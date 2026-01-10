El ataque de ira de uno de los hijos de Zinedine Zidane tras la “masacre arbitral” que eliminó a Argelia de la Copa Africana

El hijo de Zinedine mostró su furia con un rival, luego de un partido que tuvo al arbitraje bajo la lupa

Luca Zidane protagonizó un furioso cruce con Raphael Onyedika en plena mitad de cancha después de quedar eliminado con la selección de Argelia en la Copa Africana de Naciones. Uno de los hijos de Zinedine expuso su frustración con el volante de Nigeria, que se llevó la victoria 2-0 y el pase a semifinales en un partido que tuvo al arbitraje bajo la lupa.

El arquero del Granada, de la Segunda División de España, había recibido sus primeros goles en la competición a través de Victor Osimhen y Akor Adams y una serie de fallos cuestionados al árbitro Issa Sy dejaron un “ambiente tenso” en el Gran Estadio de Marrakech, según precisó el portal Ennahar. Las grabaciones publicadas en redes sociales exhibieron muy ofuscado a Luca Zidane, quien nació en Francia y eligió representar al combinado argelino: llegó a agarrar de la camiseta a Onyedika e intentó quedar cara a cara, pero los propios futbolistas llegaron a tiempo para separarlos.

El periodista Hanif Ben Berkane publicó otras imágenes del cruce, y se muestra que el origen del enojo surgió porque el defensor nigeriano Chidozie Awaziem estaba discutiendo con un futbolista de Argelia y Raphael Onyedika protegió a su compañero apartando de mala manera a su rival. Al menos así lo entendió Luca Zidane, quien lo increpó en medio de su “ataque de ira”, como lo definió el reportero, y generó nuevas corridas en el césped. Mientras tanto, en las tribunas se registraron otras peleas entre aficionados y personal de seguridad.

El arquero de 27 años jugó los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Sudán (3-0) y Burkina Faso (1-0), fue suplente en la tercera fecha del Grupo E contra Guinea Ecuatorial (3-1) y regresó para los octavos con el 1-0 frente a RD Congo en el suplementario. Tuvo un grosero fallo en el primer gol de Osimhen y en el segundo fue rebasado por Akor Adams, autor del tanto, quien definió con el arco vacío.

Las Súper Águilas se impusieron 2-0 y enfrentarán a Marruecos

Los enojos dentro de la cancha continuaron en las inmediaciones de los vestuarios porque una cámara de Bein Sports capturó un clima caldeado entre los propios protagonistas. Incluso, se observa cómo una persona intenta calmar al lateral derecho de los Verdes, Rafik Belghali.

También se registraron “provocaciones” entre los periodistas a “miembros de la delegación de medios de comunicación argelinos”, aseguró el sitio El Khabar. Este medio definió lo ocurrido en los 90 minutos como “una masacre arbitral” por la “flagrante parcialidad” del juez senegalés Issa Sy. Aseguró que la “conspiración” inició con la no sanción de un penal por una presunta mano en el área.

En este mismo sentido, Ennahar remarcó que Sy “ignoró varias faltas claras a favor de los Verdes, sobre todo en la mitad del campo y en las cercanías del área” y que este “claro sesgo” afectó “psicológica y físicamente a los jugadores”.

Además, Algérie 360 expresó que la llave de cuartos de final se vio “empañada” por un “arbitraje escandaloso”, que estaba allí “para cumplir una misión que le había encomendado el lobby antiargelino”. En su análisis, contaron que no cobraron dos penales “claros” para Los Zorros del Desierto y cuestionaron una supuesta doble vara en las infracciones por las cinco amarillas mostradas a Argelia y las tres mostradas a jugadores de Nigeria: “¡Indignante!”.

Luca Zidane jugó 4 de los 5 partidos disputados por Argelia en la Copa Africana (Crédito: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

Por otro lado, Le Matin d’Algérie se concentró en la floja actuación de la selección derrotada: “La merecida victoria de Nigeria ante una Argelia sin alma”.

TSA contó que Zinedine Zidane siguió todo lo que sucedía desde una de las tribunas, pero el francés se quedó con el sinsabor de la eliminación de su hijo. Los otros tres hermanos de Luca también son futbolistas. Enzo, mediocampista, se retiró a los 29 años. Surgió de la cantera del Real Madrid y pasó por el fútbol de Suiza, Portugal y Francia. Théo, de 23 años, se desempeña como volante central en el Córdoba, rival del Granada en la Segunda División de España. Elyaz, el más joven del cuarteto con 20, es defensor en la filial del Betis, en la tercera categoría.

Zinedine Zidane estuvo en el estadio durante la caída de Argelia ante Nigeria en Marrakech (Crédito: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

Al término del encuentro, el entrenador Vladimir Petkovic analizó la caída contra las Súper Águilas con una profunda autocrítica: “Jugamos con tres o cuatro delanteros, pero el problema fue que no les llegaban los balones. Asumo la responsabilidad de mis errores y decisiones”. Más allá de felicitar a su verdugo, el técnico cuestionó la labor de los jueces: “No quiero comentar el partido del árbitro porque no ayuda en nada, pero vean lo que pasó en la primera parte y lo entenderán”.

Nigeria se medirá al local Marruecos este miércoles desde las 17 en Rabat, mientras que Senegal y Egipto dirimirán la primera semifinal a partir de las 14 en Tánger.