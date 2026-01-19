La fuerte sanción al técnico de Senegal por el escándalo en la final de la Copa Africana: su filosa respuesta

La celebración de Senegal en la Copa Africana resultó opacada por la sanción al entrenador (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

La polémica situación que se desató en la final de la Copa Africana entre Marruecos y Senegal enfrenta duras consecuencias. Incluso Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, calificó la conducta del conjunto senegalés como “inaceptable”. Actualmente, el futuro de Pape Thiaw, el entrenador de los Leones de Teranga, quedó comprometido ante la decisión de ser suspendido y peligra su conducción en la Copa del Mundo 2026.

Luego de la consagración y la conferencia de prensa fallida por los insultos de la prensa marroquí, el técnico del seleccionado senegalés habló para Bein Sports y pidió disculpas por lo sucedido: “No nos pusimos de acuerdo, eso es todo. Tras reflexionar, no me gustó nada tener que pedirle a mis jugadores que salieran. Pido disculpas por el bien del fútbol". Sin embargo, dirigió un mensaje directo contra la organización: “Lo que pasó a nuestra llegada es anormal. Nos dejaron en medio de una multitud hostil al bajar del tren, mis jugadores estuvieron en peligro. Si Marruecos quiere organizar grandes eventos como el Mundial, esto no puede pasar".

Así fue el polémico momento en la final de la Copa Africana cuando el técnico senegalés le pide a sus jugadores que abandonen el campo de juego

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió suspender de manera provisoria a Pape Thiaw, tras acusarlo de incitar a sus jugadores a abandonar el campo, una infracción grave según los reglamentos internacionales. Si la sanción es ratificada y resulta severa, su presencia en el Mundial no estaría asegurada. Por el momento, tiene prohibido dirigir los amistosos previos al torneo, incluido el partido ante Estados Unidos.

Por otro lado, la federación marroquí anunció que planea tomar acciones legales ante la CAF y la FIFA contra los futbolistas senegaleses que protestaron y abandonaron el partido. Esta medida obligó a interrumpir el encuentro durante quince minutos, situación que marcó el desarrollo del duelo que Senegal terminó ganando 1-0 en tiempo suplementario.

Pape Thiaw no podrá dirigir los próximos amistosos y pone en duda su presencia en el Mundial (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Gianni Infantino, que estuvo presente en la entrega de premios en la final, compartió un fuerte comunicado en sus redes sociales. “Siempre debemos respetar las decisiones que toman los árbitros del partido dentro y fuera del terreno de juego”, afirmó. “Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera y, de igual manera, no se puede tolerar la violencia en nuestro deporte; simplemente no está bien”, aseguró el presidente de la FIFA tras los inconvenientes. Por último, señaló: “Espero que los cuerpos disciplinarios pertinentes de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) tomen las medidas apropiadas”.

Todavía no existe confirmación sobre el alcance de la sanción. Falta conocer si la medida se aplicará únicamente en torneos africanos o si también se extenderá al Mundial, que se celebrará a mitad de año. Las decisiones que adopten la CAF y la FIFA serán clave para definir el futuro tanto de Thiaw como del equipo recientemente campeón. Por su parte, Senegal tiene su debut programado contra Francia el 16 de junio en el estadio MetLife por la Copa del Mundo, seis días más tarde, la selección africana enfrentará a Noruega, también en territorio estadounidense.