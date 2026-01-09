“Lo viejo funciona”: el mensaje de El Eternauta que Marco Trungelliti llevó al Australian Open

Marco Trungelliti posa en Melbourne con una remera inspirada en El Eternauta durante los entrenamientos previos al Australian Open (Credito: IG Marco Trungelliti)

Los últimos días del experimentado tenista Marco Trungelliti estuvieron marcados por grandes emociones deportivas. El capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis, Javier Frana, lo designó como uno de los cinco integrantes del equipo que disputará la primera ronda de los Qualifiers 2026, el 7 y 8 de febrero en Busan, frente a Corea del Sur. Además, formó parte del equipo argentino de la United Cup que alcanzó los cuartos de final en Perth, Australia.

En paralelo a ese presente con la camiseta nacional, Trungelliti (ocupa el puesto 130° del escalafón mundial) ya se encuentra en Melbourne, donde desde el 12 de enero afrontará la clasificación del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Durante los entrenamientos iniciales sobre las canchas rápidas de Melbourne Park, el jugador longevo compartió en sus redes sociales una imagen que no pasó inadvertida: lució una remera con referencias a El Eternauta, en la que se lo ve con una raqueta y una taza de café, acompañada en la espalda por una frase tan simple como elocuente: “Lo viejo funciona”.

Lejos de ser un detalle casual, la consigna conecta con un fenómeno cultural que volvió a cobrar fuerza en el último tiempo. La frase completa, “Lo viejo funciona, Juan”, forma parte del imaginario de El Eternauta, la historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López, y recuperó una notable vigencia tras su adaptación audiovisual estrenada en 2025. La serie, protagonizada por Ricardo Darín, Carla Peterson y César Troncoso, tuvo una fuerte repercusión en la Argentina y en la región, y volvió a poner en circulación una idea poderosa: en un mundo atravesado por el colapso de lo tecnológico, lo analógico, la experiencia y lo probado también pueden ser una forma de resistencia.

La frase “Lo viejo funciona” acompañó a Marco Trungelliti en sus entrenamientos sobre las canchas de Melbourne Park (Crédito: IG Marco Trungelliti)

El santiagueño, de 35 años, es uno de los jugadores en actividad que más veces disputó la clasificación de torneos de Grand Slam a lo largo de su carrera: participó en 43 qualys y en nueve de ellas logró superarlas. Lo consiguió en el Australian Open 2016, 2020 y 2022; Roland Garros 2016, 2017 y 2018; el US Open 2019 y 2021; y Wimbledon 2021. La mejor actuación del tenista nacional en los torneos grandes fue alcanzar en cinco oportunidades la ronda de 64: tres veces en París y una en el Abierto de Australia y en el estadounidense.

Trungelliti, campeón de seis títulos del Challenger Tour, Barletta en 2018; Florencia en 2019; Kigali en 2024; y Lyon, Tulln y Targu Mureș en 2025, buscará en esta temporada ingresar por primera vez en el top 100 del ranking mundial, luego de haber alcanzado como mejor registro el puesto 112° en 2019. Además, tendrá la posibilidad de debutar con la Selección Argentina en la serie como visitante frente a Corea del Sur.

En el caso de Trungelliti, el mensaje parece dialogar con su propio recorrido. En un circuito cada vez más exigente y joven, el santiagueño sigue apostando a la perseverancia, la experiencia y el trabajo silencioso, convencido de que, incluso en el tenis de élite, lo viejo, cuando funciona, todavía tiene mucho para ofrecer.