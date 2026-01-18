Con Boca expectante, Dybala brilló en el triunfo de la Roma: gol, asistencia y peculiar intercambio con el árbitro

Con Boca Juniors expectante sobre su futuro, Paulo Dybala concretó una actuación deslumbrante en la victoria por 2-0 de la Roma sobre el Torino en el marco de la 21ª jornada de la Serie A. La Joya brindó una asistencia y convirtió un tanto en el duelo jugado en el Stadio Olimpico Grande Torino. El triunfo de la Loba le permitió asentarse en puestos de clasificación a la próxima UEFA Champions League. El argentino Matías Soulé ingresó en el complemento con el cuadro visitante, mientras que Giovanni Simeone no sumó minutos en el local.

El volante ofensivo albiceleste lideró a la Roma desde el inicio del encuentro. A los 21 minutos de partido, tras una buena combinación con el recién llegado Donyell Malen, sacó un disparo desde la medialuna del área a colocar, pero la pelota se fue rozando el ángulo izquierdo del arco. Un par de jugadas después invirtieron los roles y fue Dybala el que habilitó al delantero neerlandés, quien controló dentro del área después de un pase filtrado de la Joya y definió con clase ante la salida del arquero Alberto Paleari.

Desde entonces, la Roma manejó el transcurso del juego y defendió la ventaja a favor. Antes del final del primer tiempo, se vivió un peculiar momento entre Dybala y el árbitro Daniele Chiffi. El juez cobró infracción del argentino tras un braceo con un rival. La transmisión oficial del encuentro mostró el intercambio entre el jugador y la autoridad desde la cámara posicionada en el torso del réferi. Allí se logra divisar el gesto del volante, el cual se viralizó rápidamente en redes.

*El intercambio de Dybala con el árbitro principal del partido

Vale destacar que el argentino Matías Soulé ingresó en el inicio del complemento, mientras que Giovani Simeone fue suplente en el Torino y no sumó minutos. La Roma estiró la ventaja en el marcador a los 72 minutos del enfrentamiento. Luego de una buena jugada individual del central Gianluca Mancini, Dybala recibió la pelota en la frontal del área y remató de manera rasante, pero el arquero Alberto Paleari atajó el tiro.

Sin embargo, este dejó un rebote corto que capturó el propio Mancini. Este se la pasó a Devyne Rensch, quien sacó un centro de primera para la irrupción de la Joya dentro del área chica. De primera, el argentino cambió la trayectoria del balón con un toque sutil con su zurda. Además de estampar el 2-0 en el marcador, Paul enalteció sus números en la presente temporada: convirtió tres tantos y brindó las mismas asistencias en 20 partidos oficiales.

Dybala fue sustituido algunos minutos después por Niccolò Pisilli y, pese a que el Torino generó algunas situaciones de peligro para descontar, la Roma se quedó con una victoria clave para su posición en el campeonato italiano.

*El gol de Dybala para el 2-0 de la Roma sobre Torino

La Roma dirigida por Gian Piero Gasperini se asentó en la cuarta ubicación de la Serie A con 42 unidades, algo que le estaría permitiendo obtener un cupo en la próxima UEFA Champions League. La Loba se ubica un punto por debajo del Napoli y a tres por encima de la Juventus, que el día sábado recibió un duro golpe al perder por 1-0 contra el Cagliari. Cabe recordar que el Inter de Lautaro Martínez, que convirtió el gol de la victoria contra el Udinese, lidera con 49 puntos.

La agenda del cuadro de Paulo Dybala indica que deberá disputar un duelo clave por la UEFA Europa League contra el Stuttgart de Alemania el próximo jueves desde las 17:00 (hora argentina). Dicho encuentro es trascendental para sus aspiraciones: ambos equipos están con 12 unidades y una victoria los depositaría en puestos de clasificación directa a los octavos de final, a falta de dos jornadas por jugarse.

Respecto a la Serie A, la Roma deberá recibir en el Estadio Olímpico al AC Milan el próximo domingo 25 de enero a partir de las 16:45.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A

CÓMO ESTÁ LA NEGOCIACIÓN CON BOCA

Por lo pronto, en las últimas horas se informó desde Europa que la Roma declaró transferible a Paulo Dybala, intensificando los rumores sobre una posible llegada del delantero argentino a Boca Juniors en el corto plazo. La decisión del club italiano surge mientras el vínculo contractual del jugador expira en junio y las conversaciones para su renovación permanecen estancadas.

La dirigencia romana propuso a Dybala un nuevo acuerdo con una marcada reducción salarial, situando su salario en torno a 3 millones de euros anuales, muy por debajo de los cerca de 8 millones netos que recibe actualmente. Este recorte fue determinante para congelar las negociaciones, según reveló el periodista italiano Nicolò Schira.

Desde el entorno del delantero surgieron señales favorables para Boca, ya que el propio jugador expresó su deseo de regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta azul y oro, aunque hizo énfasis en que busca resolver su desvinculación de la Roma sin conflictos con la institución.

El club estaría abierto a negociar una venta en este mercado de pases por una cifra estimada entre 2 y 3 millones de euros; en caso de no acordar la transferencia, Dybala quedaría en libertad de acción tras el próximo verano europeo.

En su ciclo con la Roma, el cordobés acumuló 126 partidos, marcó 44 goles y registró 23 asistencias a lo largo de 7.994 minutos disputados.