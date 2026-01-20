Deportes

Cuatro argentinos ponen segunda en el Australian Open: orden de juego y cómo ver los partidos

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Thiago Tirante buscarán avanzar a la tercera ronda en Melbourne Park. Además, será el turno del número uno del mundo, Carlos Alcaraz

Los argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Thiago Tirante se presentan en el Australian Open (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

Los argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Thiago Tirante se presentan en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open. Todos los partidos se podrán ver por ESPN y por la plataforma de streaming Disney Plus.

La mejor raqueta nacional, Cerúndolo, ubicado en el puesto 21 del ranking mundial, vuelve a presentarse en Melbourne Park con el deseo de seguir avanzando. En el debut no tuvo inconvenientes para dejar en el camino al chino Zhizhen Zhang (36°) en sets corridos.

El porteño de 27 años se medirá este martes, ya miércoles en Australia, ante el bosnio Damir Džumhur (66°), quien viene de vencer al canadiense Liam Draxl (145°) y está disputando su décima edición en el certamen oceánico. Su mejor actuación fue alcanzar en dos ocasiones la tercera ronda, en 2014 y 2018.

El historial indica que se enfrentaron en dos oportunidades y ambos triunfos quedaron para el hermano mayor de los Cerúndolo. El antecedente más reciente fue en la primera ronda del Masters 1000 de París 2025. El encuentro está programado para el primer turno de la cancha ANZ Arena, no antes de las 21:00 (hora argentina).

Tomás Etcheverry se medirá con el británico Arthur Fery en la segunda ronda del Australian Open (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

Etcheverry (61°) tuvo que batallar durante casi cuatro horas en su debut frente al serbio Miomir Kecmanovic (60°), a quien venció en cinco sets. El platense, que busca reencontrarse con su mejor versión tenística, fue finalista de los ATP de Santiago y Houston en 2023 y de Lyon en 2024, temporada en la que alcanzó su mejor ranking: 27°.

Por un lugar en la tercera ronda, se medirá con el británico Arthur Fery (186°), proveniente de la clasificación y quien dio la sorpresa al vencer al italiano Flavio Cobolli (22°), vigésimo preclasificado. El partido está previsto para el segundo turno de la cancha 7, no antes de las 22:10.

Comesaña (68°), que en Melbourne consiguió el primer triunfo de su carrera en el Grand Slam australiano al vencer al estadounidense Patrick Kypson (116°) en cuatro parciales, buscará prolongar su buen momento frente a un rival exigente como el también jugador nacido en Hyattsville, Frances Tiafoe (34°), quien viene de superar al local Jason Kubler (194°). El partido cerrará la jornada en la Margaret Court Arena, no antes de las 06:10.

Tirante (103°) también logró en el Australian Open su primera victoria en el major de Oceanía al sorprender al local Aleksandar Vukic (77°). El platense, que integra la convocatoria del equipo argentino de Copa Davis que visitará a Corea del Sur del 6 al 8 de febrero en Busan, por la primera ronda de los Qualifiers, enfrentará al estadounidense Tommy Paul (20°) en el primer turno de la Kia Arena 1573, no antes de las 21:00.

Entre otros partidos destacados en Melbourne Park, se espera por la presencia del español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, frente al alemán Yannick Hanfmann (102°); el tenista de Hamburgo Alexander Zverev (3°) ante el francés Alexandre Muller (52°); y del local Alex de Miñaur (6°) con el serbio Hamad Medjedovic (90°).

