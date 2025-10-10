Deportes

La polémica menos pensada: la tajante respuesta de la F1 ante las críticas por el protagonismo de las parejas de los pilotos

Carlos Sainz, Fernando Alonso y muchos fanáticos reclamaron que la transmisión del GP de Singapur omitió maniobras clave por darles espacio a las novias de los corredores y otras celebridades

Guardar
Alexandra Saint Mleux, pareja de
Alexandra Saint Mleux, pareja de Charles Leclerc, una de las más enfocadas por las transmisiones de la F1 (REUTERS/Anna Szilagyi)

La controversia surgió tras el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, cuando la transmisión televisiva priorizó imágenes de las novias de los pilotos y celebridades en los boxes, relegando momentos clave de la competencia. Las críticas de pilotos como Carlos Sainz y Fernando Alonso, junto con la indignación de los aficionados, llevaron a la organización a emitir una declaración oficial sobre el enfoque de sus coberturas.

Durante la carrera en el circuito urbano de Marina Bay, la audiencia y los protagonistas del deporte señalaron que la realización televisiva omitió adelantamientos y persecuciones decisivas. La remontada de Sainz, quien avanzó del decimoctavo al décimo puesto, apenas recibió atención en pantalla. La persecución de Fernando Alonso a Lewis Hamilton, quien tuvo problemas de frenos en las vueltas finales, tampoco fue mostrada en su totalidad. En cambio, la transmisión se centró en la lucha por el segundo lugar entre Lando Norris y Max Verstappen, mientras las cámaras alternaban con imágenes de las parejas de los pilotos y figuras reconocidas en los palcos.

Las críticas de los pilotos no se hicieron esperar. El piloto de Williams, expresó en El Partidazo de COPE que “durante el fin de semana no sacaron ninguno de los cuatro o cinco adelantamientos que hice al final, tampoco sacaron la persecución de Fernando a Lewis. Te pierdes lo primordial. Para mí, incluso exageran un poco con lo de las famosas y las novias”. El español insistió en que la cobertura debe priorizar la acción en pista: “Entiendo que si hay un adelantamiento, un momento muy tenso en la carrera, es comprensible que el equipo de producción quiera mostrar una imagen de reacción si han visto que ha funcionado en el pasado. Pero sólo si se respeta la competencia y siempre se muestran los momentos importantes de la carrera. Lo demás está bien, pero no hay que perder de vista lo principal. Para mí, se pasan un poco mostrando a las celebridades y a sus novias”.

Por su parte, Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, ironizó sobre la situación en la red social X (antes Twitter): “Con la pole position asegurada para la transmisión de radio privada, es hora de afinar la cobertura principal y llevar toda la emoción de la pista a los aficionados. ¡Vamos!”.

Ante la presión mediática y las reacciones de pilotos y seguidores, la organización de la Fórmula 1 difundió una declaración oficial a través de sus portavoces. El comunicado señala: “Siempre nos centramos en ofrecer a nuestros aficionados las mejores imágenes posibles de la carrera y nunca comprometemos lo más importante: la carrera en la pista. Nuestro equipo realiza un excelente trabajo cubriendo una situación muy compleja con múltiples coches en distintos puntos del circuito y, además, proporciona un excelente contexto desde las tribunas, los invitados destacados y los lugares donde corremos. Siempre buscamos la excelencia y la mejora continua en lo que ofrecemos”.

Magui Corceiro, novia de Lando
Magui Corceiro, novia de Lando Norris: otro de los objetivos de las cámaras (REUTERS/Anna Szilagyi)

El trasfondo de esta polémica se relaciona con el creciente protagonismo de las parejas de los pilotos y celebridades en la Fórmula 1, fenómeno impulsado por la popularidad de las redes sociales y la serie “Drive to Survive”. Figuras como Rebecca Donaldson, pareja de Sainz; Magui Corceiro, actriz y novia de Norris; y Alexandra Saint Mleux, influencer y pareja de Charles Leclerc, han ganado visibilidad y seguidores gracias a su presencia en el paddock y en las transmisiones. La organización supervisa la cobertura global y busca equilibrar la acción deportiva con el contexto social y la presencia de invitados destacados.

En las redes sociales, la reacción de los aficionados fue inmediata. Numerosos seguidores manifestaron su descontento por la falta de imágenes de la competencia y la preferencia por mostrar a las parejas de los pilotos. Los comentarios reflejaron la frustración de quienes consideran que la esencia del deporte debe prevalecer sobre el espectáculo social.

La Máxima volverá a las pistas el próximo fin de semana, cuando se desarrolle el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin. ¿Habrá menos protagonismo para los famosos y las parejas de los corredores en la transmisión?

Temas Relacionados

deportes-internacionalFórmula 1Carlos Sainz juniorFernando Alonsodeportes-argentina

Últimas Noticias

Las sentidas palabras con las que Leandro Paredes se despidió de Miguel Russo: por qué no dejó la concentración de la Selección

El futbolista de Boca Juniors se encuentra en Miami afectado a la Albiceleste, que disputará dos amistosos en fecha FIFA. “Me quedo con las ganas con la que lo veíamos”, reconoció

Las sentidas palabras con las

La emoción de Nacho Russo ante las muestras de cariño de los hinchas durante el velatorio de su padre

El delantero de Tigre no pudo contener las lágrimas en la despedida del entrenador de Boca Juniors

La emoción de Nacho Russo

San Lorenzo perdió 1-0 contra Colo Colo y quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina

Las Santitas cayeron por el gol de Mary Valencia y terminaron en el tercer lugar del Grupo C. Las Caciques y Sao Paulo avanzaron a cuartos de final

San Lorenzo perdió 1-0 contra

El último adiós a Miguel Ángel Russo: Boca Juniors comunicó que el velatorio del viernes será solo para sus seres más cercanos

Tras la despedida íntima del plantel de Boca y familiares, hinchas y referentes se reúnen en el estadio para rendir homenaje a una figura central de la historia de este deporte. El DT, que murió a los 69 años, es despedido en el Hall Central de Brandsen 805

El último adiós a Miguel

La feroz respuesta de Di María a Toti Pasman por la crítica a su esposa Jorgelina Cardoso: “Sos un caradura terrible”

El futbolista reaccionó luego de que el periodista deportivo le pidiera a su mujer que se bajara de “la palmera”. “Con mi mujer y mi familia no, jamás te lo voy a permitir sorete”, contestó el Fideo

La feroz respuesta de Di
ÚLTIMAS NOTICIAS
El narco peruano acusado de

El narco peruano acusado de ser el dueño de la droga del triple crimen estuvo preso y salió libre por la pandemia del coronavirus

Cinco recetas con frutos secos para innovar en la cocina y deleitarse

Javier Milei volverá a hacer campaña en PBA: visitará San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos enviará 200 soldados

Estados Unidos enviará 200 soldados a supervisar la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Estados Unidos solicitó a Granada instalar equipos de radar y personal militar en su territorio

El presidente palestino Mahmud Abbas celebró el acuerdo por Gaza: “Ha llegado el momento de una paz duradera”

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la red global que sostiene el comercio clandestino de petróleo iraní

La frecuencia se cuadruplicó en la última década y el mundo enfrenta un desafío sin precedentes, alerta un estudio

TELESHOW
Pampita: “Tengo dislexia y mis

Pampita: “Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria”

El video de Mariano Martínez bailando sin remera y tomando vino por el que fue criticado: “Fue una copa”

La palabra de Romina Uhrig tras el alta de Thiago Medina: “Esto fue un milagro porque no le daban posibilidades”

Vero Lozano habló después de la polémica con Susana Giménez en el Martín Fierro: “No me arrepiento de nada”

Charly García estrenó su tema junto a Sting: un viaje en el espacio y el tiempo entre Buenos Aires y Nueva York