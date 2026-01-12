Ranking ATP: cómo quedaron los tenistas argentinos tras la primera semana de competencia del año

Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli, los tenistas argentinos mejor ubicados en el ranking (Reuters)

La primera semana de competencia del circuito ATP en 2026 arrojó movimientos para los tenistas argentinos en el ranking mundial. Impulsados por victorias, algunas ausencias y la caída de puntos de jugadores de otros países, varios jugadores escalaron posiciones.

La United Cup, certamen mixto por equipos que se jugó en Australia, y los primeros torneos individuales de la temporada marcaron un nuevo comienzo para las raquetas nacionales. El que más se destacó fue Sebastián Báez, que luego de las tres victorias individuales que consiguió para la Argentina en Perth escaló cuatro posiciones en la clasificación.

Este lunes, el bonaerense apareció como número 38 del mundo. Más allá del salto, recuperó nivel, ritmo competitivo y exhibió una versión renovada que le permite llegar en buena forma a las semanas venideras, donde defenderá una buena cantidad de puntos: en la gira de polvo de ladrillo posterior al Australian Open, tendrá que defender el título en el ATP 500 de Río y la final en el Chile Open.

Otro argentino que ganó terreno fue Francisco Cerúndolo, que a pesar de no haber jugado en los primeros torneos ascendió un puesto debido a la pérdida de puntos de otros jugadores. La mejor raqueta argentina pasó del 21° al 20° lugar, acercándose nuevamente a su tope histórico: fue 18° en 2025.

También subieron Camilo Ugo Carabelli -del 48° al 47°- y Juan Manuel Cerúndolo -del 85° al 83°-, gracias a movimientos de otros tenistas.

Además escaló un lugar Thiago Tirante, recientemente convocado para jugar la Copa Davis frente a Corea del Sur en febrero: ahora está 102°. Lo mismo Román Burruchaga, quien cada vez está más cerca de meterse en el Top 100 por primera vez en su carrera: quedó 103°.

En contrapartida, algunos argentinos perdieron posiciones. Tomás Etcheverry retrocedió del 57° al 61° puesto tras su eliminación en octavos de final del ATP 250 de Hong Kong a manos del italiano Lorenzo Musetti, quien llegó a la final.

Tomás Etcheverry fue el argentino que más cayó (Fuente: REUTERS/Fabian Bimmer)

Por su parte, Francisco Comesaña bajó del 66° al 68° después de caer en primera ronda también en Hong Kong frente al chino Shang Juncheng, mientras que Mariano Navone cayó del 72° al 74° al ser eliminado por el local Coleman Wong en el debut.

En cuanto al resto de los jugadores nacionales ubicados en los primeros 200 lugares de la clasificación mundial, Marco Trungelliti se mantuvo 130°; Juan Pablo Ficovich bajó del 159° al 161°; y Alex Barrena descendió del 186° al 188°. Federico Gómez, que también será parte del plantel que buscará la clasificación frente a Corea del Sur, se mantuvo en el puesto 190°.

Todos los movimientos

Francisco Cerúndolo : del 21° al 20°

Sebastián Báez : del 43° al 39°

Camilo Ugo Carabelli : del 48° al 47°

Tomás Etcheverry : del 57° al 61°

Francisco Comesaña : del 66° al 68°

Mariano Navone : del 72° al 74°

Juan Manuel Cerúndolo : del 85° al 83°

Thiago Tirante : del 103° al 102°

Román Burruchaga : del 104° al 103°

Marco Trungelliti : sigue 130°

Juan Pablo Ficovich : del 159° al 161°

Alex Barrena : del 186° al 188°

Fede Gómez: sigue 190°