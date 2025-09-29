Deportes

De campeón del mundo con su selección a ultra de su equipo: la imagen de una figura del fútbol que recorre el mundo

Lukas Podolski, que levantó el trofeo con Alemania en Brasil 2014, apareció en la tribuna con hinchas del Górnik Zabrze, de Polonia, mientras se recupera de una lesión

Podolski compartió la imagen en sus redes sociales junto a los ultras del equipo polaco donde juega en la actualidad

De figura en el Mundial de Brasil 2014 a hincha entre los ultras del Górnik Zabrze. El futbolista Lukas Podolski vive una transformación notable en su carrera futbolística. El delantero, recordado por su papel en la selección de Alemania que se consagró campeona hace más de una década en el Mundial de Brasil 2024, sorprendió al público polaco al unirse a la hinchada más fervorosa de su actual club, mientras se recupera de una lesión.

El prioio jugador compartió una foto en la que se lo ve en las gradas, sin camiseta junto al grupo de ultras Torcida Górnik y alentando en el reciente empate ante el Cracovia. El episodio ocurrió el sábado durante un tenso encuentro de la PKO Ekstraklasa entre Górnik Zabrze y Cracovia. A sus 40 años, el delantero se encuentra inactivo por una lesión en la pantorrilla. En vez de aislarse, publicó en su cuenta de Instagram una imagen alentando apasionadamente desde el sector más animado del estadio.

En su cuenta oficial, donde reúne 5,7 millones de seguidores, el atacante escribió: “Con nuestra hinchada. Pasión increíble. ¡Esto es fútbol!”. Medios locales detallaron que la temperatura durante el partido descendió hasta los nueve grados, pero un así ni Podolski ni los fanáticos de Górnik Zabrze evidenciaron incomodidad por el clima frío.

El futbolista alentó a su equipo desde la tribuna

El encuentro, que terminó igualado 1-1, le permitió al club retener el liderazgo en la tabla con un punto de ventaja sobre su adversario. Con 10 fechas disputadas, son líderes con 19 unidades en la primera división del fútbol polaco.

La trayectoria de Lukas Podolski abarca clubes relevantes de Europa, pero guarda una relación especial con el equipo polaco. Nacido en Gliwice, de familia originaria de la región, se crió como seguidor del Górnik Zabrze antes de iniciar su camino profesional. Tras jugar en el Colonia, el Bayern Múnich, el Arsenal, el Inter de Milán, el Galatasaray y otros, el delantero recaló en 2021 como agente libre, cumpliendo un anhelo personal. Desde entonces, suma 25 goles y 22 asistencias, con su mejor rendimiento en la temporada 22/23, donde alcanzó 8 tantos y 10 pases decisivos en 31 partidos.

El compromiso del ex internacional alemán no se limita al campo de juego. En una entrevista con Interia Sport, Podolski reveló que contribuyó a la estabilidad financiera del club: “Gracias a mí, el Górnik recibió aproximadamente 7 millones de euros (unos 30 millones de zlotys)”, reconoció. Explicó que estableció contacto directo con patrocinadores y les persuadió de apostar por el Górnik, subrayando que “el dinero va a la cuenta del propietario, no a la mía”. El jugador enfatizó: “Pagaron sus deudas”, evidenciando la incidencia positiva de estos fondos en la economía del club. Interia Sport destacó que el futbolista actúa como mediador entre la institución y los inversores, favoreciendo la credibilidad de la entidad en plena lucha por los primeros puestos de la liga.

Podolski se consagró en el Mundial de Brasil 2014

Más allá de la gestión financiera, Podolski manifestó estar enfocado en lograr una mejora sostenible para el equipo. “Me gustaría que el Górnik tuviera estabilidad financiera y deportiva durante muchos años”, declaró a Interia Sport. Si bien no descartó una eventual adquisición del club, dejó en claro que hoy su prioridad es sumar como jugador y facilitador de recursos.

En sus últimas apariciones, Podolski no ha registrado goles ni asistencias, pero su presencia en la hinchada revela otra faceta de su identidad: la del fanático comprometido.El Górnik Zabrze, actual líder en la PKO Ekstraklasa tras diez jornadas, contabiliza seis victorias, un empate y tres derrotas. La entidad apunta a asegurar la continuidad de su proyecto deportivo y económico, impulsada por el aporte multifacético de uno de los nombres fuertes de la generación dorada alemana.

