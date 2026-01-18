Fue campeón del mundo con Alemania, formó un imperio empresarial que lo hizo multimillonario y hoy lo llaman el “rey de los kebabs”

El campeón del mundo de 2014 con Alemania formó un imperio que lo convirtió en multimillonario

Lukas Podolski logró transformar su éxito sobre el césped en una expansión empresarial que lo posiciona como uno de los deportistas reconvertidos en magnates más notables de Europa. Luego de concretar importantes pasos por clubes como el Arsenal de la Premier League y el Bayern Múnich de la Bundesliga, además de distinguirse por su papel en la conquista de la Copa del Mundo 2014 con Alemania —torneo en el que su selección venció a Argentina en la final—, emergió en el plano empresarial con una importante cadena de restaurantes de kebabs y heladerías que le erigieron una fortuna estimada en 170 a 180 millones de libras (alrededor de 215 a 225 millones de dólares).

En los últimos años, Mangal Döner, su cadena de restaurantes, se consolidó como una de las más importantes de Alemania, con 30 sucursales y alcances internacionales. La inspiración para este formato gastronómico surgió de su paso por el fútbol turco, concretamente a partir de su experiencia en Galatasaray.

Dentro del universo empresarial incluso diversificó intereses al fundar Ice Cream United en 2017, una marca de helados con sede en Colonia, ciudad donde inició su trayectoria deportiva. Su enfoque no se limitó al sector alimentario: también incursionó en el entretenimiento, organizando festivales de música y fundando un centro deportivo, así como un torneo singular que congrega a influencers, exjugadores y aficionados. En este, el futbolista se volvió viral por pegarle una patada temeraria a un rival.

Además de la importante cadena de restaurantes de kebabs, Podolski también tiene una red de heladerías (@lukaspodolski)

La trayectoria de Podolski, tanto en el terreno deportivo como en el empresarial, demuestra su dedicación y habilidad para adaptarse a nuevos desafíos. Después de haber jugado para equipos de talla mundial como el Colonia, Bayern Munich, Arsenal, Inter de Milán, Galatasaray, Vissel Kobe y Antalyaspor, la creación de Ice Cream United en 2017 y Mangal Doner en 2018 enfatiza su empeño por establecer un legado fuera de los estadios.

La empresa de postres se fundó en Colonia, donde comenzó su carrera profesional, mientras que su restaurante de kebabs es el resultado de su inspiración durante su tiempo por el fútbol de Turquía. Según informó el diario británico The Sun, el delantero tiene un patrimonio neto de 177,5 millones de libras esterlinas, incluyendo los ingresos de su carrera como jugador (casi 225 millones de dólares).

Por su parte, Podolski ha mantenido una actitud abiertamente crítica hacia la competencia en el rubro alimenticio. En declaraciones a Sascha Hellinger, subrayó la calidad de su oferta gastronómica frente a grandes cadenas internacionales: “Si pides un menú en locales de comidas rápidas, pagas tanto como en mis tiendas. O incluso más. Sin embargo, la comida será una mierda, le falta calidad”, manifestó, defendiendo la superioridad de su producto en relación con el precio y el sabor.

En su carrera internacional, Podolski disputó 130 encuentros con la selección de Alemania y anotó 49 goles hasta su último partido en 2017 ante Inglaterra (@lukaspodolski)

A su vez, Lukas Podolski tampoco le cerró las puertas a incursionar en el mundo del fútbol como inversor, algo que ya está haciendo en el club en el que juega actualmente. A pesar de su retiro de las grandes ligas europeas, el delantero sigue activo en el Górnik Zabrze de Polonia. “Si quieres mantenerte más de 20 años en esto, tienes que ser fuerte mentalmente y tienes que amar el fútbol. El fútbol son emociones, el fútbol es pasión. Es difícil dejar atrás este deporte”, explicó en una entrevista con el sitio oficial del Bayern Múnich al hablar sobre su carrera, la cual comenzó en 2004.

Inmediatamente, comentó: “Veremos dónde acabamos al final. Y después decidiré mi futuro de manera bastante espontánea. Zabrze me ha dado mucho; crecí a cinco minutos del estadio. Intento ayudar al club también fuera del campo con mi experiencia y mi red de contactos. Aquí puedo ver cómo funciona todo por dentro. Por ejemplo, traje a un jefe de ojeadores alemán al club. Queremos construir algo, tenemos mucho potencial. Ahora mismo también estoy en proceso de adquirir participaciones del club. Puede que en los próximos años siga aquí en otro rol”.

Podolski adquirió su red de restaurantes en 2018 (@lukaspodolski)

Hace algunos meses, Podolski sacó a relucir su pasión por el fútbol y por el propio Górnik Zabrze. Mientras estaba apartado del terreno de juego por una lesión, el jugador compartió una foto en la que se lo ve en las gradas, sin camiseta junto al grupo de ultras Torcida Górnik y alentando al equipo en un choque contra el Cracovia.

En su cuenta oficial, donde reúne 5,7 millones de seguidores, el atacante escribió: “Con nuestra hinchada. Pasión increíble. ¡Esto es fútbol!”. Medios locales detallaron que la temperatura durante el partido descendió hasta los nueve grados, pero aun así ni Podolski ni los fanáticos de Górnik Zabrze evidenciaron incomodidad por el clima frío.