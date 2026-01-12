Enzo Fernández, íntimo: el primer encuentro con Messi en la Selección, su adaptación a la Premier y la llamativa costumbre en Inglaterra

Enzo Fernández se sinceró sobre su carrera y sus sueños en Por el Mundo

Enzo Fernández expresó cuáles son sus objetivos en una etapa de compromisos deportivos importantes. Con la mirada puesta en el Chelsea, también aseguró que la selección argentina no se conforma con los logros obtenidos y apuesta a mantener el máximo nivel tanto en su club como para el conjunto albiceleste.

El impacto emocional que dejó la consagración en Qatar 2022 no ha disminuido la intensidad dentro del grupo de la selección argentina. El mediocampista Enzo Fernández, en conversación con Por el mundo (Telefe), señaló que el equipo mantiene la exigencia máxima tras el título y que el desafío ahora es “seguir ganando. Lo que pasó, pasó”, a pesar de haber alcanzado la cima.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes revelaron detalles de su vida en Londres

El futbolista remarcó que la unión del plantel es uno de los principales motores para afrontar cada nueva competencia. “Desde el primer día que llegué siempre me sentí muy acompañado. El grupo está unido y eso se nota”, agregó el volante. A nivel grupal consideran esa fortaleza colectiva como una de las claves hacia el próximo Mundial.

El mediocampista habló de los inicios de su carrera y recordó: “Siempre soñé con ser futbolista desde chico y que se me haya dado todo así de la manera que se dio es algo soñado”. El jugador surgido en River reconoció: “Pasó todo muy rápido desde que debuté en River hasta ahora, la verdad que a veces no hay tiempo para parar y decir wow”.

Enzo Fernández inició su carrera futbolística en River

Entre los logros que acumula el futbolista de apenas 24 años, se encuentra el título de campeón del mundo que se ganó su lugar como uno de los pilares fundamentales en el plantel que conduce Lionel Scaloni. Además de su consagración a nivel global, el futbolista celebró la obtención de la Copa América en 2024, otro trofeo importante para su trayectoria. En el plano de clubes, Enzo conquistó el campeonato mundial con el Chelsea.

Sobre su llegada al fútbol inglés, expresó: “Desde que llegué, obviamente uno siempre quiere ganar. El primer año y medio a nivel personal me costó, pero después le fui encontrando la onda a Londres, a los tiempos libres con la familia”. También confesó que con el tiempo mejoró la adaptación y las sensaciones fueron positivas.

En la entrevista junto a Marley relató el proceso de su primera convocatoria a la selección argentina y destacó al recibimiento de sus compañeros: “Era muy joven y todo era nuevo para mí. Me tengo que sacar el sombrero con los chicos porque son increíbles seres humanos”. Uno de los momentos más significativos en su carrera fue la llegada al vestuario compartido con Lionel Messi. El mediocampista subrayó la admiración de compartir equipo con el capitán: “Es un privilegio jugar con Messi”.

Asimismo, reconoció un hábito cotidiano que refleja su crecimiento y su agradecimiento con el fútbol: “Lo usaba en la Play, miraba sus partidos y de repente pasé a entrenar con él. Es algo increíble, un sueño”. Por último, confesó las emociones que le brindaron haber ganado el Mundial: “Sabemos lo que representa para todos los futboleros el Mundial, es algo increíble. Después lo que se genera en las personas lo que se vio en el Lusail, lo que se vio cuando volvimos a Buenos Aires a festejar con la gente. Fueron momentos increíbles que quedan guardados en el corazón, ver gente llorar que nos va a ver a los festejos, gente muy feliz contenta y eso es algo increíble”.

Enzo Fernández junto a Leandro Paredes y Thiago Almada en los festejos de la selección de Argentina (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Durante el recorrido del programa televisivo, la pareja del futbolista, Valentina Cervantes, expuso detalles del hogar familiar y la particular costumbre de mudarse con frecuencia. “Nos vivimos mudando porque a Enzo le gusta mucho cambiar de casa. Él dice que se renuevan las energías así que por eso nos mudamos hace poco”, contó la ex participante de MasterChef.

Valentina comentó el estilo de la casa y el diseño de la vivienda actual, y destacó: “Es moderna, tiene mucha luz porque si no se nos va muy rápido”. También manifestó: “Tenemos pileta, pero no sé a quién se le ocurre en Inglaterra hacer una pileta afuera. Aunque sea climatizada te morís de frío”. Entre los detalles que sorprenden de la mansión se encuentra una despensa surtida, amplia cocina, grandes ventanales y hasta una casa del árbol con estufa para sus hijos.