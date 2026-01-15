Deportes

Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Elden Campbell tenía 57 años cuando fue hallado sin vida en la orilla de una playa en Florida. A poco más de un mes de su fallecimiento, se conocieron nuevos datos

Guardar
Elden Campbell, figura de Los
Elden Campbell, figura de Los Ángeles Lakers, durante su paso por la NBA. Falleció el 1 de diciembre de 2025 a los 57 años (Grosby)

A poco más de un mes de la muerte de Elden Campbell, reconocida figura con paso en Los Ángeles Lakers en la NBA, salieron a la luz nuevos detalles de lo ocurrido aquella noche del 1 de diciembre de 2025 en la playa de Pompano Beach, en Florida, Estados Unidos. El ex basquetbolista, de 57 años, fue hallado sin vida en la orilla y el informe forense reveló en primera instancia que sufrió un “ahogamiento accidental”.

El cuerpo de Campbell, quien fue campeón de la NBA con Detroit Pistons en 2004, fue encontrado por la policía junto a una moto de agua y con un chaleco salvavidas parcialmente abierto en la orilla de una playa, aunque las autoridades especificaron que la investigación sobre el caso continúa en curso a pesar de que no se sospecha de un crimen. Con estas revelaciones, todo apunta a un accidente, teniendo en cuenta la presencia de la prenda de flotación y el hecho de que el ex deportista sabía nadar. Sin embargo, aún se generan interrogantes sobre las circunstancias precisas de su fallecimiento.

De acuerdo con una publicación del medio TMZ Sports, las autoridades confirmaron que el cuerpo de Campbell apareció en la arena, sujeto a una moto de agua Sea-Doo Fish Pro de su propiedad. Junto a la embarcación se encontraron pertenencias personales, como su billetera y una bebida energética. Según los datos oficiales, la ex figura de los Lakers abandonó una rampa de botes cercana sin compañía alrededor de las 0:37 del 1 de diciembre.

El informe menciona que la esposa de Campbell declaró a los investigadores que su marido cuidaba su salud, sabía nadar y no presentaba antecedentes de consumo de drogas ni alcohol. Aunque padecía diabetes tipo II y colesterol alto, la familia subrayó que no reportó ningún malestar o síntoma previo al incidente. El resultado de la toxicología confirmó la ausencia de sustancias nocivas en su organismo.

Elden Campbell con una volcada
Elden Campbell con una volcada frente al lituano Arvydas Sabonis (AP Photo/Mark J. Terrill)

Por otra parte, la investigación recogida por el citado medio estadounidense señala que Campbell fue declarado muerto a las 20:03, varias horas después de haber sido visto por última vez. Las autoridades no han conseguido esclarecer qué ocurrió exactamente en el agua, aunque han determinado que la causa del deceso fue un ahogamiento accidental.

Un parte difundido por las autoridades del estado de Florida detalló que la policía recibió una llamada de emergencia al 911 alrededor de las 20 horas de ese día, tras la alerta de un hombre que observó, desde lejos, “algo que parece un cuerpo humano” en la playa. Según la grabación difundida, el testigo describió: “Parece una persona muerta en el suelo.” Al llegar los agentes, constataron que se trataba de Elden Campbell y declararon su fallecimiento a las 20:03.

El mensaje de Los Ángeles
El mensaje de Los Ángeles Lakers tras la muerte de Elden Campbell (@Lakers)

A lo largo de su trayectoria profesional, Elden Campbell, pivote de 2,11 metros, disputó 15 temporadas en la NBA. Más de la mitad de esa carrera la jugó para los Los Ángeles Lakers, equipo que lo seleccionó en la primera ronda del draft en 1990. También integró los Charlotte Hornets, Seattle SuperSonics, New Jersey Nets y consiguió el campeonato en 2004 con los Detroit Pistons. Su debut en la máxima liga de básquetbol coincidió con el final de la carrera de Magic Johnson y también pudo compartir equipo con Shaquille O’Neal y Kobe Bryant.

Ex compañeros, las instituciones deportivas con las que estuvo vinculado y su propia familia comunicaron públicamente la noticia, lamentando la pérdida. En un mensaje difundido el miércoles 4 de diciembre, la familia destacó: “Elden fue un hombre de fe que confiaba en su señor y salvador Jesucristo. Esposo, padre, hermano, primo y amigo. Fue generoso, divertido, disciplinado y bondadoso, aunque podía hacerse respetar si la situación lo requería”. Agregaron que falleció “haciendo lo que amaba: pescando en el océano, disfrutando su idea de un día perfecto.”

Temas Relacionados

Elden CampbellNBALos Ángeles Lakers

Últimas Noticias

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

El ente regulador del fútbol anunció que hubo más de 500 millones de solicitudes de entradas a falta de 5 meses para el inicio de la máxima competencia futbolística

Argentina, entre los 10 países

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

Tucumán Central enfrentará a Talleres de Perico en la definición del Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría de AFA. Sus jugadores quedaron envueltos en una controversia tras la celebración: “Eran de juguete”, aseguran

Polémica en el ascenso argentino

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

El primer Grand Slam de la temporada se disputará del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park. Cómo quedaron los cruces y por dónde ver las jornadas completas

Se sorteó el cuadro principal

La impactante cláusula de rescisión con la que Atlético de Madrid busca blindar a Giuliano Simeone

El delantero argentino renovó su vínculo hasta 2030 y se convirtió en una de las pieza clave a futuro para el Colchonero

La impactante cláusula de rescisión

En medio de la polémica porque su rival “jugó a las escondidas”, el argentino Luciano Benavides recuperó el liderazgo y sueña con ganar el Rally Dakar

El salteño terminó delante de Ricky Brabec, quien especuló para largar atrás este viernes. El argentino manda en la general con 23 segundos sobre el estadounidense cuando restan dos jornadas. Se viene una etapa clave: “Mañana se puede hacer una diferencia”

En medio de la polémica
DEPORTES
Argentina, entre los 10 países

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

La impactante cláusula de rescisión con la que Atlético de Madrid busca blindar a Giuliano Simeone

En medio de la polémica porque su rival “jugó a las escondidas”, el argentino Luciano Benavides recuperó el liderazgo y sueña con ganar el Rally Dakar

TELESHOW
La reacción inesperada de Moria

La reacción inesperada de Moria Casán sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Me desilusioné”

La sorpresa que le prepararon Fede Hoppe y Maca Rinaldi a su hija en su primer cumpleaños: “Todo preparado”

Las Trillizas de Oro contaron cómo fue trabajar con Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual y agresiones

El tierno saludo de Cami Homs a su hija Francesca por su cumpleaños: “Cambiaste mi vida para siempre”

Así fueron las emotivas reacciones de las madres de Lali Espósito y Pedro Rosemblat cuando la pareja anunció su boda

INFOBAE AMÉRICA

El Aeropuerto de Tocumen movilizó

El Aeropuerto de Tocumen movilizó casi 30 millones de pasajeros en 2025

Hasta dónde llegó el ser humano bajo la Tierra y por qué no puede avanzar más

El suministro de agua vuelve al centro del debate político en Panamá

El gobierno aprueba nuevo estudio para avanzar en la factibilidad del tren Panamá-David

Desaparecieron sin respuesta y la familia debió llevar los restos en una mochila: el misterioso caso de las mellizas Huszti