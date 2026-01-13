Deportes

“¿A que no sabés quién me apareció en Tinder?“: la filosa broma que sufrió uno de los futbolistas de la selección argentina

Ludmila Isabella filmó en secreto a Nicolás González, delantero del Atlético de Madrid, y publicó el video en sus redes sociales

La reacción del jugador de la selección argentina fue compartida en redes

Las primeras horas de 2026 confirmaron uno de los romances más explosivos de los últimos tiempos. Los protagonistas son Nicolás González, futbolista del Atlético de Madrid y la selección argentina, y Ludmila Isabella, modelo e influencer con más de 100.000 seguidores en Instagram, quien supo ser la novia del ex futbolista e ídolo de Lanús, Lautaro Acosta. Aquella relación con el Laucha, con quien tienen un hijo en común, terminó en malos términos, con una denuncia por violencia de género y amenazas de muerte en junio de 2023.

La pareja rápidamente optó por mostrar su química en las redes sociales, sobre todo en la cuenta de TikTok de Isabella. En las últimas horas, por caso, se animaron a probar el conocimiento mutuo en un challenge, en el que se divirtieron con sus disidencias. Y, luego, la influencer le jugó una broma al polifuncional deportista, que luego se hizo viral.

“Me olvidé de contarte. ¿A que no sabés quién me apareció en Tinder?“, le soltó la modelo a su novio, aparentemente distraído con el celular y sin notar que lo filmaban.

“¿Quién te apareció en Tinder?“, le respondió el ex Argentinos Juniors. ”Mauri", insistió su interlocutora. “¿Vos sabías que tenía?“, le devolvió la pelota. ”No", contestó González. “Igual lo rechacé”, advirtió Isabella tras un extenso silencio. Fue ahí que reaccionó el campeón de América con la Albiceleste. “Yo no sabía que vos también tenías Tinder”, replicó, con una mirada inquisidora. “¿Cómo que no sabías", le dijo su pareja entre risas. “¿Y por qué me estás filmando", concluyó la figura del elenco que dirige Diego Pablo Simeone.

Si bien los rumores de vínculo llevaban un par de meses, los protagonistas blanquearon vía redes en la fiesta de Año Nuevo. El futbolista de 27 años publicó en una de sus historias de la red social Instagram una imagen en la que está posando junto a Ludmila Isabella, ambos vestidos con elegancia. “Feliz 2026 para todos”, escribió el delantero. Esa misma postal fue replicada por ella en su cuenta personal, confirmando de esta manera que los une algo más que una amistad.

El otro indicio que entregó Isabella fue otra imagen compartida en sus historias en la que subió un collage de cuatro fotos en las que se observa al jugador con un antifaz, otra con ambos besándose y tomados de la mano. “Feliz año”, rubricó.

El extremo, con pasado en el fútbol alemán, había tenido un noviazgo de tres años con Paloma Silberberg, pero esta relación finalizó con escándalo por una infidelidad de parte del jugador, que en ese entonces representaba a la Fiorentina de Italia.

Nico González y Ludmila Isabella,
Nico González y Ludmila Isabella, en la fiesta de finde año

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí (a Nico) porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije ‘A ver qué cara está haciendo’, y me la comí, estaba con otra chica”, detalló la ex de González.

“Me comí todo el chamuyo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘Bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara”, cerró Silberberg su versión de los hechos.

