Goleada histórica del Manchester City en la FA Cup: venció 10-1 a un equipo de tercera división e igualó un récord del club

Luego de la inesperada eliminación del vigente campeón contra un equipo de sexta categoría, Manchester City alejó los fantasmas a un costado y se estrenó de la mejor manera en los 32avos de final de la FA Cup con una goleada sin atenuantes por 10-1 frente al Exeter City, conjunto de la Tercera División que está en mitad de tabla, aunque permanece a 3 puntos de los puestos de descenso y a 9 unidades de la zona de clasificación al Reducido por el tercer ascenso a Segunda. Es el resultado más abultado en la carrera de Josep Guardiola como entrenador.

Los dirigidos por Pep abrieron la cuenta en el Estadio Ciudad de Manchester a los 11 minutos a través de Max Alleyne, zaguero central de 20 años y uno de los jóvenes que alineó el DT dentro de una formación mixta con titulares y suplentes. De hecho, no atajó Gianluigi Donnarumma y entraron Bernardo Silva y Jéremy Doku desde el banco en el complemento.

Rodri amplió la diferencia promediando la etapa inicial con un tremendo remate frontal a distancia. Este grito no fue uno más para el volante español porque significó el primero después de la grave lesión en el ligamento de su rodilla derecha padecida en septiembre de 2024. Su festejo más reciente se remontaba a la última fecha de la Premier League 2023/24 en el 3-1 ante West Ham como local.

El acto de apertura se cerró 4-0 con las anotaciones restantes de Nathan Aké y Jack Fitzwater, este último en su propia valla. Luego del entretiempo, Los Griegos exhibieron pocas herramientas para detener al escolta del Arsenal en el campeonato doméstico. A los 49 minutos, Rico Lewis selló el 5-0 y Antoine Semenyo tuvo su bautismo goleador con esta camiseta para el 6-0 después de que los Ciudadanos pagaron USD 83 millones al Bournemouth en este mercado de pases, según precisó ESPN.

Semenyo celebró su primer gol en Manchester City (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

La paliza continuó con sendos tantos de Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly y Ryan McAidoo para condenar 9-0 al Exeter City, que marcó el gol del honor mediante el mediocampista ofensivo de 19 años, George Birch. Todo culminó con el 10-1 convertido por Lewis en tiempo adicionado.

De esta manera, Pep Guardiola concretó su máxima goleada desde que se desempeña como director técnico. Superó dos antecedentes correspondientes a sus pasos por Barcelona y Manchester City. El primer caso sucedió el 22 de diciembre de 2011, cuando goleó 9-0 al L’Hospitalet por la cuarta ronda de la Copa del Rey y repitió ese resultado el 9 de enero de 2019 ante Burton Albion en el partido de ida de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra (fue campeón en los penales contra Chelsea). Había quedado muy cerca de desbancar esos registros en enero de 2025, cuando barrió 8-0 al Salford en su estreno por la FA Cup.

También igualó la “mayor victoria del club” en la historia, según repasó la cadena BBC, ya que el 7 de noviembre de 1987 superó 10-1 al Huddersfield Town en un partido de la Segunda División. De igual manera, todavía está muy lejos de la goleada más grande en los pergaminos de la FA Cup porque el Preston North End se impuso 26-0 al Hyde por la primera ronda en 1887. “Sigue siendo el más alto para un partido competitivo en Inglaterra”, firmó la BBC sobre aquel encuentro a fines del 1800.

Pep Guardiola logró la máxima goleada de su historia como DT (Crédito: Reuters/Peter Powell)

OptaJoe, cuenta de estadísticas enfocada en el fútbol inglés dentro de la red social X, remarcó que el Manchester City es el primer equipo de la máxima categoría de Inglaterra que marca 10 o más goles en un partido de cualquier competición desde el 10-0 del Liverpool al Fulham por la Copa de la Liga en septiembre de 1986 y el primero en hacerlo, también entre los elencos de la Primera División, en los últimos 66 años por la FA Cup. La anterior vez ocurrió en el 13-2 del Tottenham al Crewe en febrero de 1960. Hace 96 años que los Sky Blues no metían 10 tantos en un duelo de esta competición: el 29 de enero de 1930 le ganaron 10-1 al Swindon Town, precisó el estadígrafo Mister Chip.

Este lunes se conocerá cuál será su rival en los 16avos de final, y mientras tanto comenzará a preparar el encuentro de ida por las semifinales de la Copa de la Liga ante Newcastle, que se disputará el martes en St James’ Park a partir de las 17 (hora argentina). El sábado 17 volverá al ruedo por el torneo local en Old Trafford desde las 9:30 para afrontar el clásico contra el United.