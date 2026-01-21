El Challenger 125 de Rosario tendrá a un Top 50: Camilo Ugo Carabelli recibió una invitación especial para defender el título

Camilo Ugo Carabelli besa el trofeo en la edición 2025

El Challenger 125 de Rosario tendrá una nueva edición en el Jockey Club de la ciudad santafesina y lo hará con un atractivo especial: la presencia de un tenista Top 50 en el cuadro principal, además de otros cinco jugadores ubicados entre los 100 mejores del mundo.

Con un aire renovado, pero manteniendo la identidad que marcó su estreno en 2025, el certamen rosarino volverá a combinar tenis de alto nivel y entretenimiento, acompañado por el toque de glamour que la empresa Torneos, organizadora del evento, suele imprimirle a sus espectáculos deportivos tanto en Santa Fe como en Buenos Aires.

En la búsqueda de sostener la jerarquía de la competencia, la directora del torneo, Gabriela Larrosa, le otorgó una invitación especial a Camilo Ugo Carabelli para que pueda defender el título conquistado hace 12 meses. Por su actual posición -47°- en el ranking, el argentino no puede inscribirse de manera regular en torneos de esta categoría, a diferencia de lo ocurrido a comienzos del año pasado.

“Volvemos a tener un torneo de nivel internacional. Por eso, es muy importante para nosotros contar con Camilo, que jerarquiza aún más el cuadro principal”, destacó Larrosa.

De esta manera, Ugo Carabelli será el primer preclasificado del certamen, seguido por otros cinco tenistas dentro del Top 100. Tres de ellos son argentinos: Francisco Comesaña (68°), Mariano Navone (74°) y Juan Manuel Cerúndolo (83°). La lista de favoritos se completa con el español Carlos Taberner (98°) y el checo Vit Kopriva (100°).

Ugo Carabelli defenderá los 125 puntos logrados en la pasada edición

Para los tenistas nacionales, la gira sudamericana -que vuelve a comenzar en Rosario- resulta clave desde lo deportivo y lo estratégico. Comesaña defiende 241 puntos a lo largo de las cuatro semanas, comenzando por los cuartos de final alcanzados en este torneo. Navone, en tanto, intentará recuperar terreno en el ranking, con 125 unidades a sostener o mejorar en este período. Para Cerúndolo, en cambio, el margen es más favorable: cualquier avance más allá de la segunda ronda representará ganancia neta.

El ajuste realizado por la ATP en el calendario, al adelantar una semana los torneos respecto de la programación de 2025, generó la superposición del Challenger de Rosario con los Qualifiers de la Copa Davis. Si bien esto podría haber afectado al certamen, desde la organización lograron convocar a varios jugadores de renombre.

Hasta el momento, serán 12 los tenistas argentinos presentes en el torneo santafesino. Además de los principales preclasificados, competirán Román Burruchaga (103°), campeón 2025 del Challenger de Buenos Aires; Juan Pablo Ficovich (161°); Alex Barrena (188°); Santiago Rodríguez Taverna (227°); Genaro Alberto Olivieri (231°); Lautaro Midón (234°); Andrea Collarini (240°); y Facundo Díaz Acosta (243°), campeón del Argentina Open 2024. En los próximos días se anunciarán los wildcards restantes.

Más allá de la acción dentro de la cancha, el torneo ofrecerá una experiencia integral para el público, con palcos, un renovado patio comercial y gastronómico, propuestas de entretenimiento y música. Además, se mantendrá el espacio VIP con servicio de comidas y bebidas, desde donde se puede disfrutar de una vista privilegiada de las canchas del Jockey Club de Rosario.

Una postal de la edición 2025 del Rosario Challenger

“La repercusión está siendo muy positiva. Quedan muy pocas entradas disponibles de jueves a domingo y estimamos que, como el año pasado, el estadio volverá a estar completo”, señaló Larrosa.

El Challenger de Rosario levantará el telón del cuadro principal el lunes 2 de febrero. Ese mismo día se llevará a cabo el Kids Day, con acceso a la Cancha Nº1 para los más chicos, no antes de las 18:30. Los socios de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) cuentan con un beneficio de 2x1 en la compra de entradas de lunes a miércoles y un 20% de descuento de jueves a domingo, con cupos limitados por jornada.