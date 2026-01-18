El sentido homenaje de Francisco Cerúndulo a Guillermo Salatino tras avanzar de ronda en el Australian Open

La emoción marcó el inicio de la participación de Francisco Cerúndulo en el Australian Open 2026, luego de que el tenista argentino obtuviera una victoria en sets corridos frente al chino Zhizhen Zhang. El triunfo de Cerúndulo, quien ocupa el puesto 21 del ranking ATP, estuvo acompañado por una dedicatoria especial: el deportista recordó públicamente al periodista Guillermo Salatino, fallecido pocas horas antes. El gesto del jugador en la Margaret Court Arena adquirió relevancia en el circuito y entre los seguidores del tenis latinoamericano, que seguían con atención las alternativas del certamen.

Después de vencer a Zhang por 6-3, 7-6 (0) y 6-3, Cerúndulo se acercó a la cámara principal y, con un mensaje escrito que decía “Gracias Salata”, rindió homenaje a la trayectoria de Guillermo Salatino, periodista referente del tenis en Argentina y Latinoamérica. El gesto, que destacó la reacción emotiva del público presente y del entorno del tenis internacional., quedó registrado por las cámaras y recorrió el mundo.

La noticia del fallecimiento de Guillermo Salatino a los 80 años impactó en el ámbito deportivo argentino. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) lamentó la pérdida de Salatino a través de un comunicado: “Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, informó la organización.

Al homenaje de Cerúndulo se sumaron otras figuras del tenis argentino y continental. Durante la transmisión del certamen, José Luis “Batata” Clerc expresó: “Mis condolencias a la familia. Qué en paz descanses, querido amigo. Nos conocimos cuando tenía 14 años. Siguió la vida de Guillermo Vilas, de José Luis Clerc, de Gabriela Sabatini y de todos los jugadores argentinos hasta su último día. Que en paz descanses”, detalló el extenista.

El actual presidente de la AAT, Agustín Calleri, y el vicepresidente, Mariano Zabaleta, compartieron la imagen institucional de la entidad para recordar a Salatino. Los mensajes de despedida también llegaron por parte de tenistas argentinos en actividad y retirados. “Se te va a extrañar! Grande Salata”, escribió Guido Pella en la publicación oficial de la AAT, mientras que Horacio Zeballos señaló: “Un día triste. Se lo va a extrañar”. Los hermanos Guillermo y Federico Coria también se manifestaron en redes sociales: “QPDE Salata, fuerzas para la Flia”, publicó el tenista que continúa en el circuito, mientras que su hermano replicó: “Te vamos a extrañar Salata querido”.

La labor de Guillermo Salatino fue reconocida por su cobertura de más de 300 torneos internacionales y 147 Grand Slams, además de su presencia en las últimas participaciones del equipo argentino de Copa Davis. Su trayectoria, que inició en la década de 1970, incluyó logros como jugador en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde obtuvo campeonatos en 1968, 1969 y 1970. Salatino, oriundo de Buenos Aires, fue padre de tres hijas y abuelo de diez nietos, y cultivó a lo largo de su carrera un perfil cercano al público y a los protagonistas del deporte.