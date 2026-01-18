Una figura del fútbol mundial reveló que el Barcelona no lo fichó por “feo”: su revancha pocos años después

Viktor Onopko tuvo su revancha, triunfó con el Real Oviedo ante el Barcelona el 27 de mayo de 2001

Una anécdota insólita sobre Viktor Onopko ha salido a la luz tres décadas después de su llegada al fútbol español. El ex defensor ruso, quien dejó su huella tanto en el Real Oviedo como en el Rayo Vallecano, recordó un episodio singular que involucra al Barcelona. En una entrevista para el canal de YouTube El Bigote de Abadía relató el motivo por el cual no se concretó su llegada a uno de los clubes más emblemáticos de España: “Hace poco me enteré de que el Barcelona quería ficharme. Pero (Johan) Cruyff o alguno de sus ayudantes dijeron que era feo, y por eso no me ficharon”, expresó el exjugador.

La historia del frustrado traspaso de Onopko al Barcelona, no solo sorprendió por el motivo, sino también por el contexto en el que se produjo. El ex defensor explicó en la charla que la oportunidad de sumarse al conjunto Culé coincidió con un momento clave de su trayectoria: se encontraba en su mejor nivel futbolístico y la negativa del club se debió a su aspecto físico.

El ex defensor ruso también tuvo un llamado del Atlético de Madrid pero no fue posible concretar su pase

El ex futbolista ruso llegó a España en enero de 1996, cuando el Oviedo decidió apostar por él tras su paso por el Spartak de Moscú. Durante su etapa en el club asturiano, Onopko marcó siete goles y se mantuvo seis temporadas en la plantilla antes de fichar con el Rayo Vallecano.

Aunque Viktor Onopko no llegó a vestir la camiseta del Barcelona, sí pudo enfrentar al equipo catalán en varias ocasiones. Uno de esos encuentros quedó grabado en su memoria como uno de los recuerdos más valiosos: el triunfo del Real Oviedo en el Camp Nou el 27 de mayo de 2001. En aquella jornada, el conjunto asturiano estaba dirigido por Radomir Antic. Onopko reveló en El Bigote de Abadía un detalle sobre ese partido: el entrenador serbio prometió una recompensa especial si conseguían la victoria. “Aquel día ‘Rado’ nos pagó la prima por ganar de su propio bolsillo. Dijo antes del partido que lo iba a hacer y cumplió”, relató el ex defensor sobre el gesto que tuvo el técnico.

Onopko jugó 214 partidos en la liga española y marcó 7 goles con la camiseta del Real Oviedo

También admitió en la charla que estuvo cerca de sumarse al Atlético de Madrid, aunque finalmente esa opción tampoco prosperó. A pesar de que Viktor Onopko compartió una etapa con Radomir Antic en el Real Oviedo, estuvieron a punto de reencontrarse en el Colchonero.

El ex defensor repasó los detalles de aquella posible negociación: “Radomir Antic me llamó porque me quería para su equipo. Él estaba en el Oviedo y luego se fue al Atlético. Yo firmé en agosto con el Oviedo pero llegué en enero. Pedí poner una cláusula en mi contrato para marcharme si llegaba un equipo que pagaba un dólar más que el Oviedo. Algunos me engañaron y quitaron esa cláusula”.

En su último paso por el fútbol se desempeñó como segundo entrenador del PFC CSKA Moscú

De esa forma, la oportunidad de vestir la camiseta del Atlético de Madrid se desvaneció según Onopko por un malentendido contractual y maniobras de sus representantes. “Tuve una oferta del Atlético, pero ya había firmado con el Oviedo. No llegué al Atlético por un engaño de representantes. Me dijeron 'si no vas al Oviedo, te van a castigar’. Pero al final llegué y fui feliz”, señaló el ex futbolista ruso.

La trayectoria de Onopko en clubes españoles abarcó 214 partidos y lo situó como una de las figuras extranjeras que supieron dejar su huella en el fútbol ibérico durante más de una década. Su paso por España no sólo consolidó su carrera, sino que también marcó su vida personal. “Yo siempre he dicho que España es como mi segundo país. España no es como Alemania. Allí se vive para trabajar y aquí se trabaja para vivir”, aseguró.

El antiguo capitán ruso acumuló 109 encuentros y 7 goles con la selección de su país, lo que lo llevó a ser considerado un líder en numerosos partidos. Su experiencia en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002 no resultó favorable, ya que en ambas ocasiones el equipo ruso quedó fuera en la fase de grupos. “Físicamente no llegamos bien. No sé por qué. En cuanto a nuestra Federación y el cuerpo técnico todo estaba bien. Incluso llevamos nuestro cocinero y estaban nuestras familias allí, pero físicamente no estábamos bien”, analizó Onopko sobre la edición asiática, en la que Rusia contaba con un buen equipo.