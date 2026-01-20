Deportes

Un equipo de la Fórmula 1 compartió un video de Soledad Pastorutti y causó furor en las redes sociales

Una publicación en X desató una ola de comentarios y memes argentinos que involucran a la cantante argentina

“Nosotros dándole ‘Me Gusta’ a todo el contenido del lanzamiento en su cuenta oficial de X

La cuenta oficial de X (ex-Twitter) de Racing Bulls, equipo de Fórmula 1, sorprendió a los fanáticos argentinos al compartir un meme muy viral en el que aparece la cantante Soledad Pastorutti. Esta situación tuvo repercusiones inmediatas y se volvió tendencia en la red social. El público que sigue el deporte en Argentina explotó con comentarios del posteo con referencias y memes del país.

Hace pocos días se realizó la presentación de los nuevos diseños de la escudería para la temporada 2026 en colaboración con Ford. El lanzamiento contó con la exhibición de las decoraciones de los nuevos monoplazas, junto con el anuncio formal del proyecto en conjunto de Red Bull Powertrains con Ford. A su vez, mostraron la indumentaria que utilizarán los pilotos este año.

Por esta razón, el equipo aprovechó las estrategias de marketing en redes sociales para difundir la campaña presentada en la sede del fabricante estadounidense. En la plataforma, la escudería compartió: “Nosotros dándole ‘Me Gusta’ a todo el contenido del lanzamiento de la temporada”, junto al video breve donde se observa a la cantante argentina, quien presiona de diferentes maneras el botón rojo en su participación como jurado en el programa “La Voz”.

El mensaje plasmó un ambiente humorístico por las intenciones del equipo en realzar las expectativas para este año y compartir el entusiasmo con sus seguidores. Sin duda, la reacción del público no tardó en llegar. Los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 dejaron comentarios en la publicación que hacen alusión a frases relacionadas al país como “Otra coronación de gloria”, “Argentina copando el paddock”. Algunos revelaron: “La Sole y Racing Bulls, el combo que no sabíamos que necesitábamos”, “¿La Sole y la F1?”, entre otros.

Los comentarios que surgieron tras el Tweet: Argentina copando el paddock
"Argentina in da house", manifestaron los fanáticos de la F1
"La Sole y Racing Bulls, el combo que no sabíamos que necesitábamos", reaccionó el público en X

El material del video aumentó las visualizaciones por su particular forma de presionar el botón rojo en su decisión de elegir a un participante en las audiciones a ciegas en “La Voz”. Esta acción se viralizó a nivel mundial a partir de que es muy utilizado el recorte en distintos contextos y para distintas respuestas, además de ser un programa que se transmite en distintos países, con diferentes jurados pero con la misma dinámica.

Red Bull y Racing Bulls fueron las primeras escuderías en presentar su diseño y en los próximos días lo harán los demás. El equipo conformado por el piloto neozelandés Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad tendrá por delante los primeros test, que están previstos del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona. Posteriormente, realizarán otras dos tandas de entrenamientos en Bahréin en el mismo mes. Mientras, esperan para el inicio oficial del campeonato programado para el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

Liam Lawson y Arvid Lindblad, los pilotos de Racing Bulls para la temporada 2026

