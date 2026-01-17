Dolor en el mundo del tenis por la muerte del periodista Guillermo Salatino: los mensajes de jugadores y personalidades

Guillermo Salatino falleció a los 80 años (@guillermosalatino)

La noticia del deceso de Guillermo Salatino a los 80 años causó profundo impacto en el ámbito del periodismo deportivo y el mundo del tenis argentino e internacional por la huella indeleble que dejó tras más de cuarenta años dedicados a la cobertura de este deporte. Su labor, reconocida por colegas y deportistas, contribuyó a posicionar el tenis de Argentina en el centro del interés global y a influir en varias generaciones de reporteros.

“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, informaron desde la Asociación Argentina de Tenis.

Al mensaje de la AAT se le sumaron su presidente, Agustín Calleri, y el vicepresidente de la entidad, Mariano Zabaleta. Ambos, compartieron la imagen de la Asociación para recordar a Salatino. El medio C5N detalló que el histórico periodista falleció mientras estaba internado en una clínica de zona norte a la espera de una cirugía de cadera.

Guillermo Salatino tenía 80 años. Dejó una huella en el periodismo deportivo nacional e internacional

Con una carrera que se extendió por más de cuatro décadas, Salatino cubrió todos los grandes escenarios del tenis, dejó su impronta y su nombre se convirtió en sinónimo de pasión, conocimiento y entrega por este deporte.

Las consecuencias de su partida resonaron de inmediato tanto en medios de comunicación como en las redes sociales. En Radio La Red, donde fue figura de referencia, se remarcó: “Fue un referente. Fue un precursor en lo que es contar este deporte, el tenis. Fue un impacto muy fuerte para toda la familia de La Red. Siempre va a estar presente entre nosotros”.

En ese mismo sentido, el periodista Danny Miche se despidió a través de sus cuentas: “Falleció un padre, un ejemplo para todos nosotros. Crecí escuchando sus micros en Sport80, mí sueño era ser algún día como él. Tuve el honor y la suerte de compartir toda mi vida profesional junto a él. Me enseñó todo. Compartimos su última cobertura en la Davis en Bologna 2025. Se nos fue el “Maestro Salata”, el N°1. En el cielo se juntará con María Angélica, Guillermito y Ale. QEPD”.

Leonardo Gentili, periodista, también expresó en redes: “Se nos fue Guillermo Salatino, el Sr tenis. Un Maestro de la radio al que disfrutábamos siendo su compañero. Pura pasión y vocación por lo que hacía. Hasta siempre, Salataaaa”.

El posteo de Guillermo Coria para despedir a Salatino

Los saludos a Guillermo Salatino también llegaron por parte de varios tenistas argentinos. “Se te va a extrañar! Grande Salata”, comentó Guido Pella en el posteo de la AAT anunciando su fallecimiento. En dicha publicación también dejó un mensaje Horacio Zeballos: “Un día triste. Se lo va a extrañar”.

Los hermanos Guillermo y Federico Coria se despidieron de Salatino a través de sus cuentas de X (antes Twitter). “QPDE Salata, fuerzas para la Flia”, escribió el tenista que sigue en actividad, mientras que El Mago replicó: “Te vamos a extrañar Salata querido”.

Javier Frana, ex jugador y actual capitán del equipo argentino masculino de la Copa Davis, también le dedicó un mensaje en las redes: “Descansa en paz Salata querido!! Gracias por tú cariño y por haber estado siempre!!”.

El mensaje de Víctor Hugo Morales para despedir a Guillermo Salatino

Por otra parte, Víctor Hugo Morales, reconocido periodista y relator, le dedicó un sentido comentario para despedirlo: “Salata, simplemente. Me ayudó muchísimo a disfrutar el tenis compartiendo innumerables torneos por el mundo. Una relación cordial, siempre amena, políticamente jugosa porque podíamos discutir desde el humor. Sabía de verdad, entendía el juego como nadie, fue un buen amigo y un puntal de mis transmisiones deportivas. Un abrazo para siempre. QEPD”

Por su parte, el comentarista Luis Alfredo Álvarez escribió: “Salata querido. Gracias por tus consejos, tus críticas, tus enseñanzas, tu transparencia y sinceridad. Te puedo asegurar que siempre tomé tus palabras con absoluto respeto y admiración. Serás siempre un referente y un amigo. Descansa en Paz”.

El posteo del periodista Danny Miche

Nacido el 21 de septiembre de 1945, Guillermo Salatino se formó en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. En su juventud fue también jugador: compitió en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis Club y se consagró campeón en 1968, 1969 y 1970. Padre de tres hijas y abuelo de diez nietos, era además un conocido seguidor de Racing Club.

Desde la década de 1970, su compromiso con el tenis lo llevó a asistir a más de 300 torneos internacionales, incluidos más de cien Grand Slams, convirtiéndose en uno de los muy pocos periodistas latinoamericanos en lograr semejante constancia y presencia mundial.

Su nombre quedó ligado a la cobertura de la élite del tenis, con colaboraciones en medios gráficos, radiales, televisivos y digitales como La Prensa, Ámbito Financiero, El Gráfico y Radio La Red. Además de su actividad periodística, Salatino ejerció la docencia y recibió múltiples premios y reconocimientos. Destaca el Ron Bookman Media Excellence Award (ATP World Tour Awards), siendo el primer periodista latinoamericano distinguido con ese galardón; también recibió homenajes del Comité Olímpico Argentino, el Comité Olímpico Internacional y obtuvo estatuillas en los Premios Martín Fierro.

El Argentina Open y otros eventos del tenis nacional le brindaron homenajes en reconocimiento a su trayectoria y su aporte invaluable al desarrollo del deporte en el país. Su memoria prodigiosa, su enfoque riguroso y su pasión hicieron de él una figura respetada por colegas y deportistas.

LOS SALUDOS A GUILLERMO SALATINO DEL MUNDO DEL TENIS Y DEL PERIODISMO

El saludo del tenista Federico Coria a Salatino

Javier Frana se despidió de Salata en redes

Luis Alfredo Álvarez, uno de los tantos periodistas del mundo del tenis que se despidió de Salatino