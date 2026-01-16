Deportes

Brilló en Brasil, lo echaron de su club tras quedar preso por no cumplir con la manutención y volverá a jugar en la Serie D de Italia

El extremo brasileño retorna a la actividad profesional luego de ser desafectado en Australia por incumplir en el sustento alimenticio de sus hijos

Douglas Costa disputó el Mundial
Douglas Costa disputó el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Brasil (REUTERS/Toru Hanai)

Douglas Costa volverá a jugar al fútbol. El ex futbolista del Bayern Múnich, Juventus y Fluminense, con último paso por Sydney FC de Australia, se incorpora al Chievo Verona, club de la cuarta división italiana. Este movimiento se produce tras un período de inactividad, consecuencia directa de un conflicto legal en Brasil.

La situación personal de Costa fue determinante en su parate deportivo. Según se informó, el 6.º Juzgado de Familia de Porto Alegre ordenó su arresto en septiembre de 2025 debido a una deuda de manutención infantil que habría alcanzado cerca de USD 100.000. Esta situación lo dejó fuera de las canchas y propició la rescisión de su contrato con el Sydney FC en Australia.

Douglas Costa con la camiseta
Douglas Costa con la camiseta de Los Angeles Galaxy (Credit: Kiyoshi Mio-USA TODAY Sports)

La transferencia del futbolista brasileño de 35 años se daría gratis porque el pase está en su poder. Según informaron medios italianos, firmará por seis meses con el club italiano que está peleando por el ascenso a la Serie C. Su llegada al Chievo Verona será una circunstancia particular, debido a que el club pertenece a Pietro Laterza, quien también preside el Al-Ittifaq de los Emiratos Árabes Unidos. Como explicó la dirigencia del equipo, en este momento el conjunto emiratí no dispone de plazas para jugadores extranjeros, lo que abrió la puerta para que el extremo brasileño sume minutos en Italia.

Douglas Costa lo posiciona como uno de los futbolistas brasileños más exitosos de su generación en el fútbol europeo. A lo largo de su recorrido internacional, el extremo alcanzó cinco títulos de liga, tres Copas y tres Supercopas en Ucrania con el Shakhtar Donetsk. En Alemania, el paso por el Bayern le permitió sumar tres Bundesligas, una Copa de Alemania, una Supercopa y el codiciado Mundial de Clubes. En la Juventus, conquistó tres títulos de liga, además de una Copa Italia y una Supercopa local.

Douglas Costa llegó al Sidney
Douglas Costa llegó al Sidney FC en agosto del 2024 tras un paso por Fluminense (Crédito: Sidney FC)

En su regreso a Brasil, el atacante obtuvo la Recopa Sudamericana con el Fluminense y también celebró el título sudamericano Sub 20 con la selección juvenil de su país. Su trayectoria más reciente lo llevó a vestir la camiseta del Sydney FC tras experiencias en el Grêmio y en Los Angeles Galaxy.

A pesar de los altibajos fuera del campo, el nacido en Brasil acumula hasta la fecha 24 trofeos entre clubes y selecciones, una cifra que lo mantiene como referente. Mientras se aguarda la presentación oficial, el fichaje de Douglas Costa por el Chievo Verona reaviva el interés sobre el futuro de un futbolista que supo brillar en la élite y que ahora buscará redimirse en las canchas italianas.

Douglas Costa en su paso
Douglas Costa en su paso por Fluminense (REUTERS/Sergio Moraes)

Según reveló Globo Esporte, hubo una posibilidad de ver a Douglas Costa en el fútbol ecuatoriano. “Emelec está negociando la contratación del delantero Douglas Costa. El club ecuatoriano mantiene conversaciones desde hace algunos días y trabaja para cerrar los detalles pendientes”, señaló el medio deportivo brasilero.

El club guayaquileño presentó una oferta para el 2026 por el pase de Costa. No obstante, el panorama para el Emelec es complejo. El interés del Chievo Verona de la Serie D italiana representa una competencia significativa, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. Según informó el medio brasileño, la propuesta italiana supera en monto que podría ofrecer el equipo ecuatoriano, que atraviesa una crisis institucional y dificultades financieras.

Las restricciones administrativas del Emelec también complicaron aún más la operación. El club debe resolver al menos nueve sanciones impuestas por la FIFA antes de poder inscribir nuevas incorporaciones en la LigaPro. Este obstáculo hace que cualquier futbolista valore con cautela la posibilidad de sumarse al Bombillo, especialmente en un contexto de inestabilidad institucional.

