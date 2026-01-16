Deportes

Las confesiones de Chiquito Romero: de los detalles de su controvertida salida de Boca al inesperado guiño a Racing

El arquero no le cerró la puerta al elenco que comanda Gustavo Costas y explicó los motivos que lo alejaron del Xeneize

Sergio Romero representó a Boca
Sergio Romero representó a Boca Juniors durante cuatro temporadas. - Crédito: EFE

Tras su salida de Boca Juniors y un periodo corto en Argentinos Juniors, Sergio Chiquito Romero expresó abiertamente su disposición a regresar a Racing, el club donde se formó profesionalmente. Con 38 años y actualmente sin equipo, el ex arquero de la selección argentina se entrena de manera independiente, decidido a extender su trayectoria dentro del fútbol, a la espera de una oportunidad adecuada para continuar en la actividad.

En una entrevista con DSports Radio, Romero no solo reflexionó sobre las razones que lo alejaron de Boca y la expectativa ante el inicio del nuevo torneo, sino que anticipó su deseo de reencontrarse con Racing, bajo la conducción de Gustavo Costas.

De forma categórica, Chiquito afirmó: “Un llamado de Racing nunca lo rechazaría. Si las condiciones están dadas lo haré desde el lugar que sea. Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranque el torneo”. Este mensaje se convierte en un gesto claro hacia la dirigencia y el cuerpo técnico del club de Avellaneda.

Romero, quien integró el plantel del Xeneize que llegó a la final de la Copa Libertadores 2023 y alcanzó notoriedad en las tandas de penales, dio detalles sobre el momento en el que abandonó el club: “El hincha de Boca me pregunta por qué me fui de Boca. Les respondo que fue por el episodio con el hincha y por el último año que me tocó atajar que no fue como el anterior. Me arrepentí de lo que pasó en el mismo momento, automáticamente pensé en salir a aclarar la situación que había sucedido”. De este modo, vinculó su decisión al episodio en La Bombonera tras el Superclásico de septiembre de 2024, cuando tuvo un fuerte altercado con un simpatizante.

Chiquito Romero y su cruce
Chiquito Romero y su cruce con el hincha de Boca

Sobre su fugaz experiencia en el Bicho de La Paternal, el arquero admitió que no obtuvo los resultados esperados tras dejar al Xeneize y explicó el propósito de ese paso: “Lo de Argentinos fue una apuesta mía para tratar de agarrar ritmo, de volver a jugar. Si bien en Boca estaba muy bien no venía teniendo participación. Sabía que no iba a poder estar de la mejor manera por el tiempo que estuve parado. No fue un buen paso porque no salió como esperaba”.

“Me llamaron de muchos lugares pero no tengo ganas de mover a la familia de Buenos Aires, así que estoy esperando. Siempre priorizo ​​volver a jugar. Tengo una edad avanzada para lo que es el fútbol y quizás ya puedo aportar desde otro lugar. No tengo problema de estar parado seis meses”, sostuvo Romero, dejando abierta la posibilidad de prolongar su inactividad mientras aguarda el ofrecimiento adecuado.

Finalmente, Romero compartió su expectativa de prolongar su vínculo con el fútbol desde una nueva posición en el futuro: “Tengo hecho el curso de entrenador. Tengo todo armado con el cuerpo técnico para el momento que me toque retirarme y ponerme a dirigir. Me gusta, veo mucho fútbol, ​​de todos los países y ligas. El hecho de haber jugado tanto tiempo en Europa, los entrenadores te van dando un montón de herramientas que te marcan, que las vas viendo y que las podés llevar a la práctica”.

