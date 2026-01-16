Las primeras imágenes de Ricardo Centurión entrenando con Racing de Córdoba: “Quiero que solo se hable de fútbol”

El futbolista volvió al fútbol argentino

El regreso de Ricardo Centurión al fútbol argentino se confirmó tras su llegada a Racing de Córdoba, club de la Primera B Nacional, la segunda división del país. El atacante de 32 años, tras una temporada en Bolivia con Oriente Petrolero, ya tuvo sus primeros entrenamientos con la Academia cordobesa.

Fue el propio elenco cordobés el que posteo las primeras imágenes de Centu poniéndose a tono de cara a la temporada. En el video que publicó el club, se pueden escuchar palabras de Ricky, quien expresó: “Yo trabajé con la vida en conjunto. La vida y yo trabajamos en conjunto. Pero el que me conoce bien, sabe de la persona que soy, cómo me manejo. Mis errores fueron personales, míos”.

“Quiero dedicarme a jugar al fútbol y que se hable totalmente de fútbol y de Racing. Quiero llevar a este club en conjunto, con todo, a lo máximo, que eso es lo que queda para la vida. Y estoy del otro lado y así se lo voy a demostrar a todos”, concluyó el habilidoso futbolista que tuvo pasos por Racing, Boca, Vélez, San Lorenzo, San Pablo y Genoa, entre otros.

Centurión volvió al fútbol argentino

Antes de oficializar su arribo y tras salir de la clínica tras la revisión médica en la ciudad de Córdoba, el futbolista se presentó ante la prensa y agradeció especialmente a Manuel Pérez, directivo de Racing de Córdoba, por confiar en él y gestar su arribo.

Centurión señaló que la calidad humana del presidente fue clave en su decisión: “Cuando me mandó un mensaje y se contactó con nosotros, su calidad de persona fue la que me convenció para venir y después tenía una cuenta pendiente en mi carrera de poder jugar y lograr el objetivo de ascender”, manifestó en conferencia. Además, subrayó la importancia de mantener la concentración dentro del campo: “Mi conducta va a ser adentro de la cancha, no afuera, que quede claro.”

La carrera de Centurión comenzó en el año 2011 con su debut en Racing Club de Avellaneda, donde se destacó y logró consagrarse campeón en los torneos de 2014 y 2018. En total, disputó 93 partidos y aportó 19 goles y 14 asistencias con la camiseta de la Academia. Más adelante, se trasladó al Genoa de Italia y al San Pablo de Brasil, donde permaneció dos temporadas antes de regresar a la Argentina para vestir la camiseta de Boca Juniors en el año 2016, obteniendo un título bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Su itinerario continuó con una breve experiencia en San Luis de México, donde participó en 12 encuentros.

Otra postal de Centurión con la camiseta de Racing de Córdoba

El reencuentro con el fútbol argentino llegó de la mano de Vélez Sarsfield, que adquirió parte de su pase en 2020. En el equipo de Liniers, Centurión jugó 62 partidos, convirtió ocho goles y asistió en seis ocasiones. No obstante, a partir de su tercer año en el club, su nivel comenzó a declinar debido a dificultades fuera del campo de juego, lo que motivó cesiones poco provechosas a San Lorenzo y Barracas Central.

Centurión, en sus últimas entrevistas, se definió como un apasionado de Boca Juniors: “Yo soy Bostero mal, enfermo de Boca. Cuando jugás ahí, amás el color y la institución. Me quedaba hasta las 3 o 4 de la tarde curándome lesiones o tomando mate, no me quería ir”, confesó. Sobre su vínculo con Juan Román Riquelme, relató: “Hablábamos siempre, cuando había un partido decisivo, le mandaba un mensaje. Ahora cambié el número y se me perdió. No teníamos una amistad, pero siempre hablábamos y él me tenía mucho cariño.”

La última etapa de Centurión antes de confirmarse su regreso al fútbol argentino fue en Oriente Petrolero de Bolivia, donde jugó 31 partidos, marcando nueve goles y entregando siete asistencias durante la temporada 2025,