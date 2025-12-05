Revelaron la causa de muerte de Elden Campbell, campeón de la NBA y figura de Los Ángeles Lakers

Se formó en el básquet universitario con la camiseta de Clemson (Crédito: Grosby)

El mundo de la NBA permanece en una profunda consternación después de que el pasado miércoles se comunicó la muerte de Elden Campbell, un ex pivote de 2.13 metros que tenía 57 años. El ganador de un anillo de campeón con los Detroit Pistons y ex compañero de Shaquille O’Neal, Kobe Bryant y Earving Magic Johnson en Los Ángeles Lakers perdió la vida en circunstancias que no se habían precisado en un principio, y su hermana, Sandra, habló del fatídico episodio.

La mujer indicó a The New York Post que Campbell había estado pescando justo antes de su fallecimiento. “Fue repentino, no estaba enfermo”, fueron algunas de sus palabras en referencia a su pérdida. En este sentido, la nota firmada por el periodista Edward Lewis incluyó precisiones sobre la causa detrás del deceso del deportista en la región norteamericana de Florida. “Fue catalogada como un accidente”, manifestó Thomas Steinkamp, jefe de servicios de investigación del condado de Broward, este viernes en un comunicado divulgado por la fuente citada.

En este sentido, Lewis se apoyó en la versión de las autoridades para afirmar que “murió ahogado” y la Oficina del Sheriff de ese condado sigue el curso de la investigación para obtener mayor información. Más allá de esto, Sandra aclaró que ella y su familia no quieren especular sobre las razones de la muerte: “Era un pilar fundamental para nuestra familia. Lo extrañaremos muchísimo”.

Elden Campbell pasa la marca de dos jugadores de los Knicks. El pivote jugó 9 años en los Lakers (Crédito: AP/Mark J. Terrill)

Elden Campbell comenzó su camino en el básquet con la Universidad de Clemson, donde se formó entre 1986 y 1990 y acumuló 1.880 puntos, una marca que permanece vigente tras 35 años. Su desempeño en esta época incluyó un promedio de 18,8 puntos por partido en su segundo año y 17,5 en su tercer año. Él conformó una sociedad con Dale Davis en los Tigers para alcanzar un registro de 26 victorias y 9 derrotas en su último año, conquistando el único título de temporada regular de la ACC para la institución y alcanzando el Sweet 16 del torneo de la NCAA.

Fue seleccionado en la 27° posición del draft de 1990 por los Lakers y debutó como suplente en la última temporada completa de Magic Johnson, participando en las Finales de la NBA de 1991 con derrota ante los Chicago Bulls. De hecho, Magic se mostró consternado por su muerte: “Acabo de recibir la devastadora noticia del fallecimiento de mi ex compañero y amigo de los Lakers, Elden Campbell. Era un alma muy noble. Como jugador de básquet, era extremadamente atlético. Me encantaba lanzarle globos porque saltaba como un cohete y tenía muchísimo talento. Rezo por su familia y la comunidad Lakers en este momento tan difícil. ¡Descansa en paz, Big E!”.

Campbell vistió la camiseta de la franquicia angelina entre 1990 y 1999. Totalizó 618 partidos de temporada regular con un promedio de 10,4 puntos y 5,9 rebotes por partido. En la temporada 1998-99, fue traspasado junto a Eddie Jones a los Charlotte Hornets a cambio de un paquete de jugadores encabezado por Glen Rice. En Charlotte, Big E transitó uno de sus mejores momentos, con números de 15,3 puntos y 9,4 rebotes en los últimos 32 juegos de esa temporada.

El mensaje de Los Ángeles Lakers tras la muerte de Elden Campbell (Crédito: @Lakers)

A lo largo de su carrera, Campbell también defendió los colores de los Seattle SuperSonics y los New Jersey Nets, acumulando un total de 1.044 partidos en la NBA y promediando 10,3 puntos, 5,9 rebotes y 1,1 asistencias por encuentro.

Su amplia trayectoria fue el eje central de la cuenta NBA History para comunicar la muerte del integrante del Salón de la Fama del Baloncesto del Sur de California: “La NBA lamenta el fallecimiento de Elden Campbell (1968-2025). Seleccionado en la posición número 27 del Draft de la NBA de 1990, jugó 15 temporadas en la NBA con Los Ángeles Lakers, Charlotte, New Orleans Hornets, Seattle SuperSonics, Detroit Pistons y New Jersey Nets. Ganó un campeonato de la NBA como miembro de los Pistons en 2004. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Campbell”.