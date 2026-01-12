Conmoción en Italia por la muerte de un trabajador a -12° en medio de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La cita olímpica comenzará a principios de febrero

La muerte de un trabajador en la construcción vinculado a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Cortina d’Ampezzo ha generado una ola de consternación en Italia a semanas de la cita internacional. Un guardia de seguridad de 55 años, Pietro Zantonini, falleció durante un turno nocturno tras sufrir un infarto mientras realizaba tareas de vigilancia en condiciones extremas, según reportes de Corriere della Sera y agencias locales como Nova.

El incidente ocurrió durante la madrugada del 8 de enero, cuando las temperaturas descendieron a -12°C en la zona de los Alpes italianos, frente al Estadio de Hielo, en las inmediaciones de las obras olímpicas. Zantonini, originario de Brindisi, se encontraba en su cabina calefaccionada, realizando rondas cada dos horas como parte de sus funciones para una empresa de seguridad privada. Antes de iniciar una de estas rutinas, habría manifestado a sus compañeros que no se sentía bien. Poco después, se desplomó en la nieve tras presentar dificultades respiratorias y pedir ayuda.

Según informó Corriere della Sera, los servicios de emergencia acudieron al lugar y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, Zantonini fue declarado muerto en el sitio. La Fiscalía de Belluno ordenó la incautación del cuerpo y una autopsia, a cargo del patólogo Andrea Porzionato, para establecer la causa de la muerte y determinar posibles responsabilidades.

La familia del trabajador, representada por el abogado Francesco Dragone del Colegio de Abogados de Lecce, rechazó que el hecho pueda considerarse inevitable o privado. “No se puede desestimar así”, sostuvo Dragone, quien señaló que Zantonini había expresado reiteradamente a sus allegados su preocupación por las condiciones laborales, los extenuantes turnos nocturnos y las bajas temperaturas.

El caso ha sacudido tanto a la comunidad local como al país. Colegas del guardia fallecido, en su mayoría, evitaron hacer comentarios, aunque uno de ellos, bajo anonimato, reconoció al Corriere della Sera: “Nos enfrentamos a una terrible tragedia que nos deja sin palabras: esperamos que se esclarezca por completo lo sucedido”.

Andrea Varnier, director general de la Fondazione Milano Cortina 2026, declaró ante la prensa que la información disponible indicaba una muerte por causas naturales, aunque confirmó que “estamos investigando”. La fundación expresó sus condolencias y enfatizó que no tenía responsabilidad directa en la zona donde ocurrió el hecho.

El ministro de Infraestructuras y viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, expresó su pesar por la muerte del trabajador. El ministerio, según comunicó a el medio italiano, recalcó que Salvini solicitó información detallada sobre el contrato y las funciones de Zantonini y subrayó: “La seguridad en el trabajo es una prioridad, que debe tomarse por encima de todo”. Salvini también pidió una “investigación completa y rigurosa” sobre el fallecimiento, al tiempo que remarcó la importancia de la protección de los trabajadores en el contexto de la aceleración de las obras para los Juegos Olímpicos.

El alcalde de Cortina, Gianluca Lorenzi, y la dirección de Simico, responsable de parte de las obras de infraestructura en la región, se declararon “profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento”, a la espera de resultados oficiales de la investigación.

La reacción sindical no tardó en llegar. Alberto Chiesura y Denise Casanova, representantes de Filcams Cgil y Cgil Belluno, denunciaron que “trabajadores de seguridad privada mueren debido a turnos exagerados” y exigieron que se mantenga la vigilancia laboral. Roberto Toigo, secretario general de Uil Veneto, remarcó: “Sería extremadamente grave que este hombre de 55 años hubiera pagado con su muerte por su sentido del deber”.

Según la reconstrucción difundida por Corriere della Sera, Zantonini tenía un contrato temporal que vencería a finales de enero y había llegado al Véneto en septiembre de 2025. Su muerte ha abierto interrogantes sobre la supervisión de las condiciones laborales en las obras asociadas a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que tendrán sede conjunta entre Milán y Cortina d’Ampezzo del 6 al 22 de febrero.