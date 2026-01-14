Electrizante definición del título en el Rally Dakar: la desesperante maniobra del argentino Luciano Benavides para salvar su carrera y pelear la corona

Luciano Benavides analizó su etapa 10 en el Rally Dakar

(Enviado especial a Arabia Saudita) El poder de la mente puede llevar a las personas a límites insospechados. También a superarse. En ediciones anteriores del Rally Dakar, el argentino Luciano Benavides sufrió ante las complicaciones que surgieron en la carrera más extrema del planeta. Esta vez se lo ve más fuerte de la cabeza y es algo que el propio salteño reconoce. Una muestra es su lucha por mantenerse en la pelea por la victoria en la categoría motos y luego del traspié de ayer, hoy se recuperó pese a una caída y logró salir tras quedarse enterrado en una duna con su KTM 450 Rally del equipo oficial. Es segundo en la clasificación general: el triunfo del Dakar se definirá entre él y el estadounidense Ricky Brabec, baluarte de Honda.

Luego de su error en la navegación en la novena etapa, este miércoles Benavides lideró tras los dos primeros puntos de control (o waypoint), que son lugares de tránsito obligatorio en la hoja de ruta (o roadbook), que a su vez les indica a los pilotos cuál es el recorrido que deben seguir y en el caso de los pilotos de motos lo tienen debajo del instrumental. En caso de no pasar por los waypoints, después se aplican penalizaciones de tiempo. El salteño mantuvo un buen ritmo, pero por los mencionados problemas, a partir del tercer punto de control fue superado por el francés Adrien Van Beveren (Honda), que terminó primero luego de los 371 kilómetros cronometrados (47 de enlace) en Bisha, al sur del país saudita.

Al llegar al campamento, Benavides habló con los medios, entre ellos Infobae. “Ayer fue una locura abriendo pista por ese error que cometí, que cometió la mayoría. Pero por algo pasan las cosas: quedé en una buena posición para hoy, empecé muy bien, pero tuve una caída en una duna, nada grave. Después, en la segunda parte del refueling me quedé totalmente enterrado en una duna y no había forma de salir. Las pulsaciones a dos mil en ese momento y he perdido cuatro o cinco minutos. Ya había salido de la primera enterrada, pero después me quedé en una segunda duna y tampoco podía salir. Me mató la desesperación ya que empecé a cavar y no podía salir. Hasta pensé que iba a fundir la moto. En un momento pensé ‘la cagué, de acá no salgo más’. Hasta que me ayudaron: llegaron Bradley Cox (Sherco) y Neels Theric (Kove), que me ayudaron”, relató el piloto de 30 años.

Luciano ahora está segundo en la general con tres etapas por delante: quedó a 56 segundos del flamante líder Brabec y el título de campeón en motos será un apasionante mano a mano entre ellos dos. El tercero es su compañero de equipo en Honda, Tosha Schareina, que aparece muy lejos a 15.43 minutos de la cima.

Luciano Benavides en las dunas durante la etapa 10 del Rally Dakar

Por si fuera poco, también tuvo un impacto en su rodilla izquierda, la que se lesionó en su accidente en el Rally de Marruecos, en octubre: “También le pegué a una rama de un árbol, me lastimé y estoy con un poco de dolor. También me quedé sin freno de adelante, así que ha sido sufrido hasta el final. En un momento me veía afuera de la carrera, pero tuve ese fueguito interno de decir `Bueno, no está nada dicho, hay seguir para adelante, vamos a seguir hasta el final’. No me doy por vencido nunca por más complicada que la vea. Siempre intenté mantenerme positivo”.

Un golpe de escena fue la caída de quien era líder hasta hoy, el australiano Daniel Sanders, compañero de equipo de Benavides. “Una lástima lo que pasó con Daniel, que se comió una duna que yo también me la comí, pero por suerte no me caí en esa. No sé si se habrá roto la clavícula o algo. Estamos ahí con Ricky (Brabec) ahora, peleados los dos, así que ahora va a ser día a día, paso a paso”.

Uno de los que asistió a Sanders fue Brabec a quien le devolvieron 1m37s al terminar la etapa, algo que caracteriza al espíritu del Rally Dakar ya que se busca reconocer a aquel que ayudó a un colega. El norteamericano llegó tercero a la meta detrás de Benavides, pero con el tiempo que le reintegraron, fue reclasificado segundo en el parcial y por 56 segundos lidera la clasificación general sobre Luciano.

Más allá del resultado final, Benavides reconoció que este es “mi mejor Dakar". “Sin duda. En lo personal, ha sido un cambio muy grande que tuve y también se va reflejando en la clasificación general”, afirmó. Aunque es mesurado y ante la pregunta del triunfo final aclaró que “falta un montón”, planteó: “No pienso todavía en ganar ni en resultado todavía. Faltan tres días muy largos, así que no está nada dicho y en un Dakar puede pasar todo en el último kilómetro. Pienso en seguir haciendo lo que vengo haciendo, tranquilo, con cabeza y a recuperarme, que mañana es un nuevo día”.

En la misma categoría, el neuquino Juan Santiago Rostan (KTM) fue 31º (33º en la general) y el cordobés Leonardo Cola (KTM), 48º y es 42º en el global.

El factor mental en Luciano Benavides le permitió dar un salto de calidad, como su padre se lo explicó a Infobae. Tiene su gran chance de ganar su primer Rally Dakar en motos e igualar lo que hizo su hermano Kevin en 2021 (Honda) y en 2023 (KTM).

El nuevo desafío será este jueves con el undécimo parcial que unirá Bisha con Al Henakiyah, con 346 kilómetros de velocidad cronometrada y un enlace extenuante de 537 kilómetros.