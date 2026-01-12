Deportes

Fue Nº 3 del mundo, gano más de USD 20 millones y anunció su retiro del tenis a los 35 años: “Hay muchísima vida por delante”

El canadiense Milos Raonic decidió ponerle punto final a su carrera en el deporte: supo llegar a la final de Wimbledon y ganó ocho títulos en el circuito ATP

Milos Raonic, en el Abierto
Milos Raonic, en el Abierto de Australia en 2016 (Images via Reuters/Paul Childs)

El tenista canadiense Milos Raonic, de 35 años, comunicó en redes que llegó el momento de dejar su carrera como profesional, en la cual llegó a la final de Wimbledon 2016, año en el que ocupó el puesto número 3 del ranking mundial. Una de las grandes figuras que llevó la bandera de Canadá a lo más alto del tenis internacional anunció el cierre definitivo que conquistó un total de ocho títulos del circuito ATP. Además, ganó más de 20 millones de dólares en ganancias.

El mensaje de despedida estuvo acompañado de palabras cargadas de emoción y gratitud: “Ha llegado el momento. Me retiro del tenis. El tenis ha sido mi amor y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida. He sido una persona afortunada por poder vivir y cumplir mis sueños”, expresó el canadiense. Además, reconoció el apoyo constante de su entorno con estas palabras: “Gracias a los fans, a mis entrenadores, a mi equipo y a todos los que me acompañaron en este camino. Representar a Canadá alrededor del mundo fue un honor que disfruté cada segundo”.

Raonic fue el primer canadiense
Raonic fue el primer canadiense en llegar al Top 10 de la ATP en 2013 (REUTERS/Edgar Su)

La huella dejada por Raonic no solo se mide en títulos y posiciones en el ranking, sino también en la forma en que ayudó a posicionar a Canadá dentro de la élite del tenis mundial y en el ejemplo de perseverancia que ofreció a las futuras generaciones. El deportista reflejó tanto la pasión que lo impulsó durante años como la satisfacción de haber representado a su país.

Entre sus logros más destacados se encuentra el haber sido el primer canadiense en llegar al Top 10 de la ATP en 2013, fue semifinalista en tres ocasiones de Grand Slam y acumula una cifra aproximada de 92 victorias. La trayectoria de Milos Raonic se vio condicionada por obstáculos físicos producto de una serie de desafíos personales y profesionales.

El tenista nacido en 1990 en Podgorica, en la antigua Yugoslavia, emigró a Canadá junto a su familia en 1994. Fue en este nuevo país donde descubrió el tenis, a tan solo diez minutos del estadio que alberga el Masters 1000 de Toronto. Aunque no sería hasta 2014 que despertó el interés internacional, tras la clasificación a las semifinales de Wimbledon con la incorporación de Carlos Moyà como su entrenador.

Las lesiones fueron un factor muy presente en su carrera, Raonic se enfrentó a un punto de inflexión por una lesión en el tendón de Aquiles. Los exámenes médicos detectaron cuatro microrroturas pero él eligió no someterse a una intervención quirúrgica y prefirió un tratamiento conservador. Esta decisión implicó que se alejara de las competencias durante un largo periodo. A mediados de 2022 Milos Raonic afrontó otro contratiempo, un accidente en el gimnasio provocó que una pesa cayera sobre el mismo pie que ya estaba lesionado, lo que empeoró su estado físico.

La acumulación de lesiones y la prolongada inactividad alejaron a Milos Raonic de la rutina competitiva y lo llevó a considerar seriamente la idea de su retiro. El propio tenista aseguró años atrás: “Lo que ahora tengo que lograr es estar sano. Nunca he tenido problemas con mi tenis, con mi revés ni con el servicio; lo mío era y es un problema de salud. Necesito encontrar consistencia física con los partidos, jugar torneos consecutivos sin problemas físicos. Mi puesto en el ranking me preocupa muy poco; solamente necesito estar sano".

La despedida de Milos Raonic marca un cierre inevitable para una carrera que tuvo momentos de gloria y de dificultades reales. Después de años luchando contra lesiones y de intentos por regresar al máximo nivel, el canadiense tomó la decisión final.

Hay muchísima vida por delante y estoy con tantas ganas como en 2011, cuando despegué en el circuito. Pondré el mismo esfuerzo e intensidad en lo que viene. Si logro alcanzar la misma excelencia que con el tenis, intentando ser mejor cada día, veremos adónde me lleva”, concluyó la carta con la que le comunicó al mundo su determinación.

