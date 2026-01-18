Messi comenzó la pretemporada en Inter Miami y revolucionó las redes: la reacción de Antonela y el mensaje de la MLS

Las Garzas comenzaron la preparación con vistas a la temporada que se avecina

El Inter Miami dejó atrás las vacaciones y volvió a los entrenamientos este sábado con vistas a una desafiante temporada, en la que buscará defender la corona obtenida en la Major League Soccer (MLS) y apostará todas sus fichas a la Copa de Campeones de la Concacaf con la ilusión de decir presente en la próxima Copa Intercontinental.

Las Garzas mostraron el detrás de escena del regreso a las prácticas con los exámenes médicos de rigor habituales antes de afrontar los primeros movimientos en la alta competencia. Luego de pasar las fiestas navideñas en Rosario, Lionel Messi se presentó en el complejo deportivo del club con un look compuesto de una remera blanca junto a una campera y un pantalón negro. En consonancia, Rodrigo De Paul eligió una combinación idéntica de colores.

Ambos lucieron un semblante distendido y alegre junto a sus compañeros. El dato positivo de la jornada es que se lo vio a Messi en un muy buen ritmo para encarar la pretemporada en las imágenes publicadas por la institución y el 10 en sus redes sociales. “PRIMER DÍA. ¡¡Volvimos!!”, escribió Leo en su cuenta personal y su esposa, Antonela Roccuzzo, le dejó una serie de emoticones de fuego, como advirtiendo la calidad mostrada por su marido en la grabación. Además, la cuenta de la MLS en español le dejó otro mensaje en el posteo: “El GOAT está de regreso”.

La Pulga volvió a la par del grupo en el inicio de la pretemporada

Además, se dio la tradicional manteada para los recién llegados como gesto de bienvenida a los flamantes refuerzos de la institución. Vale destacar que la franquicia de Florida incorporó a cinco jugadores provenientes del Draft: Abdel Talabi, Alex Barger, Kenan Hot, Mamadi Jiana y Maximilian Kissel. A ellos, se suman el arquero canadiense Dayne St. Clair, el zaguero central brasileño Micael, el lateral derecho Facundo Mura, el lateral izquierdo Sergio Reguilón y el mediocampista defensivo David Ayala.

Por otro lado, Jorge Mas, uno de los fundadores del Inter Miami junto a su hermano José, y el ex futbolista David Beckham, estuvo presente en las inmediaciones del campo de entrenamiento y se estrechó en un fuerte abrazo con Lionel Messi, quien acaba de renovar su contrato hasta 2028.

Mas también dialogó con la prensa y dejó varias definiciones sobre su intención de jugar la Copa Libertadores y los próximos movimientos en el mercado de pases. Sobre esta última, la más destacada pasó por la confirmación de que Tadeo Allende se quedará en el club, luego de haber estado un año a préstamo en las Garzas: “Tadeo va a ser parte de la plantilla de 2026. Esperamos su llegada en estos días. Hay acuerdo con Celta de Vigo”.

La sonrisa de Messi y De Paul en el regreso a los entrenamientos del Inter Miami (Crédito: @InterMiamiCF)

Tampoco descartó el nombre de Germán Berterame, centrodelantero argentino de 27 años que jugó seis partidos en la selección de México y se desempeña en Rayados de Monterrey: “Es un gran jugador. Nosotros aspiramos a tener una gran plantilla. Hay una oferta del Inter de Miami por él. Veremos cómo eso se desarrolla en las próximas 24-36 horas”.

Por otro lado, se refirió a la situación de Baltasar Rodríguez, volante ofensivo de 22 años que volvió a Racing después de una cesión en el club norteamericano: “No está con nosotros ahora mismo. Había ciertas opciones y hay conversaciones con Racing. Ya veremos… Es un gran muchacho y un gran jugador, pero nosotros tenemos que estar dentro de los parámetros económicos de la Liga. Según los términos acordados cuando lo fichamos, su regreso no será posible”.

En distinto sentido, Sergio Reguilón habló con los medios de comunicación sobre lo que significa estar en el mismo plantel que Lionel Messi: “Es un sueño estar aquí, poder compartir momentos de campo con Leo, cómo calienta... La bienvenida fue mucho mejor de lo que me esperaba. La acogida ha sido espectacular, ni en los mejores sueños”.

Inter Miami tendrá su primera evaluación en esta preparación el próximo sábado desde las 19 (hora argentina) frente a Alianza Lima en Perú. El sábado 31 visitará a Atlético Nacional en Medellín en idéntico horario y el sábado 7 de febrero chocará a partir de las 21 ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil. Su estreno en la MLS se dará el sábado 21 de febrero ante Los Ángeles FC desde las 23:30.

LAS FOTOS DEL REGRESO A LOS ENTRENAMIENTOS DEL INTER MIAMI

Así llegó Messi para comenzar la pretemporada en Florida (Crédito: @InterMiamiCF)

El look elegido por Rodrigo De Paul (Crédito: @InterMiamiCF)

Una de las imágenes de la primera práctica del año (Crédito: @InterMiamiCF)

¡Hola, Luis! Suárez ya está listo para un nuevo año en Estados Unidos (Crédito: @InterMiamiCF)

La atenta mirada de Mascherano, el conductor del vigente campeón de la MLS (Crédito: @InterMiamiCF)