El controvertido gesto del Colo Barco con un rival en la victoria del Estrasburgo en el clásico frente al Metz

El argentino celebró de manera polémica luego del triunfo por 2-1

El argentino le mostró el escudo a sus rivales

En el electrizante derbi correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1, el Racing de Estrasburgo superó 2-1 al Metz en el estadio de la Meinau, una victoria que no solo le sirvió al equipo dirigido por Patrick Vieira para acercarse a los puestos de arriba en la tabla, sino que dejó una escena polémica protagonizada por Valentín Barco. El mediocampista con pasado en Boca Juniors fue el centro de las miradas por su desempeño y por un gesto desafiante hacia el capitán rival una vez finalizado el encuentro, episodio que elevó la temperatura tras el pitazo final.

Luego del triunfo, mientras Gauthier Hein, referente del Metz, se aproximó para saludar a Barco con un apretón de manos, el ex futbolista de Sevilla lo evitó y exhibió el escudo de su camiseta frente a él, en un acto claramente intencional. Esta actitud generó un breve tumulto que requirió la intervención de jugadores de ambos equipos para evitar que la situación escalara.

El partido había estado marcado por gestos de alto voltaje desde el primer tiempo. Gauthier Hein de 29 años, tras convertir su gol de penal a los 24 minutos, celebró con los brazos cruzados en señal de frío frente a la hinchada rival, un gesto que provocó la molestia del público y los jugadores del Racing de Estrasburgo y fue la antesala del clima tenso posterior.

El gesto del Colo Barco
En el desarrollo del juego, el marcador se abrió a los 11 minutos por intermedio de Diego Moreira, quien encontró red gracias a una asistencia del paraguayo Julio Enciso. Poco después, el Metz consiguió empatar, pero sería Martial Godo quien restablecería la ventaja parcial para los locales con un certero cabezazo, consolidando la victoria del Racing de Estrasburgo.

Este resultado deja al club de Alsacia en la séptima posición con 27 puntos, apenas a tres unidades de los puestos que otorgan acceso a competiciones europeas. En contraste, el panorama del Metz es sombrío: ocupa el último lugar de la clasificación con solo 12 puntos y una diferencia de gol de -21, compartiendo puntaje con el Auxerre.

Además del Colo Barco, el delantero argentino Joaquín Panichelli también jugó los 90 minutos para el Estrasburgo. El atacante con pasado en River Plate no pudo continuar por la senda goleadora de los últimos partidos.

En cuanto a las estadísticas, Barco lleva jugados 40 partidos con la camiseta del Estrasburgo, en los que marcó un gol y brindó 10 asistencias. Sus números reflejan la estabilidad que encontró en Francia, ya que, desde su salida de Boca Juniors, el lateral que hace las veces de volante solo había jugado 16 encuentros en Europa, repartidos entre el Sevilla de España (9) y el Brighton de Inglaterra (7), según datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt. En el Xeneize, Barco llegó a disputar 35 cotejos, con una conquista y cuatro pases-gol.

El próximo compromiso para el Estrasburgo será vital para sus aspiraciones de ingresar en puestos de copas europeas: se medirá ante el Lille, que marcha 4° con 32 puntos, en condición de visitante. El encuentro tendrá lugar el domingo 25 de enero en el estadio Pierre-Mauroy, desde las 16:45 (hora de Argentina).

