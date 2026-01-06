El dilema de Gallardo con el arco de River Plate tras la lesión de Armani y la salida de Ledesma

Franco Armani sufrió un desgarro y es duda para el debut ante Barracas Central (@RiverPlate)

La pretemporada de River Plate en San Martín de los Andes expuso un escenario inesperado en el arco millonario. La lesión muscular de Franco Armani, sumada a la salida de Jeremías Ledesma rumbo a Rosario Central y la situación física de Ezequiel Centurión, obliga al cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo a tomar decisiones cruciales antes del inicio del Torneo Apertura.

El panorama cambió drásticamente en las últimas horas. Armani, capitán y referente del plantel, sufrió un desgarro en el gemelo derecho que lo tendrá inactivo al menos tres semanas. La lesión ocurrió en plena preparación en la Patagonia, y aunque el cuerpo médico mantiene cierto optimismo respecto a su recuperación para el debut frente a Barracas Central, la incertidumbre sobre su evolución deja un vacío inmediato en la posición más sensible del equipo. Los plazos médicos dan muy justos de cara al primer partido de River en el Torneo Apertura, ya que llevará 20 días el sábado 24 de febrero, día que el Millonario debutará frente a Barracas Central.

Jeremías Ledesma decidió regresar a Rosario Central (@conanledesma)

La salida de Ledesma se concretó poco después de la lesión del histórico arquero. El futbolista aceptó la propuesta de regresar a Rosario Central, donde buscará continuidad y competencia directa con Jorge “Fatura” Broun. El acuerdo se cerró en condición de préstamo, con una obligación de compra por objetivos cercanos a los tres millones de dólares. River Plate, que había adquirido a Ledesma en julio de 2024 desde el Cádiz de España por una cifra ligeramente superior a los cuatro millones, ve así la oportunidad de recuperar parte de su inversión tras solo siete partidos oficiales del arquero con el club.

“Mi paso por River no fue lo que esperaba. Intenté sumar desde el lado que me tocaba, siempre siendo profesional. Entiendo que no me dieron los minutos que ellos deseaban desde mi llegada, me voy triste por eso”, declaró Conan, que arribó a Núñez por expreso pedido de Martín Demichelis. “El club se portó muy bien conmigo en todas las formas. Me llevo mucho aprendizaje y cariño. Con Gallardo tuve una buena charla, el fue muy comprensivo. Los detalles me los guardo”, añadió.

El contexto en el arco riverplatense se complica aún más por la situación de Centurión. El joven, que regresó al club tras un exitoso préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, continúa fuera de las canchas por una fractura en la muñeca izquierda sufrida en la final de la Copa Argentina. Sus números en el club mendocino fueron relevantes: 57 partidos, 20 vallas invictas y 59 goles recibidos, pero su futuro inmediato en River Plate permanece en duda, en parte porque estudia ofertas de otros equipos (La Lepra mendocina quiere repatriarlo) y su contrato expira a fin de año.

Santiago Beltrán tendrá la oportunidad de mostrarse bajo los tres palos del arco de River Plate (@santiagobeltran._)

La combinación de estos factores deja a Santiago Beltrán como principal alternativa para los amistosos de pretemporada y, posiblemente, para el inicio oficial de la competencia. Beltrán, de 21 años, se desempeña habitualmente como titular en la Reserva y cuenta con una historia particular: hasta los 17 años jugaba torneos amateurs con amigos y recién entonces fue fichado por River Plate tras una prueba en quinta división. Su debut extraoficial con la Primera se produjo en un amistoso ante Millonarios en julio de 2024. En la temporada anterior acumuló 15 partidos en la Reserva, ocho de ellos con la valla invicta, luego de superar una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

La oportunidad le llega a Beltrán en un contexto desafiante. El juvenil, de 1,90 metros y zurdo, fue citado recientemente por la selección argentina mayor como sparring y hoy se encuentra ante la posibilidad de ser titular en los amistosos frente a Millonarios y Peñarol en el Campus de Maldonado, Uruguay. Además, si la recuperación de Armani no se completa en tiempo y forma, la responsabilidad de defender el arco podría recaer sobre él en el debut ante Barracas Central.

La estructura de arqueros se completa con Franco Jaroszewicz, de 19 años, quien integró su segunda pretemporada con el plantel profesional. Jaroszewicz, recambio de Beltrán en la Reserva, llegó al club a los cinco años y firmó contrato hasta 2028. El joven también tuvo participación en el Sub-17 de la selección argentina.

La situación del arco de River Plate expone una problemática de fondo que trasciende la coyuntura de la pretemporada. El ciclo de Franco Armani pareciera atravesar su año final (en diciembre finaliza su contrato) y el club comienza a evaluar alternativas para una transición ordenada. El cuerpo técnico de Gallardo analiza la posibilidad de incorporar un arquero durante el verano o aguardar hasta el próximo mercado de pases. La decisión estará influida por la evolución física de los actuales integrantes y las oportunidades que el mercado ofrezca.