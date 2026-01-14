El dardo de Gustavo Costas al River de Marcelo Gallardo en medio de otro convulsionado mercado de pases

El entrenador de Racing fue irónico con el Millonario por el constante interés por sus jugadores

Mientras Racing Club ultima los detalles de su pretemporada en Paraguay, su entrenador Gustavo Costas aprovechó una entrevista con TyC Sports para lanzar una frase dirigida al River Plate de Marcelo Gallardo que no pasó desapercibida.

En el marco de un mercado de pases convulsionado y nuevamente con un interés concreto del Millonario por algunos futbolistas de la Academia, el técnico destacó el cambio de percepción sobre su institución e ironizó: “Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”. Al parecer, los rumores que vincularon a varias figuras de la Academia con el club de Núñez le llegaron al histórico DT de Racing.

El interés de River Plate y otros equipos grandes fueron por jugadores como Marco Di Césare y Facundo Cambeses. Sin embargo, Costas no interpretó esa situación como un problema, sino como un síntoma del presente positivo de la institución: “Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno”.

En este sentido, Costas subrayó que el presente de Racing se refleja en la actitud de los futbolistas: “Hoy llamás y quieren venir todos”, afirmó. El entrenador remarcó que esa situación contrasta con épocas previas, cuando el club no lograba atraer refuerzos de jerarquía. Para el actual cuerpo técnico, “eso habla del momento que vive Racing”, una transformación que atribuyó a la planificación y al rendimiento colectivo.

Las declaraciones del entrenador se produjeron en el complejo CIDE de Ciudad del Este, en el contexto de una pretemporada que, según el propio Costas, “fue una de las mejores” de su carrera profesional. El DT celebró la llegada de Matko Miljevich y Valentín Carboni, dos de los refuerzos solicitados, y elogió la actitud y el desempeño de los futbolistas que ya integraban el plantel. “Los chicos se lo ganaron solos, con trabajo y rendimiento”, resaltó.

Gustavo Costas, entrenador, ex futbolista e ídolo de Racing Club (Fotobaires)

En materia de refuerzos, Racing confirmó la incorporación de Miljevich y Carboni, figuras que el entrenador consideraba prioritarias. Costas buscaba específicamente a estos futbolistas por su actitud y deseo de sumarse al proyecto, y que recomendó paciencia con Carboni, quien atraviesa las primeras etapas de su carrera.

El entrenador también hizo referencia a la necesidad de reforzar el lateral derecho tras la salida de Facundo Mura al Inter Miami. El DT explicó que la política de contrataciones responde tanto a necesidades deportivas como a la administración responsable de los recursos: “Tenemos poco para gastar”, reconoció al medio deportivo.

En cuanto a los objetivos del año, Costas mencionó como prioridades el campeonato local y la Copa Argentina, trofeo que Racing Club nunca ha obtenido. El técnico recordó la reciente caída en la final frente a Estudiantes como un estímulo para el crecimiento del grupo: “Ese dolor es bueno, en el mejor sentido. Porque no les gusta perder”.

Desde la perspectiva del entrenador, la consolidación de Racing como un club atractivo para futbolistas y rivales constituye un avance institucional y deportivo. A lo largo de la pretemporada, Costas destacó la consolidación de una base competitiva, con jugadores como Sosa y García Basso, y la proyección de la Academia en el concierto del fútbol argentino.