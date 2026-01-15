Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Elden Campbell, figura de Los Ángeles Lakers, durante su paso por la NBA. Falleció el 1 de diciembre de 2025 a los 57 años (Grosby)

A poco más de un mes de la muerte de Elden Campbell, reconocida figura con paso en Los Ángeles Lakers en la NBA, salieron a la luz nuevos detalles de lo ocurrido aquella noche del 1 de diciembre de 2025 en la playa de Pompano Beach, en Florida, Estados Unidos. El ex basquetbolista, de 57 años, fue hallado sin vida en la orilla y el informe forense reveló en primera instancia que sufrió un “ahogamiento accidental”.

El cuerpo de Campbell, quien fue campeón de la NBA con Detroit Pistons en 2004, fue encontrado por la policía junto a una moto de agua y con un chaleco salvavidas parcialmente abierto en la orilla de una playa, aunque las autoridades especificaron que la investigación sobre el caso continúa en curso a pesar de que no se sospecha de un crimen. Con estas revelaciones, todo apunta a un accidente, teniendo en cuenta la presencia de la prenda de flotación y el hecho de que el ex deportista sabía nadar. Sin embargo, aún se generan interrogantes sobre las circunstancias precisas de su fallecimiento.

De acuerdo con una publicación del medio TMZ Sports, las autoridades confirmaron que el cuerpo de Campbell apareció en la arena, sujeto a una moto de agua Sea-Doo Fish Pro de su propiedad. Junto a la embarcación se encontraron pertenencias personales, como su billetera y una bebida energética. Según los datos oficiales, la ex figura de los Lakers abandonó una rampa de botes cercana sin compañía alrededor de las 0:37 del 1 de diciembre.

El informe menciona que la esposa de Campbell declaró a los investigadores que su marido cuidaba su salud, sabía nadar y no presentaba antecedentes de consumo de drogas ni alcohol. Aunque padecía diabetes tipo II y colesterol alto, la familia subrayó que no reportó ningún malestar o síntoma previo al incidente. El resultado de la toxicología confirmó la ausencia de sustancias nocivas en su organismo.

Elden Campbell con una volcada frente al lituano Arvydas Sabonis (AP Photo/Mark J. Terrill)

Por otra parte, la investigación recogida por el citado medio estadounidense señala que Campbell fue declarado muerto a las 20:03, varias horas después de haber sido visto por última vez. Las autoridades no han conseguido esclarecer qué ocurrió exactamente en el agua, aunque han determinado que la causa del deceso fue un ahogamiento accidental.

Un parte difundido por las autoridades del estado de Florida detalló que la policía recibió una llamada de emergencia al 911 alrededor de las 20 horas de ese día, tras la alerta de un hombre que observó, desde lejos, “algo que parece un cuerpo humano” en la playa. Según la grabación difundida, el testigo describió: “Parece una persona muerta en el suelo.” Al llegar los agentes, constataron que se trataba de Elden Campbell y declararon su fallecimiento a las 20:03.

El mensaje de Los Ángeles Lakers tras la muerte de Elden Campbell (@Lakers)

A lo largo de su trayectoria profesional, Elden Campbell, pivote de 2,11 metros, disputó 15 temporadas en la NBA. Más de la mitad de esa carrera la jugó para los Los Ángeles Lakers, equipo que lo seleccionó en la primera ronda del draft en 1990. También integró los Charlotte Hornets, Seattle SuperSonics, New Jersey Nets y consiguió el campeonato en 2004 con los Detroit Pistons. Su debut en la máxima liga de básquetbol coincidió con el final de la carrera de Magic Johnson y también pudo compartir equipo con Shaquille O’Neal y Kobe Bryant.

Ex compañeros, las instituciones deportivas con las que estuvo vinculado y su propia familia comunicaron públicamente la noticia, lamentando la pérdida. En un mensaje difundido el miércoles 4 de diciembre, la familia destacó: “Elden fue un hombre de fe que confiaba en su señor y salvador Jesucristo. Esposo, padre, hermano, primo y amigo. Fue generoso, divertido, disciplinado y bondadoso, aunque podía hacerse respetar si la situación lo requería”. Agregaron que falleció “haciendo lo que amaba: pescando en el océano, disfrutando su idea de un día perfecto.”