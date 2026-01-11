Deportes

Se sorteó el Challenger 50 en Buenos Aires: todos los cruces de la primera ronda

El cuadro principal comenzará el lunes por la tarde y tendrá la participación de al menos 15 tenistas argentinos. La sede será el Tenis Club Argentino, en Palermo

Lautaro Midón es uno de
Lautaro Midón es uno de los favoritos del certamen

Con una nueva temporada en marcha, el tenis masculino ya vive su primer acontecimiento de 2026 en la Argentina: el ATP Challenger 50 edición TCA, organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y que se jugará a partir del lunes en las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino, en Palermo.

El cuadro principal del certamen tendrá a varios nombres conocidos dentro del circuito Challenger y a jóvenes argentinos con posibilidades de dar el salto este año.

Al menos 15 tenistas nacionales serán parte del cuadro principal. El primer preclasificado, Santiago Rodríguez Taverna (224°), tendrá su debut contra el rumano Gabi Boitan. En tanto, el segundo preclasificado, Lautaro Midón (232°), lo hará ante un jugador proveniente de la qualy.

El correntino, de 21 años, tuvo un muy buen desempeño en 2025: ganó los M25 de Luján y Yerba Buena y alcanzó la final del Challenger de Santa Fe, además de ganar la Beca Galperin al Mérito como el tenista sub 21 de mejores resultados en el país durante la temporada pasada.

Completan la nómina de sembrados el argentino Andrea Collarini, el boliviano Murkel Dellien, el peruano Juan Pablo Varillas, el argentino Nicolás Kicker, y los brasileños Pedro Boscardin Dias y Matheus Pucinelli de Almeida.

El sorteo emparejó a estas raquetas con rivales de diferentes estilos y nacionalidades, lo que augura cruces atractivos desde la primera ronda.

La organización otorgó wild cards a tres jóvenes tenistas argentinos: Alexis Gurmendi, Máximo Zeitune y Dante Pagani, quienes tendrán la oportunidad de medir fuerzas con jugadores de mayor experiencia en el circuito. Pagani, máxima promesa del tenis nacional, tendrá su debut en el circuito Challenger.

El torneo se jugará en
El torneo se jugará en las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino, en Palermo

El Challenger TCA representa una de las competencias internacionales más importantes del año en el país fuera de los grandes torneos ATP. Tiene formato de eliminación directa desde 32 jugadores en singles y entregará puntos para el ranking ATP.

Los encuentros de la clasificación comenzarán este domingo, mientras que el lunes por la tarde se pondrá en marcha la primera ronda. La acción podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports Play.

Cruces del cuadro principal

Santiago Rodríguez Taverna (ARG, 1) vs Gabi Adrian Boitan (RUM)

Juan Bautista Torres (ARG) vs Juan Manuel La Serna (ARG)

Clasificado vs Franco Agamenone (ITA)

Mateus Alves (BRA) vs Matheus Pucinelli De Almeida (BRA, 8)

Murkel Dellien (BOL, 4) vs Clasificado

Alexis Gurmendi (ARG, WC) vs Maximo Zeitune (ARG, WC)

Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP) vs Joao Eduardo Schiessl (BRA)

Daniel Dutra da Silva (BRA) vs Nicolas Kicker (ARG, 6)

Pedro Boscardin Dias (BRA, 7) vs Mariano Kestelboim (ARG)

Clasificado vs Guido Ivan Justo (ARG)

Dante Pagani (ARG, WC) vs Clasificado

Luciano Ambrogi (ARG) vs Andrea Collarini (ARG, 3)

Juan Pablo Varillas (PER) vs Gonzalo Villanueva (ARG)

Renzo Olivo (ARG) vs Pedro Sakamoto (BRA)

Lorenzo Rodríguez (ARG) vs Clasificado

Clasificado vs Lautaro Midon (ARG, 2)

Cruces de la clasificación

Juan Estévez (ARG, 1) vs Valentín Guadagno (ARG, WC)

Joel Navarro (ARG) vs Ignacio Monzón (ARG, 10)

Stefan Palosi (RUM, 2) vs Thiago Agustín Pernas (ARG)

Ezequiel Monferrer (ARG) vs Tomás Farjat (ARG, 11)

Valerio Aboian (ARG, 3) vs Nicolás García Longo (ARG)

Juan Bautista Otegui (ARG) vs Juan Cruz Martin Manzano (ITA, 9)

Bruno Kuzuhara (USA, 4) vs Tomás Martínez (ARG)

Noah Schachter (USA) vs Wilson Leite (BRA, 12)

Sebastian Gima (RUM, 5) vs Brandon Pérez (VEN)

Arklon Huertas Del Pino Cordova (PER) vs Lucio Ratti (ARG, 8)

Joaquín Aguilar Cardozo (URU, 6) vs Christopher Li (PER)

Thiago Cigarran (ARG) vs Juan Carlos Aguilar (CAN, 7)

