en uno de los guardametas más consistentes del campeonato, aunque la edad y la falta de acuerdo para renovar el contrato llevan al club a planificar una transición.

La intención del Inter de Milán es no perder solidez defensiva ni liderazgo en el arco. El cuerpo técnico, encabezado por Christian Chivu, considera que la llegada de un portero de jerarquía internacional resulta prioritaria. Ante este escenario, Martínez aparece como uno de los candidatos más firmes para ocupar ese puesto, debido a su experiencia en la Premier League y a su condición de campeón mundial con la Selección Argentina.

El presente de Emiliano Martínez en Aston Villa y su desempeño en las últimas temporadas pesan en la evaluación del club italiano. El arquero argentino se consolidó como referente del equipo inglés y se destacó tanto en la liga local como en competiciones europeas. Además, su imagen se fortaleció tras el título en Qatar 2022, con actuaciones decisivas, especialmente en definiciones por penales. De acuerdo a lo expresado por dicho medio, la dirigencia del Inter valora esas cualidades como diferenciadoras para el contexto actual del club.

La opción de incorporar a Dibu Martínez se ve influida también por el escenario contractual de Yann Sommer. Con 36 años y sin una propuesta concreta de renovación sobre la mesa, su continuidad en el plantel resulta incierta. “Es muy probable que sea traspasado” si no se alcanza un acuerdo en los próximos meses, publicó Football Insider. Frente a ese escenario, el club busca adelantarse a un posible recambio importante en el arco.

El papel de Aston Villa dentro de la posible negociación también es relevante. Si bien el club inglés tiene a Martínez bajo contrato y como titular indiscutido, sabe que será difícil retener al arquero marplatense ante una buena oferta. Vale recordar que el argentino estuvo cerca de emigrar en la anterior ventana de transferencias, ya que estuvo en la mira del Manchester United.

El mismo medio británico afirmó que en el staff del Inter se valora el consenso sobre el perfil buscado para el puesto. Christian Chivu y su equipo consideran prioritario sumar experiencia internacional y personalidad en el arco, condiciones por las que Emiliano Martínez asoma como una de las opciones más atractivas del mercado europeo en el corto plazo. En caso de concretarse la transferencia, será compañero de su compatriota y compañero en la selección argentina, Lautaro Martínez.

El Dibu Martínez (33 años), que llegó al conjunto villano a mediados del 2020, lleva disputados esta temporada 11 partidos con la camiseta del club de Birmingham, con cuatro vayas invictas y sólo nueve goles recibidos entre duelos por Premier League y Europa League.

Inter, tras un irregular Mundial de Clubes (fue eliminado por Fluminense en octavos de final), atraviesa una muy buena temporada al ser protagonista en todos los frentes. Los Nerazzurri lideran la tabla de posiciones de la Serie A junto a Roma con 24 unidades, dos más que Milan y Napoli. En la Champions League también son uno de los punteros junto a Bayern Munich y Arsenal tras ganar en sus cuatro presentaciones (Ajax, Slavia Praga, Royale Union SG y Kairat Almaty). En la Coppa Italia, por su parte, enfrentarán en los octavos de final al Venezia.

Temas Relacionados

Dibu MartínezEmiliano MartínezAston VillaPremier LeagueInterInter de MilánSerie AChampions League

Últimas Noticias

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

El piloto argentino de Alpine analizó lo acontecido en los primeros entrenamientos libres

La autocrítica de Franco Colapinto

De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

En 2005, y luego de clasificar al torneo por una casualidad, el cordobés venció al número 1 del mundo tras una batalla de más de cuatro horas y media. Hasta hoy es el último tenista no europeo en lograr el título

De irse a pescar a

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

El pilarense realizó un correcto trabajo en el trazado urbano estadounidense y una bandera roja lo privó de mejorar sus registros en las segundas prácticas. Estas estuvieron atravesadas por problemas en la pista y la FIA frenó la actividad por una alcantarilla que generó preocupación

Tras quedar 20° en la

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

El oriundo de La Boca afrontará una de las peleas más importantes de la historia del país. Enfrentará al multicampeón estadounidense y pondrán en juego cinturones AMB, OMB, CMB y The Ring

Puma Martínez irá por la

“Son unos animales”: el recuerdo de la final más violenta que protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, y terminó con Ruggeri preso

El choque por la final de la Copa Conmebol 1997 resultó en una batalla campal con jugadores arrestados y un técnico en el hospital

“Son unos animales”: el recuerdo
DEPORTES
La autocrítica de Franco Colapinto

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Puma Martínez irá por la gloria ante Bam Rodríguez en busca del título mundial unificatorio: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Son unos animales”: el recuerdo de la final más violenta que protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, y terminó con Ruggeri preso

TELESHOW
El emotivo saludo de cumpleaños

El emotivo saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a su hija Juanita: “Esa sonrisa que ilumina todo”

Eugenia Tobal y sus lágrimas de orgullo en MasterChef Celebrity: la huella imborrable entre su madre y su hija

Cazzu y María Becerra cautivan y provocan desde las revistas extranjeras GQ y Glamour

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

Los hijos de los famosos fueron protagonistas en MasterChef Celebrity: sus momentos más disparatados y tiernos

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay envejece, pierde población y

Uruguay envejece, pierde población y sus habitantes trabajan menos horas

Cuba, el único y último sostén de Nicolás Maduro que persigue su propia supervivencia

Bitcoin cayó debajo de los USD 85 mil y ya pierde más de 33% desde su máximo

Tragedia en el Salón Aeronáutico de Dubái: un avión de combate indio se estrelló durante una demostración

El Ejército de Israel abatió a cinco milicianos de una célula terrorista que emergieron de un túnel en Gaza