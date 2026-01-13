Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

Valentín Carboni es uno de los nombres que más ruido generó dentro del mercado de pases del fútbol argentino. El joven, cuyo pase pertenece al Inter y supo ser campeón de la Copa América con la selección argentina, recaló en Racing con la idea de ganarse un lugar dentro de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El mediocampista argentino, que llega tras cortar de manera prematura su préstamo con el Genoa, manifestó: “Muy contento, emocionado de estar acá”, dejando en claro la importancia que representa para él este nuevo desafío profesional.

La llegada del joven futbolista no solo generó expectativas en el club, sino que también marcó el inicio de una adaptación rápida al plantel profesional. Según relató el surgido de la cantera de Lanús en una entrevista con ESPN, la bienvenida de sus compañeros incluyó un nuevo apodo que ya circula en el vestuario: “Gabi Rojas me dijo bebote. Por ahí por la cara y porque soy alto. Pero agradecido por los chicos, por cómo me trataron desde el primer instante”. El clima de camaradería quedó evidenciado además en la tradicional “bautizada” que realizan los integrantes del equipo: “Me tocó el día anterior (a Matko Miljevic) y canté Sandro y Los del Fuego”, recordó entre risas.

El mediocampista detalló cómo se gestó su llegada a Racing Club. “Apenas supe del interés de Racing me llamó el presidente. Cuando terminé la charla comenzó a resonar en mi cabeza y a pensar que podía ser un gran paso en mi carrera para tener continuidad, poder ser yo, que era algo que me estaba faltando. Apenas supe del interés estuve convencido y le di para adelante”, relató. Y luego, añadió: “Tenía algunas ofertas ahí en algunos equipos de Italia, pero apenas supe de esta posibilidad como que fue algo que sentí. Lo decidí con el corazón y estoy muy convencido de esta decisión que tomé. A meterle para adelante”.

En la nota el jugador reveló que le consultó a Lautaro Martínez, actual delantero del Inter, referente de la Selección Argentina e ídolo acadmémico, antes de definir su futuro inmediato. “Cuando estaba un poco más avanzado le pregunté a Lautaro. Él me dijo que si estaba convencido que le diera para adelante y que cualquier cosa que necesitara me iba a ayudar. Me deseó lo mejor”, señaló.

En relación con el fútbol argentino y su adaptación, el mediocampista explicó: “Seguramente es algo nuevo para mí, pero es fútbol, como en todos lados. Estuve hablando un poco con mis compañeros, para ver cómo era. Pero es fútbol y en todos lados se juega a lo mismo”.

Uno de los detalles que más llamó la atención en su presentación fue la elección del dorsal: “La 21 la empecé a usar en el Monza, porque de chico miraba muchos Dybala. Es un poco por eso. En el Genoa no la pude usar porque estaba ocupada. Pero acá sí”.

En la misma conversación, Carboni fue consultado sobre quién lo sorprendió dentro del plantel de Racing en sus primeros entrenamientos y no dudó en destacar a uno de sus compañeros: “Si tengo que decir uno, Gabi Rojas. No lo tenía muy visto, pero me gustó mucho”. Además, se refirió a la relación con sus hermanos, ambos futbolistas, y apuntó: “Nosotros siempre decimos que el mejor es el más chico (Cristiano), por ahí aprende de nosotros y sabe por dónde ir. Te diría que el más chico”.

La ilusión por integrar la Selección Argentina y la posibilidad de disputar el próximo Mundial también formaron parte de la charla. “Es una meta, un objetivo que todo jugador argentino tiene, que se ilusiona con estar ahí. Pero no es lo principal. Lo primero es jugar, tener continuidad y hacerlo bien. Las cosas después van a llegar. No vine por eso, vine por otras cosas”, afirmó el mediocampista, dejando en claro que prefiere enfocarse en su presente con el club de Avellaneda.

Sobre la posibilidad de haber dialogado con Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, Carboni señaló: “No lo hablé con él, pero ellos siempre dicen que lo importante es jugar, tener continuidad y esta puede ser una buena oportunidad”. El futbolista también repasó la experiencia de compartir entrenamientos con el plantel nacional y con Lionel Messi: “Uno por ahí no toma conciencia de cuándo lo va a ver y eso, es una locura. Compartir con la mejor selección de los últimos años. Ellos me ayudaron mucho. Messi es una locura, es mi ídolo de chico. Es un sueño estar con él, y sus palabras”.

“Lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara”, declaró en su momento el capitán del Inter Miami.

Racing, que esta temporada disputará la Copa Sudamericana, iniciará su camino en el Torneo Apertura el sábado 24 de enero, cuando vaya al Bosque para medirse contra Gimnasia y Esgrima de La Plata