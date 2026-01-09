Deportes

Luis Zubeldía será sometido a una cirugía cardiovascular en Brasil: el comunicado de Fluminense

El pampeano de 44 años pasará por el quirófano antes de iniciar la temporada con su club

Luis Zubeldía, entrenador del Fluminense, será sometido a un procedimiento cardiovascular este sábado, según informó el club, lo que genera incertidumbre sobre su asistencia en el debut del equipo en el Campeonato Carioca, previsto para el miércoles 14/1 frente a Madureira.

En caso de que los controles médicos indiquen la necesidad de una intervención adicional, el técnico argentino deberá guardar reposo durante siete días y quedaría excluido del estreno en el torneo estadual. Por el contrario, si los estudios no requieren tratamiento posterior, Zubeldía podrá retomar los entrenamientos el lunes 12.

Zubeldía inició la pretemporada el 2 de enero, cuando se incorporó el primer grupo de futbolistas, entre los que destacan Lezcano, Riquelme, Igor Rabello, John Kennedy, Arana, Jemmes y varios talentos surgidos de Xerém (centro de entrenamiento de juveniles). El jueves 8, el equipo titular se sumó a los entrenamientos, marcando el inicio de la participación del plantel principal bajo el mando del argentino. El proceso de preparación se estructuró en dos fases, comenzando con la llegada del primer grupo y completándose con la del segundo, que incluye a los jugadores titulares.

El argentino asumió el mando del Fluminense a finales de septiembre tras dejar São Paulo y desde entonces dirigió 18 partidos, logrando 11 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Bajo su dirección, el equipo consiguió la clasificación directa a la Libertadores y avanzó hasta las semifinales de la Copa de Brasil.

El calendario del Flu marca que afrontará cuatro encuentros por la Taça Guanabara a lo largo de enero (Madureira, Boavista, Nova Iguaçu y Flamengo) antes de dar inicio al Brasileirao el 28 de enero, en condición de local, frente al Gremio. El sorteo de la Libertadores será recién el 18 de marzo y la competencia en su fase de grupos se iniciará recién en la segunda semana de abril. Fluminense integrará el Bombo 1 junto a Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito e Independiente del Valle.

En las últimas horas, se concretó el fichaje de Gerson por el Cruzeiro, transferencia que le significará un ingreso de dinero al Fluminense por los derechos de formación del futbolista del Zenit de Rusia, por el que el Azulao desembolsó unos 30 millones de euros. Así es que la entidad carioca embolsará cerca de un millón de dólares correspondientes al 2,7% aproximado de la transacción.

EL COMUNICADO COMPLETO DE FLUMINENSE

El entrenador Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular este sábado (10 de enero). Si se considera necesario tratamiento después de la intervención, deberá descansar siete días. Si no se toma una decisión médica al respecto, volverá a dirigir los entrenamientos el lunes (12 de enero).

