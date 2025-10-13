Las revelaciones más crudas de Paul Gascoigne: del día que se perdió el nacimiento de su hijo a la agresión a su esposa

Gazza, después de quedar afuera del Mundial de 1990 con la selección de Inglaterra (AP Photo/Roberto Pfeil)

La publicación de “Eight”, la nueva autobiografía de Paul Gascoigne, vuelve a situar en el centro del debate público la compleja vida del exfutbolista inglés, de 58 años. En sus páginas, Gazza expone con una honestidad inusual los episodios más oscuros de su trayectoria, desde la violencia doméstica y las adicciones hasta los momentos de gloria en el fútbol y las anécdotas que marcaron su existencia. El libro, que estará disponible a partir del 23 de octubre, revela detalles inéditos y confesiones que arrojan luz sobre las luchas internas y los altibajos de una de las figuras más emblemáticas del deporte británico.

En esta nueva obra, Gascoigne no elude los aspectos más controvertidos de su vida personal. Uno de los relatos más impactantes es el del altercado con su entonces esposa Sheryl en el Hotel Gleneagles, en Escocia, durante 1996. El excentrocampista narra cómo una discusión trivial durante la cena se transformó en un episodio violento en la habitación del hotel. Según su testimonio, “empecé a discutir con Sheryl por una tontería mientras estábamos en el restaurante. Ella subió a la habitación y la seguí, puse mi cabeza contra la suya. Instintivamente, la aparté de mí, arrojándola al suelo”. El incidente, que dejó a Sheryl con una lesión en la mano, tuvo consecuencias inmediatas: la prensa captó imágenes de ella con el brazo en cabestrillo y, poco después, solicitó el divorcio. Gascoigne debió afrontar el pago de 938.000 dólares más una manutención mensual de USD 13.400. El propio exfutbolista reconoce que este episodio proyectó una “sombra oscura” sobre su imagen, llegando a ser insultado por aficionados rivales como “maltratador de esposas”. A pesar de la ruptura, Sheryl permaneció a su lado durante su internamiento bajo la Ley de Salud Mental en 2008.

La lucha de Gascoigne contra las adicciones y los problemas de salud mental atraviesa toda su autobiografía. Desde la adolescencia, el exjugador experimentó episodios de depresión y ansiedad, agravados por el ambiente familiar marcado por discusiones violentas y el abuso doméstico entre sus hermanos. A los 13 años, ya no podía dormir sin las luces encendidas y buscó ayuda psiquiátrica, mientras desarrollaba una adicción a las máquinas tragamonedas que financiaba robando en tiendas. El fútbol se convirtió en su refugio, un espacio donde, según sus palabras, “no tenía tics ni me preocupaba la muerte cuando jugaba al fútbol”.

Sin embargo, fuera del campo, los problemas persistieron. Gascoigne describe cómo, tras alcanzar la fama, adoptó hábitos poco saludables, como el consumo compulsivo de barras de chocolate y comida rápida, que lo llevaron a provocarse el vómito para controlar su peso. El alcohol y las drogas se sumaron a sus dificultades, y en 1998 ingresó por primera vez en el Hospital Priory tras consumir 32 chupitos de whisky en una sola noche. A lo largo de los años, sumó al menos siete ingresos en centros de rehabilitación, incluyendo uno en Arizona con un coste de USD 134.000 y otro en Southampton por 8040 dólares mensuales. En 2008, fue internado nuevamente tras amenazar con autolesionarse y protagonizó un intento de suicidio del que fue rescatado por los médicos. “Estuve tres años sobrio y luego tuve un atracón de cuatro o cinco semanas. Son solo esos pequeños atracones, así que solo tengo que dejar esos atracones”, reflexiona en el libro. Reconoce el daño causado a su entorno y a sí mismo durante estos episodios.

A pesar de las dificultades personales, la carrera futbolística de Gascoigne estuvo marcada por momentos memorables. Tras destacar en el Newcastle y el Tottenham Hotspur, fichó por el Lazio en Italia y acumuló 57 partidos internacionales con la selección inglesa. Su imagen llorando tras recibir una tarjeta amarilla en la semifinal del Mundial de 1990 en Turín se convirtió en uno de los iconos del fútbol mundial. Durante la Eurocopa de 1996, su popularidad alcanzó límites extraordinarias, hasta el punto de que el presentador Terry Wogan lo describió como “probablemente el hombre más popular de Gran Bretaña”.

El libro también recoge anécdotas inéditas que ilustran la personalidad y el entorno de Gascoigne. Entre ellas, destaca la ocasión en que estuvo a punto de conocer al Papa Juan Pablo II. Mientras entrenaba con el Lazio, el técnico Dino Zoff le comunicó que tenía una llamada importante. Al descubrir que era el Papa, Gascoigne respondió: “Joder, pensé, nadie es más importante que el Papa”. Aunque mantuvo una breve conversación telefónica, perdió la oportunidad de encontrarse en persona con el pontífice porque el entrenamiento se prolongó. Otro episodio significativo fue su intervención en el caso de Raoul Moat en 2010. Gascoigne, en estado de ebriedad, se presentó en la escena del enfrentamiento entre el asesino y la policía, convencido de que podría persuadirlo para que se entregara si lo llevaba a pescar. Ese mismo año, enfrentó dos acusaciones por conducir bajo los efectos del alcohol, una de ellas por cuadruplicar el límite legal, y evitó la audiencia de sentencia al ingresar nuevamente en rehabilitación.

Las páginas de “Eight” también revelan momentos de dolor personal, como la noche en que Gascoigne se perdió el nacimiento de su hijo Regan mientras jugaba para el Rangers en Londres. Se enteró del nombre de su hijo por un periódico que le mostró un amigo en un pub, tras haber sido expulsado de la casa de Sheryl por la madre de ella, tras una noche sumergido en el alcohol.

En la actualidad, Gascoigne reflexiona sobre su trayectoria con una mezcla de arrepentimiento y asombro por haber sobrevivido a tantas crisis. Tras haber estado al borde de la muerte en varias ocasiones, incluyendo un coma de casi 20 días, el exfutbolista reconoce que su vida ha estado marcada por una sucesión de segundas oportunidades que desafían toda lógica.