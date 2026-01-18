Deportes

Con Boca expectante, Dybala brilló en el triunfo de la Roma: gol, asistencia y peculiar intercambio con el árbitro

La Joya lideró a la Loba en condición de visitante para imponerse por 2-0 y asentarse en la parte alta de la tabla de la Serie A

Guardar

Con Boca Juniors expectante sobre su futuro, Paulo Dybala concretó una actuación deslumbrante en la victoria por 2-0 de la Roma sobre el Torino en el marco de la 21ª jornada de la Serie A. La Joya brindó una asistencia y convirtió un tanto en el duelo jugado en el Stadio Olimpico Grande Torino. El triunfo de la Loba le permitió asentarse en puestos de clasificación a la próxima UEFA Champions League. El argentino Matías Soulé ingresó en el complemento con el cuadro visitante, mientras que Giovanni Simeone no sumó minutos en el local.

El volante ofensivo albiceleste lideró a la Roma desde el inicio del encuentro. A los 21 minutos de partido, tras una buena combinación con el recién llegado Donyell Malen, sacó un disparo desde la medialuna del área a colocar, pero la pelota se fue rozando el ángulo izquierdo del arco. Un par de jugadas después invirtieron los roles y fue Dybala el que habilitó al delantero neerlandés, quien controló dentro del área después de un pase filtrado de la Joya y definió con clase ante la salida del arquero Alberto Paleari.

Desde entonces, la Roma manejó el transcurso del juego y defendió la ventaja a favor. Antes del final del primer tiempo, se vivió un peculiar momento entre Dybala y el árbitro Daniele Chiffi. El juez cobró infracción del argentino tras un braceo con un rival. La transmisión oficial del encuentro mostró el intercambio entre el jugador y la autoridad desde la cámara posicionada en el torso del réferi. Allí se logra divisar el gesto del volante, el cual se viralizó rápidamente en redes.

*El intercambio de Dybala con el árbitro principal del partido

Vale destacar que el argentino Matías Soulé ingresó en el inicio del complemento, mientras que Giovani Simeone fue suplente en el Torino y no sumó minutos. La Roma estiró la ventaja en el marcador a los 72 minutos del enfrentamiento. Luego de una buena jugada individual del central Gianluca Mancini, Dybala recibió la pelota en la frontal del área y remató de manera rasante, pero el arquero Alberto Paleari atajó el tiro.

Sin embargo, este dejó un rebote corto que capturó el propio Mancini. Este se la pasó a Devyne Rensch, quien sacó un centro de primera para la irrupción de la Joya dentro del área chica. De primera, el argentino cambió la trayectoria del balón con un toque sutil con su zurda. Además de estampar el 2-0 en el marcador, Paul enalteció sus números en la presente temporada: convirtió tres tantos y brindó las mismas asistencias en 20 partidos oficiales.

Dybala fue sustituido algunos minutos después por Niccolò Pisilli y, pese a que el Torino generó algunas situaciones de peligro para descontar, la Roma se quedó con una victoria clave para su posición en el campeonato italiano.

*El gol de Dybala para el 2-0 de la Roma sobre Torino

La Roma dirigida por Gian Piero Gasperini se asentó en la cuarta ubicación de la Serie A con 42 unidades, algo que le estaría permitiendo obtener un cupo en la próxima UEFA Champions League. La Loba se ubica un punto por debajo del Napoli y a tres por encima de la Juventus, que el día sábado recibió un duro golpe al perder por 1-0 contra el Cagliari. Cabe recordar que el Inter de Lautaro Martínez, que convirtió el gol de la victoria contra el Udinese, lidera con 49 puntos.

La agenda del cuadro de Paulo Dybala indica que deberá disputar un duelo clave por la UEFA Europa League contra el Stuttgart de Alemania el próximo jueves desde las 17:00 (hora argentina). Dicho encuentro es trascendental para sus aspiraciones: ambos equipos están con 12 unidades y una victoria los depositaría en puestos de clasificación directa a los octavos de final, a falta de dos jornadas por jugarse.

Respecto a la Serie A, la Roma deberá recibir en el Estadio Olímpico al AC Milan el próximo domingo 25 de enero a partir de las 16:45.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A

CÓMO ESTÁ LA NEGOCIACIÓN CON BOCA

Por lo pronto, en las últimas horas se informó desde Europa que la Roma declaró transferible a Paulo Dybala, intensificando los rumores sobre una posible llegada del delantero argentino a Boca Juniors en el corto plazo. La decisión del club italiano surge mientras el vínculo contractual del jugador expira en junio y las conversaciones para su renovación permanecen estancadas.

La dirigencia romana propuso a Dybala un nuevo acuerdo con una marcada reducción salarial, situando su salario en torno a 3 millones de euros anuales, muy por debajo de los cerca de 8 millones netos que recibe actualmente. Este recorte fue determinante para congelar las negociaciones, según reveló el periodista italiano Nicolò Schira.

Desde el entorno del delantero surgieron señales favorables para Boca, ya que el propio jugador expresó su deseo de regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta azul y oro, aunque hizo énfasis en que busca resolver su desvinculación de la Roma sin conflictos con la institución.

El club estaría abierto a negociar una venta en este mercado de pases por una cifra estimada entre 2 y 3 millones de euros; en caso de no acordar la transferencia, Dybala quedaría en libertad de acción tras el próximo verano europeo.

En su ciclo con la Roma, el cordobés acumuló 126 partidos, marcó 44 goles y registró 23 asistencias a lo largo de 7.994 minutos disputados.

Temas Relacionados

Paulo DybalaRomaTorinoSerie AMatías SouléGiovanni Simeone

Últimas Noticias

De la risa al susto: así fue el polémico video de Ryan Garcia golpeando a un youtuber

El boxeador estadounidense y excampeón interino protagonizó un momento crítico con un creador digital mexicano. El episodio causó inquietud, generando alarma sobre los límites del entretenimiento viral y sus peligros

De la risa al susto:

La Fórmula 1 celebró el aniversario 73° del primer Gran Premio de Argentina: las impactantes fotos que compartió

La FIA rememoró el primer GP de la historia en suelo latinoamericano con imágenes inéditas

La Fórmula 1 celebró el

Del blooper defensivo a la endeble reacción del Dibu Martínez: Aston Villa perdió contra el Everton y no pudo acercarse a la cima

El equipo de Unai Emery cayó por 1-0 en condición de local y se mantiene a siete unidades del líder Arsenal en la Premier League

Del blooper defensivo a la

Un histórico entrenador le cerró la puerta al Real Madrid en medio de la crisis: “No cuenten conmigo”

José Mourinho fue consultado por una posible vuelta al club merengue tras la destitución de Xabi Alonso

Un histórico entrenador le cerró

Otros cuatro tenistas argentinos hacen su estreno en el Australian Open: hora y cómo ver los partidos

Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone y Solana Sierra inician sus caminos en el Abierto de Oceanía

Otros cuatro tenistas argentinos hacen
DEPORTES
El controvertido gesto del Colo

El controvertido gesto del Colo Barco con un rival en la victoria del Estrasburgo en el clásico frente al Metz

De la risa al susto: así fue el polémico video de Ryan Garcia golpeando a un youtuber

La Fórmula 1 celebró el aniversario 73° del primer Gran Premio de Argentina: las impactantes fotos que compartió

Del blooper defensivo a la endeble reacción del Dibu Martínez: Aston Villa perdió contra el Everton y no pudo acercarse a la cima

Un histórico entrenador le cerró la puerta al Real Madrid en medio de la crisis: “No cuenten conmigo”

TELESHOW
Los días de Lara Bernasconi

Los días de Lara Bernasconi en familia en Punta del Este: rutina, descanso y mar

Evangelina Anderson y Martín Demichelis homenajearon a su hija Lola por su cumpleaños con dedicatorias separadas

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron la llegada de la nieve a Estambul con los hijos de la actriz: las imágenes

Juana Viale volvió a marcar tendencia en Mar del Plata con un diseño exclusivo en su apuesta por el arte emergente

Lucía Celasco de paseo con amigos en Punta del Este: caminatas, relax y moda en el verano uruguayo

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Cuba activó

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro

Ambientes hostiles y estrategias insólitas: el papel de los padres múltiples en la supervivencia de los ratones

El jefe de la OTAN habló con Donald Trump en medio de las fricciones entre EEUU y sus aliados europeos por Groenlandia

Explosión en una planta industrial de China: al menos dos muertos y más de 60 heridos heridos

Scott Bessent aseguró que Europa acabará cediendo ante Trump sobre Groenlandia: “Proyectan debilidad”