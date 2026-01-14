Sebastián Báez sigue de racha en Auckland y ahora tendrá una prueba de fuego: enfrentará a un tenista “invencible” para los argentinos

Sebastián Báez festeja su contundente victoria en los octavos de final del ATP de Auckland y se prepara para enfrentar a Ben Shelton

Sebastián Báez sigue haciendo de las suyas en Oceanía. En los octavos de final del ATP 250 de Auckland, que se juega sobre canchas duras, se clasificó a los cuartos de final tras derrotar de forma contundente al estadounidense Jenson Brooksby por 7-5 y 6-0. Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Solana Sierra quedaron eliminados.

En un deporte tan mental como el tenis, Báez, que ocupa el puesto 39 del escalafón mundial, logró destrabar un bloqueo que tenía con su juego sobre superficies rápidas. La temporada pasada sólo registraba tres triunfos en este tipo de canchas, mientras que en sus cinco presentaciones de 2026 ya consiguió un récord de 5-0.

La travesía que finalizará con el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, para el bonaerense comenzó en la competencia por equipos, la United Cup, donde el conjunto nacional se despidió en los cuartos de final. Báez tuvo tres actuaciones sólidas que le permitieron, además de alcanzar las victorias frente al estadounidense Taylor Fritz (9°), el español Jaume Munar (38°) y el suizo Stanislas Wawrinka (139°), tener la certeza de que, si mantenía la regularidad demostrada, podría convertirse en un rival peligroso.

La primera prueba fue en el debut del certamen neozelandés, bajo la incógnita de si su demoledor comienzo días atrás había sido casualidad. Báez resolvió la cuestión con total naturalidad al superar en su debut al nacido en Los Ángeles Emilio Nava (88°) en tres parciales.

En su segunda participación en Auckland, el albiceleste fue terminante con Brooksby (48°). En el inicio del encuentro, ambos tenistas no estuvieron finos con sus servicios: Báez lo cedió en dos oportunidades y el estadounidense en tres ocasiones, lo que hizo que la balanza se inclinara para el pupilo de Sebastián Gutiérrez por 7-5.

En el segundo set, la paridad fue total para el argentino al romper el saque de su rival tres veces, para sellar en 1 hora y 29 minutos la clasificación a los cuartos de final con un contundente 6-0.

Por un lugar en la final, Báez tendrá un duro duelo ante el estadounidense Ben Shelton (8°), primer cabeza de serie. En los octavos de final, el americano superó a Francisco Comesaña por 7-5 y 6-4. En el primer set, el marplatense tuvo tres oportunidades de quedarse con el parcial en el décimo game, pero no pudo concretarlas.

Báez desplegó su mejor tenis sobre canchas duras y avanzó a los cuartos de final, donde lo espera Ben Shelton (Crédito: Antony DICKSON / AFP)

Shelton llega al duelo contra Báez con números favorables: frente a tenistas argentinos cuenta con un récord de 12-0. Además, el único partido que disputó ante Báez se resolvió a su favor, también en este mismo escenario, durante la ronda de 32 de la temporada 2023.

El encuentro está programado para este miércoles, ya jueves en Auckland, en el segundo turno de la cancha central, cerca de las 21:30 (hora Argentina). El partido se podrá ver por Disney Plus.

Derrotas de Cerúndolo y Sierra

Francisco Cerúndolo y Solana Sierra se despidieron de sus respectivos torneos en Auckland y Hobart

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, que ocupa el puesto 20, se despidió en el debut en su primer partido de la temporada en el ATP 250 de Adelaida. El argentino perdió en tres sets ante el español Jaume Munar con un marcador de 3-6, 7-5 y 6-4.

Mientras que en los octavos de final del WTA de Hobart, Solana Sierra (64°) no pudo vencer a la croata Antonia Ruzic (71°) por 7-5 y 6-4.