La historia de amor que un multicampeón de la Fórmula 1 mantiene bajo siete llaves: “Siento la necesidad de cuidarla”

Sebastian Vettel y Hanna Prater, una pareja que se alejó de los flashes a pesar de estar relacionada con uno de los deportes más glamorosos de todo el mundo (Reuters)

Sebastian Vettel es considerado como uno de los grandes pilotos de toda la historia de la Fórmula 1 y desde sus inicios lo apodan Baby Schumi. El alemán marcó un hito en la Máxima al obtener cuatro títulos al hilo desde 2010 al 2013, algo que le permitió convertirse en el corredor más joven de todos los tiempos en ser tetracampeón de la categoría. Pese a tener un Red Bull dominante y ser una de las superestrellas de la parrilla junto a Fernando Alonso, uno de sus mayores rivales, y Lewis Hamilton, siempre tuvo una vida privada lejos de los flashes del Gran Circo. Dicho alejamiento del centro de escena también se vio reflejado en su relación con Hanna Prater, con quien se casó en 2019 y tiene tres hijos. A pesar de que son pareja desde 2006, la mujer apareció en contadas ocasiones en el paddock y acompañó al automovilista a diferentes eventos en pocas oportunidades.

Vettel atravesó su galardonada trayectoria profesional como piloto siempre alejado de los focos principales. Incluso, abrió por primera vez una red social (Instagram) el 28 de julio de 2022, algo que utilizó para anunciar su retiro de la F1 y promocionar sus proyectos centrados en el cuidado del medio ambiente. No obstante, uno de los principales motivos de dejar el automovilismo se centró en pasar más tiempo con su familia. “Soy Sebastián. Padre de tres hijos y esposo de una mujer maravillosa. Además de las carreras, tengo una familia. Mis objetivos han cambiado: ahora me centro en mis hijos, no en ganar carreras ni luchar por campeonatos”, explicó en el discurso con el que se despidió de la Máxima.

Pese a que se caracterizó por tener un carisma particular y una sonrisa en la cara constantemente, el tetracampeón alemán siempre se mostró reacio a hablar sobre su vida privada. Aunque siempre aprovechó los momentos para resaltar la importancia de Hanna en su carrera. “Tengo una esposa maravillosa. Empezamos a salir en secundaria y seguimos juntos. Todavía la amo. Me llevó dos años convencerla, pero creo que sí (sobre que lo ama). Tenemos tres hijos. Les estoy dando realmente el tiempo y el amor que yo recibí cuando tenía esa edad”, comentó en un discurso en una gala de Premios Autosport en 2022, semanas después de su retiro, en uno de los contados eventos públicos en los que estuvo acompañado por su esposa.

“Gané la carrera más importante. Fue la carrera hacia el corazón del amor de mi vida, Hanna. Te quiero”, escribió Vettel en una de las pocas publicaciones en su Instagram que están relacionadas con su pareja. De hecho, en ninguno de sus 448 posteos tienen una foto juntos.

El piloto alemán siempre mantuvo una vida privada fuera de los flashes y pocas veces se refirió a su familia en público

A pesar de que ambos se conocían desde la secundaria, el punto de inflexión en la relación sucedió durante la Copa del Mundo de 2006. En una entrevista con la FIFA, en que reveló que estuvo presente en varios partidos, admitió que “la visita al estadio de Dortmund fue un momento crucial en mi vida”. El alemán comentó que allí fue su primera cita como pareja: “Recuerdo con cariño la derrota por 1-4 entre Japón y Brasil en Dortmund... Ronaldo, Ronaldinho, un partido del Mundial con cinco goles. Pero hubo otro momento inolvidable esa noche: estuve con mi actual novia”.

El portal alemán RTL comentó que la primera aparición pública entre ambos se llevó a cabo cuando Sebastian estaba dando sus primeros pasos en la F1 como corredor de pruebas de BMW. “El actual campeón del mundo de Fórmula 1 y Hanna aparecieron juntos por primera vez en 2006. Por aquel entonces, Vettel aún era piloto de pruebas de BMW y la llevó a una sesión de entrenamiento en Monza. Se conocieron en el Gimnasio Starkenburg de Heppenheim. Hanna es un año menor. La chispa saltó de verdad durante la Copa Mundial de la FIFA 2006: comenzó el cuento de hadas veraniego de Vettel”, destacó el medio germano.

Sin embargo, la alemana con raíces británicas desapareció del foco de la escena tras su irrupción en Monza. “Tras graduarse del bachillerato, comenzó a estudiar Diseño textil en la Academia de Textiles y Calzado de Nagold (Baden-Württemberg) y posteriormente trabajó en la industria de la moda”, aseguró el portal mencionado. Junto a sus tres hijos, que nacieron en 2014, 2015 y 2019, respectivamente, viven en una apartada casa rural en Turgovia, al noreste de Suiza. Clasificada como “casa de campo”, está valuada en siete millones de dólares aproximadamente.

Hanna Prater acompañó al alemán en las obtenciones de los títulos en 2010 y 2012, donde únicamente se la vio en el motorhome

Luego de acompañarlo en sus pruebas como rookie, la siguiente oportunidad en la que Hanna Prater dijo presente en el paddock de la F1 sucedió en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2010, cuando Vettel obtuvo su primer título en la Máxima. La mujer lo acompañó, posteriormente, a la gala oficial de la FIA en Nueva Delhi, donde recibió de forma oficial el trofeo de campeón. “Si mi novia estuviera conmigo ahora mismo, probablemente sentiría la necesidad de cuidarla. Pero sé que eso no sería compatible con el trabajo”, explicó Vettel cuando le consultaron por el porqué su pareja nunca lo acompaña en el paddock, en una entrevista con RTL.

Durante el año 2011, en el cual Vettel también se consagró campeón con Red Bull, ambos disfrutaron de un encuentro entre Andy Murray y Rafael Nadal por las semifinales de Wimbledon. Antes del inicio de la temporada 2012, la pareja visitó el estadio Camp Nou para disfrutar en persona el choque entre Barcelona y Valencia por La Liga de España.

La siguiente presencia de Hanna en el paddock del Gran Circo se produjo en el GP de Brasil de 2012. Prater celebró el tricampeonato que obtuvo el alemán con una camiseta especial que hacía referencia a los logros que ganó en la F1. Incluso, hay un video inédito de la celebración posterior en la que ambos están en el motorhome en el que se asentaba Vettel.

“Sobre todo, quiero agradecer a mi familia, a mi novia en casa. En definitiva, a las personas que siempre están cerca de ti. Que te dan fe y fuerza. Sobre todo en un año en el que, desde fuera, todo puede parecer bonito y fácil, pero en el que por dentro también se experimentan muchos sentimientos negativos”, comentó luego del último campeonato que ganó Vettel en 2013. Vale recordar que, después de marcharse de Red Bull, el alemán recaló en Ferrari y, posteriormente, se retiró con Aston Martin en 2022. En el total de su carrera, donde compitió en 300 Grandes Premios, obtuvo un total de 53 victorias y 122 podios.

Tras 13 años en pareja y tres hijos en común, Sebastian y Hanna se casaron en un evento privado en 2019. Según medios como Bild, la boda se habría realizado entre la carrera celebrada en Canadá el domingo 9 de junio y la que se llevó a cabo en Francia el jueves 20 del mismo mes. “En esos diez días, Sebastian Vettel y Hanna Prater se dieron el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil organizada en la más estricta intimidad solo con la presencia de sus familiares más cercanos”, resaltó el portal mencionado.

El alemán fue contundente a la hora de referirse sobre su tiempo en la F1 y la importancia de su familia en su vida

En diálogo con la F1 en 2025, el alemán fue consultado sobre los motivos que lo llevaron a retirarse de la Máxima, al mismo tiempo que le hicieron una comparación con Fernando Alonso, quien se retiró de forma parcial en 2018 y volvió a la categoría para 2021. “Creo que, para ser justos, Fernando se encuentra en una etapa diferente de su vida. Creo que lo que realmente valoro ahora, y no lo hice de forma muy consciente, sino que sucedió de forma subconsciente y, por supuesto, es lo que quería, pero no puedo hablar por los demás; creo o siento que Fernando podría estar en un momento diferente de su vida. A lo que me refiero es que construí una vida fuera de la Fórmula 1. Probablemente lo mejor que me pasó fue conocer a mi esposa muy, muy pronto. Y construimos una vida juntos. Hemos construido un hogar y tenemos hijos”, destacó Vettel.

En esta misma línea, sumó: “Ya sabes que me encantaba correr y todavía me encanta. Me encanta seguirlo y verlo. Pero nunca fue mi identidad completa, como en casa, especialmente cuando llegaba a casa y estaba con los niños. Si lo había hecho bien o no tan bien, no era importante en casa. Ya sabes, había vida en casa. Era una vida normal y lo que hacía, por supuesto, era mi pasión y todo eso, pero al fin y al cabo era mi trabajo, así que había una clara diferencia entre el Seb de las carreras y el Seb de casa. El camino que tomé creo que me permitió dejarlo, pero ya había construido mucho más allá de las carreras”.

Para reflejar la importancia de su familia en su retiro profesional, contó una anécdota contundente para explicar los motivos: “No lo sabía en ese momento y recuerdo 2018, empecé la temporada y sentía que quería correr, pero no quería viajar. Era extraño, me encantaba y gané la carrera. Fui a la segunda y la gané, y luego la temporada avanzó y fue muy sólida. 2019, quizá era el momento en el que mis hijos me decían: ‘Papá no te vayas’, era difícil decirles adiós”.

Sebastian Vettel y Hanna Prater en el Camp Nou para el duelo entre Barcelona y Valencia en 2012 (Reuters)

Respecto a la privacidad de su vida personal y cómo buscó escapar constantemente de los focos, Vettel argumentó de forma tajante su conducta. “Simplemente no entiendo por qué tenés que decirle constantemente a la gente lo que hacés o con qué personas estás. Sencillamente no tengo esta necesidad, pero al mismo tiempo, no culpo a la gente que constantemente habla de ellos mismos”, explicó a RTL.

Una de las últimas apariciones públicas de Sebastian y Hanna fue en la mencionada gala de los Autosport Awards en 2022, cuando el alemán brindó un emotivo discurso en el medio del escenario. Otros eventos en los que la mujer acompañó al piloto fueron las reuniones de fin de año de la FIA de 2017 y 2019.

Vettel logró mantener una vida privada completamente lejos del centro de escena a pesar de ser uno de los grandes animadores de una de las categorías más glamorosas de todo el mundo. De hecho, en la temporada 2025 de la F1 se vivió una enorme controversia por el protagonismo y el tiempo en pantalla que tenían las parejas de los pilotos en medio de la transmisión oficial de un Gran Premio. Esto derivó en múltiples quejas de competidores como Carlos Sainz y Fernando Alonso, y con la propia organización elevando un comunicado al respecto.