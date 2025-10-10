La polémica menos pensada: la tajante respuesta de la F1 ante las críticas por el protagonismo de las parejas de los pilotos

Alexandra Saint Mleux, pareja de Charles Leclerc, una de las más enfocadas por las transmisiones de la F1 (REUTERS/Anna Szilagyi)

La controversia surgió tras el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, cuando la transmisión televisiva priorizó imágenes de las novias de los pilotos y celebridades en los boxes, relegando momentos clave de la competencia. Las críticas de pilotos como Carlos Sainz y Fernando Alonso, junto con la indignación de los aficionados, llevaron a la organización a emitir una declaración oficial sobre el enfoque de sus coberturas.

Durante la carrera en el circuito urbano de Marina Bay, la audiencia y los protagonistas del deporte señalaron que la realización televisiva omitió adelantamientos y persecuciones decisivas. La remontada de Sainz, quien avanzó del decimoctavo al décimo puesto, apenas recibió atención en pantalla. La persecución de Fernando Alonso a Lewis Hamilton, quien tuvo problemas de frenos en las vueltas finales, tampoco fue mostrada en su totalidad. En cambio, la transmisión se centró en la lucha por el segundo lugar entre Lando Norris y Max Verstappen, mientras las cámaras alternaban con imágenes de las parejas de los pilotos y figuras reconocidas en los palcos.

Las críticas de los pilotos no se hicieron esperar. El piloto de Williams, expresó en El Partidazo de COPE que “durante el fin de semana no sacaron ninguno de los cuatro o cinco adelantamientos que hice al final, tampoco sacaron la persecución de Fernando a Lewis. Te pierdes lo primordial. Para mí, incluso exageran un poco con lo de las famosas y las novias”. El español insistió en que la cobertura debe priorizar la acción en pista: “Entiendo que si hay un adelantamiento, un momento muy tenso en la carrera, es comprensible que el equipo de producción quiera mostrar una imagen de reacción si han visto que ha funcionado en el pasado. Pero sólo si se respeta la competencia y siempre se muestran los momentos importantes de la carrera. Lo demás está bien, pero no hay que perder de vista lo principal. Para mí, se pasan un poco mostrando a las celebridades y a sus novias”.

Por su parte, Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, ironizó sobre la situación en la red social X (antes Twitter): “Con la pole position asegurada para la transmisión de radio privada, es hora de afinar la cobertura principal y llevar toda la emoción de la pista a los aficionados. ¡Vamos!”.

Ante la presión mediática y las reacciones de pilotos y seguidores, la organización de la Fórmula 1 difundió una declaración oficial a través de sus portavoces. El comunicado señala: “Siempre nos centramos en ofrecer a nuestros aficionados las mejores imágenes posibles de la carrera y nunca comprometemos lo más importante: la carrera en la pista. Nuestro equipo realiza un excelente trabajo cubriendo una situación muy compleja con múltiples coches en distintos puntos del circuito y, además, proporciona un excelente contexto desde las tribunas, los invitados destacados y los lugares donde corremos. Siempre buscamos la excelencia y la mejora continua en lo que ofrecemos”.

Magui Corceiro, novia de Lando Norris: otro de los objetivos de las cámaras (REUTERS/Anna Szilagyi)

El trasfondo de esta polémica se relaciona con el creciente protagonismo de las parejas de los pilotos y celebridades en la Fórmula 1, fenómeno impulsado por la popularidad de las redes sociales y la serie “Drive to Survive”. Figuras como Rebecca Donaldson, pareja de Sainz; Magui Corceiro, actriz y novia de Norris; y Alexandra Saint Mleux, influencer y pareja de Charles Leclerc, han ganado visibilidad y seguidores gracias a su presencia en el paddock y en las transmisiones. La organización supervisa la cobertura global y busca equilibrar la acción deportiva con el contexto social y la presencia de invitados destacados.

En las redes sociales, la reacción de los aficionados fue inmediata. Numerosos seguidores manifestaron su descontento por la falta de imágenes de la competencia y la preferencia por mostrar a las parejas de los pilotos. Los comentarios reflejaron la frustración de quienes consideran que la esencia del deporte debe prevalecer sobre el espectáculo social.

La Máxima volverá a las pistas el próximo fin de semana, cuando se desarrolle el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin. ¿Habrá menos protagonismo para los famosos y las parejas de los corredores en la transmisión?