Michael Phelps explicó la mentalidad que lo llevó a dominar cinco Juegos Olímpicos: “Odio perder más de lo que disfruto ganar”

Michael Phelps destaca en el Figuring Out podcast la importancia de la mentalidad ganadora y la disciplina diaria en el deporte olímpico (Captura de video: YouTube/Figuring Out)

Michael Phelps, el atleta olímpico con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, expuso en el Figuring Out podcast su perspectiva sobre la mentalidad ganadora, la disciplina diaria y el aprendizaje que surge de la derrota.

Desde sus primeros recuerdos, definió su carácter de manera clara: “Odio perder más de lo que disfruto ganar”. Para el ex nadador, el éxito representa la acumulación de acciones simples y una actitud rigurosa, construida “diariamente, detalle a detalle”.

Infancia, hiperactividad y primeros retos

Phelps recordó su niñez en Baltimore, marcada por una energía inagotable y serias dificultades para permanecer quieto. “De niño era incapaz de quedarme quieto. Me diagnosticaron trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Mi madre me apuntaba a cualquier deporte para agotar mi energía”, detalló el atleta al conductor del podcast Raj Shamani.

Encontró en la piscina su espacio de libertad: “El agua era mi refugio. Ahí podía transformar rabia en movimiento sin las restricciones del aula”. No obstante, enfrentó el estigma escolar. “Una profesora me dijo que nunca llegaría a ser nada. Recuerdo perfectamente dónde estaba sentado, su nombre y su cara. Esa frase me impulsó a probar que estaba equivocada”, recordó.

El ex nadador olímpico Michael Phelps relató cómo su infancia marcada por la hiperactividad influyó decisivamente en su carrera deportiva (Captura de video: YouTube/Figuring Out)

En el Figuring Out podcast, relató que las críticas terminaron por convertirse en su motor: “Convertí lo que algunos llamaban un problema en una especie de superpoder”.

La influencia de Bob Bowman y la preparación

A los 11 años, la aparición del entrenador Bob Bowman marcó un antes y un después. Más que un entrenador carismático, fue quien le impuso un método de exigencia constante y una lógica de compromiso absoluto con la natación.

Desde el inicio, fijó un objetivo concreto ante la familia: “Podrías estar en los Juegos Olímpicos en cuatro años, pero debes dedicarte solo a la natación”. La condición no era retórica. El entrenamiento estuvo marcado por reglas estrictas y consecuencias inmediatas. “Me decía: si bajas los pies, te vas fuera del entrenamiento”, recordó Phelps, una dinámica que moldeó hábitos, disciplina y tolerancia a la frustración.

La influencia del entrenador no se limitó a la técnica o a la preparación física: fue central en la construcción de una mentalidad obsesiva por el detalle (Captura de video: YouTube)

Con el paso del tiempo, esa relación de control y exigencia derivó en un vínculo de confianza profunda. “Que él creyera en mí me hizo pensar que todo era posible”, explicó el ex nadador, quien con los años describió a Bowman como una figura paterna.

Obsesión, sacrificios y autoexigencia

Phelps describió su carrera como una rutina sostenida de exigencia extrema, basada en la repetición y la ausencia deliberada de concesiones. Durante años, el entrenamiento no admitió pausas ni excepciones: “Entrené seis años seguidos sin faltar ni un solo día”, aseguró.

Ese nivel de compromiso también definió su vínculo cotidiano con Bowman. La relación estuvo atravesada por conflictos frecuentes y una tensión permanente, que ambos asumían como parte del proceso de mejora. Para el atleta estadounidense, esa fricción no era un obstáculo, sino el precio de competir en un margen mínimo de error, donde la diferencia se mide en centésimas de segundo.

La derrota como combustible

Para Phelps, la derrota no admite matices ni reinterpretaciones. En su lógica competitiva, no existe el consuelo del podio: todo resultado que no sea el primer lugar equivale a un fracaso. “Quedar segundo es perder. Solo valen los oros”, resumió.

Phelps sostiene que la derrota es su mayor fuente de aprendizaje, motivándolo a buscar siempre el primer lugar en cada competencia (REUTERS)

Sin embargo, es en la derrota donde ubica sus aprendizajes más persistentes. “Recuerdo más las veces que fallé que las que gané. La sensación de perder es tan desagradable que hago todo lo posible por no repetirla”, admitió.

Dominio olímpico y récords

En el tramo más exitoso de su carrera, aseguró haberse sentido imparable. “Entre 2007 y 2008 me sentía invencible en la piscina. No había nadie en el mundo que pudiera vencerme”, afirmó. Esa percepción encontró respaldo en los resultados: durante los Juegos Olímpicos de Beijing obtuvo ocho medallas de oro en ocho pruebas, una marca inédita en la historia olímpica.

Ese dominio no fue un episodio aislado. A lo largo de cinco Juegos Olímpicos, acumuló 28 medallas, 23 de ellas de oro, y estableció 39 récords mundiales, cifras que lo convirtieron en uno de los atletas más exitosos.

Phelps atribuyó su éxito a una metodología de trabajo obsesivo en los detalles, la repetición constante y el enfoque permanente en sus objetivos deportivos (REUTERS)

Según explicó, ese rendimiento respondió a una metodología basada en la atención obsesiva a los pequeños detalles y en un trabajo repetitivo y perfeccionista, con los objetivos siempre presentes. “Si no trabajaba para acercarme a ellas, era como retroceder”, sostuvo.

Salud mental y vulnerabilidad

Después de retirarse, orientó su vida hacia la promoción de la salud mental. “El segundo capítulo es aún más grande: aquí está en juego la vida. La natación fue genial, pero ahora intento salvar vidas hablando de salud mental”.

Reveló que durante muchos años ocultó su sufrimiento: “Acumulaba todo hasta explotar. Aprendí que pedir ayuda y asistir a terapia me salvó la vida. Es fundamental reconocer que no siempre estaremos bien”.

También puso en duda la creencia de que mantenerse ocupado protege del malestar: “Ocuparse todo el día no te salva. Puedes estar siempre activo y sentirte igual de mal. Lo importante es tener herramientas y apoyos y no silenciar el dolor”.