El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

La Bombonera abrirá sus puertas para que Boca juegue ante Millonarios (REUTERS/Agustin Marcarian)

Boca Juniors confirmó que habilitó la venta de entradas para no socios de cara al amistoso frente a Millonarios de Colombia, que se jugará el miércoles 14 de enero a las 19 en La Bombonera por la Copa Miguel Ángel Russo. La decisión permite que el público general pueda asistir a un encuentro que homenajea al entrenador fallecido el 8 de octubre y que marcó a ambos clubes.

“¡Un partido especial en La Bombonera! No socios podrán adquirir sus entradas para el amistoso del miércoles desde el lunes 12/01 a las 14 hs”, informó la entidad de la Ribera en sus redes sociales oficiales. De esta manera, Boca ampliará el acceso más allá del esquema inicial, que reservaba en primer lugar los boletos para socios. El club había dispuesto que el 50% de las entradas populares estuviera destinado a los adherentes, habituales perjudicados en la adquisición de tickets para partidos competitivos, quienes accedieron a la compra mediante la aplicación Boca Socios.

El enfrentamiento, que no suma para el cálculo de asistencia prioritaria que el club emplea para el ingreso al estadio, corresponde a la serie de partidos de preparación para el plantel dirigido por Claudio Úbeda. Posteriormente, Boca enfrentará a Nacional el domingo 18 de enero en San Nicolás antes de iniciar su participación en el Torneo Apertura.

La placa que publicó Boca Juniors de cara al amistoso contra Millonarios (@bocajrs)

Vale recordar que en las últimas horas la dirigencia del Xeneize alcanzó un principio de acuerdo con Atlético Nacional para el traspaso de Marino Hinestroza, quien se convertirá en el primer refuerzo del club argentino en 2026 tras intensas negociaciones entre las partes. La transacción se habría realizado por una suma de 5 millones de dólares y el futbolista se sumaría al equipo en los próximos días.

Acordado el arribo del colombiano, Boca apunta su mira a Alexis Cuello. La definición del pase del actual delantero de San Lorenzo podría representar una inyección financiera decisiva para el Ciclón y para Almagro, que tiene parte de su pase y que aspira a obtener dos millones de dólares libres.

Cabe resaltar que Boca Juniors formalizó una oferta inicial de dos millones de dólares por el 60% del pase —porción en manos de San Lorenzo—, que fue rechazada. La dirigencia del club de Boedo solicitó tres millones de dólares por esa participación.

Boca informó que personas no socias de la institución podrán adquirir su entrada para el amistoso contra Millonarios (@bocajrs)

El cierre de enero marcará el debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura, con Deportivo Riestra como rival en La Bombonera. El inicio de la pretemporada del Xeneize estuvo marcado por un plantel en transformación, con la salida de tres jugadores, dos renovaciones decisivas y el regreso inesperado de Bruno Valdez entre los marginados. El equipo comenzó los trabajos de preparación para un 2026 cargado de desafíos, con el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores en el horizonte.

Entre los jugadores que ya no forman parte del Xeneize, se destacan Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón. El regreso del grupo técnico encabezado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, ex colaboradores de Miguel Ángel Russo, garantizó la continuidad en la conducción. En las últimas horas, también se confirmó la salida de Luis Advíncula, quien recaló en Alianza Lima de Perú.

La lista de futbolistas que retornaron de préstamos y no serán tenidos en cuenta incluye nombres de peso como Renzo Giampaoli, seguido por Nacional de Uruguay y Gimnasia, y Oscar Salomón, en el radar de Colo Colo y Newell’s. Otros jugadores en esta condición son Jabes Saralegui (codiciado por Tigre e Independiente), Gonzalo Maroni (posible destino en Grecia), Juan Ramírez, Beto Briasco, Gonzalo Morales y Nicolás Orsini, quien aparece en la órbita de Estudiantes de Río Cuarto.

La pretemporada quedó en manos de referentes como Leandro Paredes y la figura de Edinson Cavani, quien anunció que buscará la Copa Libertadores este año y planea retirarse en diciembre. Además, Boca se medirá con Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina en febrero, con fecha y sede aún por definir. El sorteo de la Copa Libertadores se celebrará en marzo y el torneo dará inicio en abril.