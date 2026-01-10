“La mayor sorpresa de la historia”: un equipo de la sexta división protagonizó un épico batacazo en la FA Cup y eliminó al último campeón

El Macclesfield escribió este sábado su nombre en la historia grande del fútbol inglés con un batacazo que será recordado como una de las grandes gestas de la FA Cup: el equipo que milita en la sexta división venció 2-1 al Crystal Palace y eliminó así al equipo de la Premier League que defendía la corona que logró en la última edición.

Los diarios británicos, como en el caso de The Sun, Daily Mail, The Guardian o The Telegraph, coincidieron para calificar a este triunfo como “la mayor sorpresa de la historia” de este tradicional torneo. Crystal Palace, que tuvo en este duelo al arquero de la selección argentina Walter Benítez como titular, había superado 1-0 al Manchester City en la final de la edición 2024/25 para celebrar el primer título de FA Cup de su historia tras haber sido subcampeón previamente en dos ocasiones (1990 y 2016).

Ubicado actualmente en la 13ª colocación de la Premier League en curso con 28 puntos, a cinco unidades de los puestos de clasificación a los torneos internacionales, el combinado dirigido por Oliver Glasner daba el primer paso en el certamen como campeón defensor. Macclesfield Town Football Club es dirigido por John Rooney, hermano del legendario goleador Wayne Rooney, quien estuvo en cancha siguiendo la presentación.

La entidad fundada en 1874 logró un hecho sin precedentes en la FA Cup: eliminar a un equipo que está 117 puestos por encima. "Es la mayor diferencia jamás superada en la FA Cup. ¡Es la primera vez que un equipo no perteneciente a una liga elimina al vigente campeón desde 1909!“, detalló el periódico The Guardian para matizar lo sucedido. El humilde club que actualmente pertenece a la National League North, que figura en el sexto escalafón del sistema de ligas de Inglaterra que tiene a la Premier League como máxima divisional, le había ganado 6-3 al AFC Totton en la primera ronda de la FA Cup y luego superó 3-1 al Slough Town para alcanzar esta tercera fase.

Los del condado de Cheshire, que aparecen en mitad de tabla de su divisional, recibieron al flamante campeón en el coqueto Estadio Moss Rose con capacidad para poco más de 5 mil personas. Y desataron un auténtico delirio...

El arquero de la selección argentina, Walter Benítez, fue titular en el Crystal Palace (Foto: Reuters/Chris Radburn)

A los 42 minutos, un tiro libre lejano cayó en el área y apareció la cabeza de Paul Dawson para cruzar la pelota y superar la resistencia del arquero argentino Benítez. El futbolista desató un delirio en el humilde recinto del club de la sexta categoría. Pero la locura crecería a los 60 minutos, porque tras una serie de rebotes, Isaac Buckley-Ricketts terminó definiendo al lado del arco con un extraño golpe de cachetada ante un desorientado Benítez.

El elenco de la Premier logró ponerle un poco de suspenso al partido, pero sólo sería una anécdota para el marcador final. A los 89 minutos, un acierto de tiro libre desde la puerta del área de Yeremy Pino le permitió soñar con el giro a los de Glasner, pero finalmente todo terminó con el delirio de los fanáticos locales. El pitazo final llegó rozando los 98 minutos y la invasión de cancha fue automática. Los hinchas saltaron al campo de juego para celebrar con sus jugadores un hecho que sin dudas quedará en la historia del fútbol inglés.

“El mensaje al descanso fue controlar el partido, bajar el ritmo, y luego irnos arriba 2-0. No lo vi venir, pero pensé que merecíamos ganar; para ser sincero, pensé que merecíamos ganar. Creo que solo les dimos una oportunidad en la primera parte“, expresó con calma el entrenador del triunfador tras el juego. Cuando le preguntaron si había pensado en la previa que esta gesta era posible, aceptó que ”probablemente no" y aclaró: "Pero siempre hay un poquito de esperanza, sólo un poquito de esperanza de que cualquier cosa pueda pasar ese día, pero no lo vi venir, voy a ser totalmente honesto".

Glasner, conductor del Palace, también habló luego del juego: “Felicidades al Macclesfield por la victoria. Hoy nos faltó calidad. No he visto a nadie capaz de ganar un regate. Concedieron otro gol a balón parado, fallaron el cabezazo, no tuvieron ritmo en el cabezazo. Lo sabemos, pero tenemos que mejorar. Y, por otro lado, si no se crean ocasiones claras, quizás no tuvimos una o dos al final, pero todo lo demás es simplemente falta de calidad, lo que hemos demostrado hoy. Y por eso perdimos, y lo merecemos. Sinceramente, no tengo explicación para lo que he visto hoy”.

Wayne Rooney estuvo en cancha siguiendo la gesta histórica del equipo que dirige su hermano (Foto: Reuters/Chris Radburn)

Aunque sin dudas, una de las palabras más buscadas era la de Wayne Rooney, quien pareció emocionado por lo conseguido por su hermano: “Por muy bien que jugara el Macclesfield, creo que el Crystal Palace ha jugado muy mal hoy. En la Premier League, donde practican un fútbol bonito, hoy se han encontrado con un Macclesfield que les ha dado una paliza y no han sabido hacerle frente. No han sabido hacerle frente en absoluto. Así que creo que el entrenador, Glasner, estará muy decepcionado. Pero esto es cosa del Macclesfield. Creo que lo que han demostrado hoy es espectacular”.

La actividad de FA Cup había comenzado con una sorpresa el viernes por el gran triunfo del Wrexham, que milita en el Championship y tiene como propietario al actor Ryan Reynolds, sobre el Nottingham Forest de la Premier League. Pero este sábado el Macclesfield se adueñó de todos los flashes para lograr una gesta sin precedentes, que ya queda en los libros de historia. En los últimos años, las victorias del Plymouth Argyle Football Club ante el Liverpool o del Crawley Town ante el Leeds que por entonces dirigía Marcelo Bielsa habían ganado espacio como las sorpresas más destacadas, pero sin dudas que la de este sábado será recordada como la más impactante.

La invasión de los fanáticos tras la histórica victoria (Foto: Reuters/Chris Radburn)