Los mejores memes del triunfo de Boca ante Olimpia: Zeballos, Janson, Alan Velasco y los “recuperados” de Claudio Úbeda

Boca Juniors obtuvo su primera victoria del 2026 al derrotar 2-1 a Olimpia de Paraguay en su segundo amistoso del año, disputado en el estadio Único de San Nicolás. Los goles del conjunto argentino fueron obra de Alan Velasco y Toto Belmonte, revirtiendo el marcador tras el tanto inicial de Hugo Quintana a los 11 minutos.

Las redes sociales estallaron con los “recuperados” por el entrenador Claudio Úbeda, que apeló por darle minutos a varios futbolistas que venían siendo resistidos por los hinchas y completaron un buen partido. Lucas Janson, quien reemplazó al lesionado Merentiel, fue uno de ellos.

Las bromas se hicieron eco también con la figura de Toto Belmonte, quien marcó un gol y fue el jugador más destacado elegido por la transmisión. Alan Velasco, por su parte, también fue destacado por su gran partido, luego de que Úbeda lo eligiera desde el inicio en lugar de Brian Aguirre, quien había actuado de titular en el partido anterior ante Millonarios.

De cara a la temporada oficial, Boca Juniors intentará romper una sequía de títulos que se extiende desde marzo de 2023 en el torneo local, donde debutará ante Deportivo Riestra y se enfrentará a Racing y River Plate en las fechas estelares. En Copa Argentina, el equipo se medirá primero con Gimnasia de Chivilcoy el 24 de febrero. Además, estará en el Bombo 1 del sorteo de la Copa Libertadores, compartiendo grupo con históricos como Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional y Liga de Quito.

LOS MEJORES MEMES DEL TRIUNFO DE BOCA ANTE OLIMPIA: