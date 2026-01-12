Qué jugadores del top 100 competirán en el Challenger de Rosario

Francisco Comesaña, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone disputarán el Rosario Challenger a partir del 1 de febrero (Foto: Río Open)

Con la temporada ya en marcha, la organización del Rosario Challenger confirmó la lista oficial de tenistas que disputarán el certamen, que se desarrollará del 1 al 8 de febrero en las instalaciones del Jockey Club de Rosario. Entre los principales nombres se destacan los tres primeros preclasificados: Francisco Comesaña (68°), Mariano Navone (74°) y Juan Manuel Cerúndolo (83°).

Con el objetivo de sumar ritmo de competencia, Comesaña, Navone y Cerúndolo se encuentran actualmente compitiendo en la gira de canchas rápidas en Oceanía, que tendrá su punto culminante con el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada, los tres tenistas incluyeron al Rosario Challenger dentro de su planificación como escala inicial de la gira ATP sudamericana, que luego continuará con los torneos de Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago.

Además, el antecedente más cercano destaca la relevancia del certamen rosarino. En la edición pasada, Camilo Ugo Carabelli (47°) se consagró campeón, un título que marcó un punto de inflexión en su carrera: le permitió escalar posiciones en el ranking, acceder de manera directa a torneos de mayor jerarquía del circuito y, a lo largo de la temporada, alcanzar sus primeras cuatro semifinales ATP en Santiago, Río de Janeiro, Bastad y Umag.

También formó parte de aquel torneo Sebastián Báez (39°), quien semanas más tarde levantó el trofeo en la ciudad carioca y fue finalista tanto en Chile como en Suecia, confirmando el impacto positivo que tuvo su paso por las canchas lentas de Rosario.

Juan Manuel Cerúndolo será una de las principales atracciones del Rosario Challenger, que se disputará en el Jockey Club de Rosario

Otros nombres destacados del cuadro principal que actualmente se mantienen dentro del top 100 del ranking mundial son el español Carlos Taberner (98°) y el checo Vit Kopriva (100°), quienes se suman a un torneo que promete alto nivel competitivo desde las primeras rondas.

Además del hermano menor de los Cerúndolo, campeón del Córdoba Open 2021, el Rosario Challenger contará con la presencia de otros tres tenistas con títulos ATP Tour en su carrera profesional. Uno de ellos será Facundo Díaz Acosta (243°), quien se consagró en el Argentina Open 2024. También dirán presente el brasileño Thiago Seyboth Wild (216°), ganador del ATP de Santiago 2020, y el italiano Marco Cecchinato (230°), ex número 16 del mundo, semifinalista de Roland Garros 2018 y campeón en tres oportunidades: Umag, Budapest y Buenos Aires.

Entre los argentinos que figuran en el listado oficial se encuentran Román Burruchaga (103°); Juan Pablo Ficovich (161°); Alex Barrena (188°); Santiago Rodríguez Taverna (227°); Genaro Olivieri (231°); Lautaro Midón (234°) y Andrea Collarini (240°) y otros que podrían sumarse desde la clasificación.

Listado completo

Cinco tenistas del top 100 integran la lista oficial del Rosario Challenger, que se disputará del 1 al 8 de febrero en el Jockey Club de Rosario

68. Francisco Comesaña (ARG)

74. Mariano Navone (ARG)

83. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)

98. Carlos Taberner (ESP)

100. Vit Kopriva (CZE)

103. Román Andrés Burruchaga (ARG)

122. Chun-Hsin Tseng (TPE)

137. Hugo Dellien (BOL)

138. Andrea Pellegrino (ITA)

154. Daniel Elahí Galán (COL)

161. Juan Pablo Ficovich (ARG)

188. Alex Barrena (ARG)

194. Thiago Monteiro (BRA)

216. Thiago Seyboth Wild (BRA)

225. Felipe Meligeni Rodrigues Alves (BRA)

227. Santiago Rodríguez Taverna (ARG)

230. Marco Cecchinato (ITA)

231. Genaro Alberto Olivieri (ARG)

234. Lautaro Midón (ARG)

240. Andrea Collarini (ARG)

243. Facundo Díaz Acosta (ARG)