Nueva batalla judicial tras el escándalo entre una estrella de la NFL y su ex esposa, que ventiló detalles íntimos de la pareja

El abogado de Haley Baylee explicó cuáles son sus argumentos para desestimar la demanda iniciada por el deportista, quien acusó a su antigua esposa por hablar del tamaño de su miembro

El abogado de Haley Baylee
El abogado de Haley Baylee adelantó cuál será su estrategia judicial (Crédito: The Grosby Group)

La disputa judicial entre Haley Baylee y su anterior esposo, el ex jugador de la NFL Matt Kalil, ha sumado un nuevo capítulo con la determinación de la mujer de poner fin a la demanda presentada en su contra. A través de su abogado, Matthew Bialick, la modelo prepara una contraofensiva.

El letrado le afirmó al sitio TMZ su intención de presentar una moción para “desestimar” la demanda iniciada por Kalil y caratuló la denuncia del deportista como “irrazonable” porque se basa en responsabilizar a alguien por “ejercer su soberanía sexual al describir con sinceridad una experiencia sexual que la dejó llorando”. Aseguró que esto viola el derecho a la libertad de expresión de la mujer.

El escándalo se produjo por declaraciones de la influencer en noviembre de 2025, cuando relató en Twitch que el tamaño del miembro viril de Kalil fue “el factor más importante” en la decisión de divorciarse en 2022, y lo describió como “dos latas de Coca-Cola, quizá hasta tres”. Explicó que durante siete años intentaron solucionar la situación sin éxito: “Lo intentamos todo: terapeuta, médicos. Buscamos información sobre liposucción... Era imposible, a menos que terminaras llorando”.

“Tiene todo el derecho a hablar sobre las latas de Coca-Cola que su ex Matt Kalil lleva en sus pantalones, dice su abogado... porque ella tiene autonomía erótica”, arrojó la fuente citada sobre el testimonio de la defensa de la denunciada. Matthew Bialick hará este movimiento judicial en el transcurso de las tres semanas posteriores a la notificación formal de la citación o la demanda, que todavía no ha ocurrido.

Matt Kalil pide una indemnización
Matt Kalil pide una indemnización superior a los USD 75.000 como compensación por daños y perjuicios (Crédito: The Grosby Group)

En la documentación judicial, Kalil reclamó una indemnización superior a los USD 75.000 como compensación por daños y perjuicios derivados de la difusión de “hechos íntimos y privados” durante la transmisión realizada en Twitch con el streamer Marlon García en noviembre pasado. La acusa de haber realizado declaraciones que desencadenaron un flujo de mensajes negativos dirigidos a su actual esposa Keilani Asmus. El hombre de 36 años aportó capturas de pantalla para dar cuenta de la naturaleza invasiva de estas reacciones: la actual pareja de Kalil habría recibido comunicaciones que, según los escritos judiciales, resultan “cada vez más frecuentes, perturbadoras y alarmantes”.

La demanda del ex jugador de los Minnesota Vikings, Carolina Panthers y Houston Texans incluye la solicitud de un juicio con jurado y sostiene que las afirmaciones de Baylee generaron una “atención indeseada”, afectando de manera directa tanto su vida personal como familiar. Argumenta que la exposición mediática trascendió el ámbito privado. Y subraya que la modelo obtuvo un “beneficio sustancial, mayor audiencia, mayor compromiso y monetización” por la notoriedad alcanzada en redes sociales, a partir de la viralización de los fragmentos más controversiales de la transmisión.

Haley Baylee, por su parte, manifestó públicamente su desconcierto y pesar ante la judicialización del conflicto. En declaraciones recogidas por TMZ y Us Weekly, afirmó sentir “profunda tristeza” y describió la experiencia legal como “desgarradora y emocionalmente agotadora”. Remarcó que su intención en la conversación original no fue perjudicar a Kalil, sino compartir aspectos personales desde una óptica honesta: “La verdad está en la transmisión en vivo original. Hablo bien de él de muchas maneras a lo largo de esa conversación”.

Matt Kalil se alejó de los flashes deportivos a partir de su retiro en 2019 y, tras el divorcio con su anterior pareja, contrajo matrimonio con Keilani Asmus, con quien tiene un hijo. Mientras tanto, Baylee permanece soltera y sigue su carrera como una figura de las redes sociales.

