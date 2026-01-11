Deportes

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

El argentino prepara su regreso a Europa mientras Alpine ajusta detalles para la temporada 2026 de la Máxima

El piloto argentino sorprendió con
El piloto argentino sorprendió con su entrenamiento sin remera bajo la lluvia y un físico renovado

Antes de su regreso a bordo del Alpine, Franco Colapinto decidió pasar unos días en Sudamérica, donde se viralizó un video en el que apareció corriendo bajo la lluvia, sin remera, con un cambio físico que sorprendió y despertó comentarios entre sus seguidores. Las imágenes, tomadas desde una camioneta, muestran un aumento significativo en su masa muscular, especialmente en la parte superior del cuerpo.

El piloto argentino no descuida sus entrenamientos para afrontar su tercer año en la máxima categoría del automovilismo con la expectativa de rendir al máximo en 2026. Una foto compartida por Colapinto en su cuenta de Instagram en agosto de 2022 permitió comparar el antes y el después de su cambio físico. A simple vista se exhibe el grosor del cuello, los hombros, tanto como el tamaño del pecho, además de las adaptaciones físicas propias para competir en la Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine corrió en la ruta a la espera de comenzar la nueva temporada de la Fórmula 1

El argentino oriundo de Pilar comenzó el año enfocado con rutinas intensas que combinan fuerza, estabilidad y resistencia, incluso desafió a las condiciones climáticas, como respuesta al compromiso fuera de las pistas para la temporada que se acerca. Durante esta etapa de entrenamiento fue acompañado por sus preparadores físicos, Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell.

En su estadía en Argentina, Colapinto compartió momentos con sus seres queridos y mantuvo contacto con sus fanáticos en San Andrés de Giles, recibiendo muestras de apoyo. Durante este período, el piloto también tuvo la oportunidad de visitar Uruguay y expresó su gratitud en redes sociales: "Feliz de haber conocido y recorrido este país antes de volver a Europa. Nos vemos pronto”.

as vacaciones de Franco Colapinto
as vacaciones de Franco Colapinto en Argentina

El director de equipo en Alpine, Steve Nielsen, dedicó unas palabras de apoyo hace pocos días y habló de las etapas que atraviesa el piloto argentino: “Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”. Asimismo, el ejecutivo analizó el desempeño de Colapinto: “En un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre (Gasly) en carrera. Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre”.

El siguiente paso para Franco Colapinto será regresar a Enstone, la sede principal de la escudería Alpine en Reino Unido, aunque el equipo francés decidió aplazar la presentación oficial del nuevo monoplaza A526, que estaba planeada para el Circuito de Barcelona, debido a un inconveniente en la entrega de información técnica por parte de Mercedes, proveedor de los nuevos motores para la escudería.

Franco Colapinto junto a su
Franco Colapinto junto a su compañero Pierre Gasly y el asesor ejecutivo del equipo Flavio Briatore

No obstante, la escudería mantiene la expectativa de poder realizar las primeras pruebas del A526 antes del 26 de enero, cuando comienzan los test colectivos de la Fórmula 1 en Barcelona. Franco Colapinto afrontará dos bloques de entrenamientos en el circuito de Sakhir, en Bahréin, programados para el 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Estos ensayos serán fundamentales para ajustar cada aspecto técnico de su monoplaza y llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato. La temporada de la F1 empezará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, donde el equipo intentará alcanzar resultados mejores al del año anterior que finalizó último en el Campeonato Mundial de Constructores.

