El argentino Luciano Benavides se confundió, cometió un error en el inicio de la etapa y perdió el liderazgo del Rally Dakar: “Tuve que sobrevivir”

Las mejores imágenes de la etapa 9 del Rally Dakar

(Enviado especial a Arabia Saudita) El Rally Dakar 2026 llevó a cabo su novena con 418 kilómetros cronometrados entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio en medio del desierto donde los competidores pasaron la noche y comieron raciones militares. Fue una jornada agridulce para los argentinos con buenos y malos resultados, incluido un golpe de escena para uno de los candidatos al triunfo. Hoy volvieron los pit stop para los cambios de neumáticos y fue el único contacto de los competidores con sus equipos, ya que mañana se disputará la segunda etapa maratón en la que no podrán tener asistencia hasta que lleguen al campamento de Bisha este miércoles.

En Motos, Luciano Benavides (KTM) terminó noveno y perdió el primer puesto en la clasificación general. El salteño abrió pista, “barrió” el recorrido (debió sacar piedras y marcar la huella) y no pudo repetir lo de este lunes: también había partido desde adelante tras vencer en el parcial del domingo y logró mantener un buen ritmo que le permitió quedar primero.

Si bien Faster tuvo una maniobra al límite en la que logró controlar su moto para evitar una caída, también cometió un error en la navegación en el arranque de la jornada, algo que puede pasar en esta clase de carreras de Rally Raid, donde además de ir rápido, los competidores deben leer e interpretar la hoja de ruta (road book).

Al llegar al kilómetro 34, una nota confusa en la hoja de ruta complicó el rumbo de Benavides, que al haber largado adelante, no tuvo una huella para orientarse, algo que suele ser una alternativa como referencia para alguien que tiene un problema con la navegación. Mientras buscó cómo seguir, llegaron al mismo lugar su compañero de equipo Daniel Sanders y los pilotos de Honda, Ricky Brabec y Tosha Schareina, quienes también se equivocaron. Los cuatro decidieron continuar juntos el siguiente tramo y lograron reubicarse según lo indicado en la hoja de ruta. Pero como el argentino fue el primero en haber llegado al lugar donde tuvo el problema con la navegación, fue el que más tiempo perdió: nueve minutos. Al arribar al campamento refugio, explicó ante la transmisión oficial qué le pasó en esa falla que lo hizo caer en el clasificador: “Me perdí en el inicio. Daniel (Sanders) también lo hizo mal, pero perdí unos nueve minutos y tuve que sobrevivir en un grupo de cuatro pilotos“.

Además, avisó que tuvo “un pequeño corte en la rueda trasera y mañana desde atrás buscaré recuperarme”. Ahora el piloto de 30 años quedó a 7.05 minutos de su compañero de equipo, el propio Sanders, que hoy fue segundo y recuperó el mando global con 37h09m17 y también le sacó 6.24 minutos al segundo en el total, Ricky Brabec (Honda).

Este miércoles, Benavides largará séptimo (la posición que terminó hoy) y se encontrará con una pista más limpia y con mucha arena, como le gusta al menor de los hermanos salteños. Por ende, tiene posibilidades de recortar la diferencia con los dos primeros o incluso recuperar el mando de la carrera. Aunque ahora ya no depende solo de él y deberá esperar que Sanders y Brabec pierdan tiempo.

No obstante, en esta clase de competencias extremas en las que todo puede pasar y de larga duración también demandan una estrategia hasta el penúltimo día, ya que en la jornada final se atacará a todo o nada. Cabe recordar que en la definición de 2023, su hermano, Kevin, largó 12 segundos detrás de Toby Price y terminó ganando por 43 segundos. Siete minutos en una carrera que lleva un acumulado de 37 horas es una distancia que se puede recuperar. Además, todavía restan cuatro etapas.

El triunfador del parcial en las dos ruedas fue el español Tosha Schareina (Honda). Mientras que el neuquino Juan Santiago Rostan (KTM) fue 39º y es 36º en la general. Por su parte, el cordobés Leonardo Cola resultó 46º y es 48º en el global.

En la Challenger, los actuales campeones del mundo de Rally Raid en la categoría Challenger (prototipos de UTV), Nicolás Cavigliasso (Taurus) y Valentina Pertegarini, no podrán defender su triunfo de 2025 en el Rally Dakar. En el kilómetro 57 agarraron una piedra que les rompió el ventilador del radiador y debieron cambiarlo. El agujero del radiador lo cerraron con una pinza y todo el equipamiento se cambiará cuando llegue al campamento en Bisha. El matrimonio cordobés perdió sus chances de pelear por el triunfo pues terminaron 20º en el parcial y cayeron al puesto 16º en la clasificación general.

La increíble maniobra de Luciano Benavides para evitar una caída

En la misma divisional, el salteño Kevin Benavides (Taurus) y Lisandro Sisterna, culminaron segundo detrás del ganador del día, el neerlandés Paul Spierings (Taurus) y son séptimos en el global. Terceros fueron el pampeano David Zille (Taurus) y Sebastián Cesana, quienes ocupan la cuarta colocación en la general. Cuartos resultaron el bonaerense Augusto Sanz y la piloto neerlandesa Puck Klaassen (GRally Team), quienes son quintos en la nómina total. Mientras que el navegante mendocino Bruno Jacomy llegó décimo con el chileno Lucas Del Río (Taurus) y son terceros en el acumulado, pero a 57,34 minutos del líder, el español Pau Navarro (Taurus), que hoy fue sexto. Cabe recordar que el cordobés Pablo Copetti (prototipo MMP) abandonó este martes.

En Side by Side (UTV de serie), los cordobeses Jeremías González Ferioli (Can Am) y Gonzalo Rinaldi lograron el séptimo lugar y marchan en esa misma posición en la general. En tanto que el bonaerense Manuel Andújar (Can Am) arribó undécimo y es sexto en la nómina total. El parcial de hoy lo ganó el chileno Francisco Chaleco López (Can Am). El estadounidense Heger Brock (Polaris) cruzó la meta en la sexta colocación y manda en la general con 44.08 minutos sobre su compatriota Kyle Chaney (Can Am).

En la Mission 1000, la divisional con vehículos propulsados con energías alternativas, venció el cordobés Benjamín Pascual con su moto eléctrica Segway y se mantiene tercero en la general a 17 puntos del camión híbrido (hidrógeno y eléctrico) tripulado por Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xabier Rubio. En esta divisional no se computa la velocidad ni tiempos, si no que se suman puntos según la autonomía que logran los competidores sobre sus máquinas.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini quedaron sin chances por la victoria (Crédito: Prensa Nicolás Cavigliasso)

En Autos, se dio un 1-2-3 de Toyota. Los dos primeros del equipo familiar de los polacos Goczal: se impuso Eryk y segundo fue su tío Michal. Tercero resultó el estadounidense Toby Price, con una Hilux de la escudería oficial. La general pasó a ser comandada por Ford y en un 1-2 español que está al rojo vivo: lidera Nani Roma con un total de 36h44m01s y le lleva apenas 57 segundos a Carlos Sainz. Tercero es el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), a solo 1m10s. Se viene una definición de alta tensión entre tres ganadores del Rally Dakar y con gran experiencia.

En Camiones se impuso el checo Ales Loprais (Iveco). Lo escoltaron el lituano Vaidotas Zala (Iveco) y el neerlandés Mitchel Van Den Brink (MM Technology), que conserva la vanguardia con 37.12 minutos sobre Zala.

Por último, en la Stock, la flamante divisional creada para autos de serie y con una preparación limitada, Defender marcó otro 1-2 con el lituano Rokas Baciuska y la estadounidense Sara Price. Tercero resultó el japonés Akira Miura (Toyota Land Cruiser GR Sport). En la clasificación general, Baciuska manda con 3h07m30s sobre Price.

Este miércoles se llevará a cabo la décima etapa que serán 371 kilómetros cronometrados (47 de enlace) a pura arena entre el campamento refugio donde descansarán los pilotos hasta el campamento de Bisha. Será otra jornada crucial para empezar a definir la 48ª edición de la carrera más dura del mundo.